Австрия закручивает гайки беженцам: что может вычеркнуть вас из списка помощи

Автомобиль, который помогает вам искать работу или возить детей в школу, может стать причиной, почему вас лишают социальной помощи за рубежом. Именно такая ситуация может ожидать украинских беженцев в Австрии с января 2025 года.

Беженцы в Австрии 2025

Власти Австрии планируют со следующего года ввести ограничения для владельцев автомобилей беженцев. Согласно нововведению, наличие авто будет указывать на финансовую самодостаточность, следовательно, такие люди не смогут претендовать на базовую помощь, известную как Grundversorgung. В большинстве федеральных земель это правило уже готово внедрить, за исключением Вены, где от новации пока отказались.

Представители власти объясняют это решение тем, что содержание автомобиля, включая расходы на горючее, страхование и ремонт, требует существенных финансов. По их мнению, имеющие деньги на такие расходы не нуждаются в помощи от государства. Министерство внутренних дел добавляет, что социальная поддержка должна быть направлена только на тех, кто действительно в ней нуждается.

Правозащитники уже назвали эти правила несправедливыми. Координатор федерального агентства по делам беженцев Андреас Ахрайнер заявил, что такая инициатива создает "атмосферу притеснений" для людей, и так оказавшихся в сложной ситуации. По их мнению, автомобиль для многих беженцев – это не роскошь, а жизненная необходимость. Например, семьи с детьми часто нуждаются в машине, чтобы добраться до школы или врача, а для некоторых это единственный способ найти работу.

Австрия оказывает базовую помощь около 37 тысячам украинских беженцев. Многие из них уже интегрировались в общество и самостоятельно обеспечивают себя. Однако новые правила могут осложнить жизнь тем, кто еще зависит от поддержки, особенно многодетным семьям или тем, кто не может найти работу без транспорта.

Ранее "Комментарии" писали, что швейцарский парламент рассматривает возможность внесения изменений в правила предоставления "статуса S" для украинских беженцев. Новые предложения подразумевают дифференцированный подход к переселенцам в зависимости от региона Украины, из которого они прибыли.