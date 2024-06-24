Будут ли депортировать безработных украинцев: у Шольца дали окончательный ответ

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Кравцев Сергей
Правительство Германии выступает против депортации украинцев, не желающих работать. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии, сообщает "NTV".
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Чиновник напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.
Накануне глава оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал украинских беженцев искать работу или покинуть Германию и вернуться в безопасные регионы Украины. Слова депутата встретили резкую критику со стороны провластной партии СДПГ и Зеленых.
Александер Добриндт призвал ужесточить требования украинских беженцев в Германии. По словам политика, беженцы должны найти работу или вернуться в Украину.
С начала войны России против Украины видно, что Германия является одним из основных поставщиков военной помощи защитникам Украины, объем ее поддержки является самым важным из всех европейских стран.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО, в случае отказа от помощи Украине.
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