Беженцы из Украины не будут получать гражданскую помощь Bürgergeld, а лишь меньшие выплаты соискателям убежища. Об этом договорились партии ХДС/ХСС и СДПГ в ходе коалиционных переговоров, сообщает Немецкое агентство прессы dpa.

Беженцам из Украины уменьшат выплаты в Германии: кого это касается

В коалиционном соглашении, которое еще предстоит официально принять, указано, что беженцы, въехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны получать льготы искателей убежища, если они в этом нуждаются.

На сегодняшний день украинцы, которые не работают и находятся под временной защитой, получают так называемые "деньги для граждан" Bürgergeld (макс 563 евро).

Выплаты для искателей убежища меньше Bürgergeld (макс 463 евро) и предусматривают худшую социальную защиту, в частности, доступ к медицинским услугам.

Также будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что получить гражданство Германии можно будет только после пяти лет пребывания в стране, а не трех, как сейчас.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в разных странах мира. В 2025 году ситуация с социальными выплатами для беженцев значительно изменилась: некоторые государства продолжают оказывать существенную поддержку, в то время как другие сократили или отменили помощь. Рассмотрим подробно, какие страны предоставляют самые большие выплаты украинским беженцам в 2025 году.