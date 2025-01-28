Больше ВПЛ с завтрашнего дня смогут оформить выплаты на проживание: постановление Правительства

Многие из внутренне перемещенных лиц, кому раньше прекратили начислять выплаты на проживание, могут снова попытаться подать заявку на получение пособия. Правительством одобрено внесение изменений в постановления по вопросам предоставления ВПЛ помощи на жительство, оно вступит в силу с 29 января 2025 года.

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Так, внесены изменения, в частности, в постановление Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 № 332 „Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам” (далее – Порядок № 332), которыми установлено:

1) продлить выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам на три шестимесячных периода вместо двух шестимесячных периодов;

2) расширить круг получателей помощи путем включения в доход 1/12 единовременного пособия, выходного пособия предоставленного заявителю по месту работы для дальнейшего расчета среднемесячного совокупного дохода семьи получателей (норма будет распространяться на работников в соответствии с Кодексом законов о труде Украины, Законом Украины " О государственной службе" при условии документального подтверждения от работодателя с указанием размера и информации, что такое помощь предоставлена один раз за календарный год);

3) не учитывать до среднемесячного совокупного дохода семьи доходы, полученные от продажи:

- единственного транспортного средства (механизма), зарегистрированного на одного человека из состава членов семьи;

- единственного жилого помещения/части жилого помещения, расположенного на территориях, на которых ведутся боевые действия или территории возможных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий), территории активных боевых действий, включенных в перечень территорий .

4) не включать в состав семьи уполномоченного лица лиц из числа работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, других военных формирований, образованных в соответствии с законом, принимающими (принимающими) непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, кроме лиц и членов их семей, которые в соответствии с законодательством получают компенсацию по поднаему (наем, аренда) жилых помещений как внутренне перемещенные лица.

При этом установлено, что заявление на получение помощи также может подаваться по месту учета внутренне перемещенного лица одного из членов семьи уполномоченного по его выбору.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети фиксируется очередной случай кликбейта с фейковой новостью о якобы "выплате украинцам 6500 грн от Дональда Трампа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, что никаких официальных заявлений или программ для выплат украинцам новоизбранного Президента США Дональда Трампа не существует. Подобную дезинформацию придумывают для повышения охватов и привлечения новой аудитории в соцсетях и мессенджерах.