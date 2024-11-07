Безуглая: все ВПЛ, возвращающиеся на оккупированную территорию, являются предателями

Одиозная нардеп Марьяна Безуглая снова сделала заявление, однако на этот раз о переселенцах. Она считает, что все ВПЛ, возвращающиеся домой, но в оккупацию, являются предателями.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Смотрите, если ВПЛ возвращается на оккупированную территорию, то он/она — предатель, а не, как говорится, "сложности бытия". Просто предатель нации, за исключением случаев, когда идет в движение сопротивление оккупанту. Точка. И неважно, какого качества помощь или кто у нас депутаты, это все проблемы роста молодой страны, а вот ты или борешься за свое государство и чувствуешь себя его неотъемлемой частью, или идешь к врагу и тогда становишься таким же врагом. Я всегда была против любой помощи, выплат пенсий на оккупированных территориях и тому подобное", – подчеркнула депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Пара переселенцев вернулась домой на Донбасс, после чего мужчина погиб

Женщина утверждает, что вернуться от родственников в Хмельницкой области в Донетчину захотел ее муж, который впоследствии погиб из-за российских обстрелов. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг департамента социальной защиты Донецкой ОГА Дмитрий Пожарский, пишет издание "Вільне радіо".

В среду, 6 ноября, из Донбасса второй раз вывезли 75-летнюю женщину, которая к этому вместе с мужем вернулась из эвакуации домой. Из-за этого возвращение пенсионерка потеряла своего мужа — он погиб из-за российских обстрелов.

“Мы просим, призываем всех эвакуироваться и не возвращаться, потому что скоро зима. Буквально сегодня [6 ноября] у нас эвакуировалась одна женщина, мы ее уже эвакуировали к ее родным в городе Хмельницкий вместе с мужем. Но он настоял вернуться домой. И сегодня мы ее эвакуировали снова, потому что был обстрел, мужчина, к сожалению, погиб”, — рассказал начальник отдела по предоставлению соцуслуг департамента соцзащиты Донецкой ОГА Дмитрий Пожарский.