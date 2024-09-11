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Без бумаг не пустят: какие проблемы ждут украинских детей на польской границе

Новые требования на границе: украинские дети могут столкнуться с препятствиями без электронных документов

сегодня, 18:23
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Черновалова Кристина

С июля 2024 года в Польше изменились правила для детей из Украины до 13 лет, которые хотят въехать в страну. Теперь для пересечения границы обязательно нужно иметь электронные документы в приложении Diia.pl. Это нововведение может создать проблемы для семей, которые планируют поездки в Польшу.            

Без бумаг не пустят: какие проблемы ждут украинских детей на польской границе

Украинских детей могут не пустить в Польшу

Новые правила касаются тех украинских детей, чьи родители поменяли свой статус в Евросоюзе, например, получили разрешение на временное проживание. Из-за этих изменений дети могут потерять доступ к нужному приложению Diia.pl, без которого их не пустят в Польшу.
Пограничная служба Польши теперь требует при пересечении границы наличие загранпаспорта и электронного документа в приложении Diia.pl. Если у вас есть только номер PESEL, его уже недостаточно для въезда в Польшу или другие страны Шенгенской зоны.                       

Дети до 13 лет не могут зарегистрироваться в приложении Diia.pl самостоятельно, так как для этого нужен "доверенный профиль", который доступен только с 13 лет. Это усложняет ситуацию для многих семей.                  

С 1 июля также введены специальные положения, которые позволяют украинцам оформлять документы на пребывание детей до 13 лет в Польше. Это должно помочь семьям легче пересекать границу.                          

С новыми правилами важно заранее подготовить все необходимые документы и следить за их обновлением, чтобы избежать проблем на границе. Эти изменения делают поездки для семей с маленькими детьми более сложными, но планирование поможет облегчить процесс.



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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550535958140
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