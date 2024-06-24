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Будут ли депортировать безработных украинцев: у Шольца дали окончательный ответ

Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев

24 июня 2024, 15:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правительство Германии выступает против депортации украинцев, не желающих работать. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии, сообщает "NTV".

Будут ли депортировать безработных украинцев: у Шольца дали окончательный ответ

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Чиновник напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", — подчеркнул представитель МИД.

Накануне глава оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал украинских беженцев искать работу или покинуть Германию и вернуться в безопасные регионы Украины. Слова депутата встретили резкую критику со стороны провластной партии СДПГ и Зеленых.

Александер Добриндт призвал ужесточить требования украинских беженцев в Германии. По словам политика, беженцы должны найти работу или вернуться в Украину.

"Нам нужны более сильные обязательства для искателей убежища по сотрудничеству, когда дело доходит до работы. Должно быть предложение работы, и это должно быть частью интеграционной услуги. Должен действовать основной принцип: начинай работать или возвращайся в безопасные районы на западе Украины!", – сказал Добриндт.

С начала войны России против Украины видно, что Германия является одним из основных поставщиков военной помощи защитникам Украины, объем ее поддержки является самым важным из всех европейских стран.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО, в случае отказа от помощи Украине.

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Источник: https://www.n-tv.de/politik/13-52-Ukraine-beklagt-Tote-und-Verletzte-bei-Angriff-auf-Pokrowsk--article23143824.html
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