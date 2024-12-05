В Австрии хотят лишить помощи украинских беженцев из-за наличия одного предмета

В Австрии планируют ввести новые правила, которые могут ограничить доступ к базовой помощи для владеющих автомобилями украинских беженцев. Эта инициатива предусматривает сокращение или полное прекращение предоставления финансовой помощи тем, кто имеет возможность удерживать собственное транспортное средство.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям австрийского издания Der Standard, начиная с января 2025 года украинские беженцы, имеющие автомобили, могут потерять право на жилье и финансовую помощь. Основной аргумент власти состоит в том, что расходы на обслуживание автомобиля, включая страхование и горючее, свидетельствуют о финансовой состоятельности, не требующей дополнительной поддержки со стороны государства.

Как объясняют в федерально-земельном координационном совете Австрии, такое нововведение будет направлено на обеспечение помощи только тем, кто действительно не имеет никаких ресурсов для самообеспечения.

На 2024 год в Австрии находится около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых – женщины с детьми. Для проживающих в организованных центрах государство покрывает расходы на проживание и питание. Украинские беженцы, арендующие частное жилье, могут получить денежную помощь в размере 260 евро на взрослого и 145 евро на ребенка ежемесячно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария готовит перемены для беженцев из Украины. Европейская страна хочет предоставлять статус беженца только для тех украинцев, прибывших с оккупированных территорий или регионов, где активно ведутся боевые действия.

Также "Комментарии" писали, что Шольц решил "изгнать" безработных украинцев из Германии.