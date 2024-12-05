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В Австрии хотят лишить помощи украинских беженцев из-за наличия одного предмета

Австрия планирует лишить помощи украинских беженцев, владеющих автомобилями

5 декабря 2024, 10:40
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Slava Kot

В Австрии планируют ввести новые правила, которые могут ограничить доступ к базовой помощи для владеющих автомобилями украинских беженцев. Эта инициатива предусматривает сокращение или полное прекращение предоставления финансовой помощи тем, кто имеет возможность удерживать собственное транспортное средство.

В Австрии хотят лишить помощи украинских беженцев из-за наличия одного предмета

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям австрийского издания Der Standard, начиная с января 2025 года украинские беженцы, имеющие автомобили, могут потерять право на жилье и финансовую помощь. Основной аргумент власти состоит в том, что расходы на обслуживание автомобиля, включая страхование и горючее, свидетельствуют о финансовой состоятельности, не требующей дополнительной поддержки со стороны государства.

Как объясняют в федерально-земельном координационном совете Австрии, такое нововведение будет направлено на обеспечение помощи только тем, кто действительно не имеет никаких ресурсов для самообеспечения.

На 2024 год в Австрии находится около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых – женщины с детьми. Для проживающих в организованных центрах государство покрывает расходы на проживание и питание. Украинские беженцы, арендующие частное жилье, могут получить денежную помощь в размере 260 евро на взрослого и 145 евро на ребенка ежемесячно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария готовит перемены для беженцев из Украины. Европейская страна хочет предоставлять статус беженца только для тех украинцев, прибывших с оккупированных территорий или регионов, где активно ведутся боевые действия.

Также "Комментарии" писали, что Шольц решил "изгнать" безработных украинцев из Германии.



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Источник: https://www.derstandard.at/story/3000000247553/neue-haerte-geplant-ukraine-fluechtlinge-mit-auto-koennen-grundversorgung-verlieren
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