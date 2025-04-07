Военный "разогнал" работников ТЦК в Ровно: в терцентре объяснили ситуацию

В сети интернет распространялась информация о том, что военный якобы разогнал представителей ТЦК и СП и помешал выполнению их законных обязанностей. В Ровенском ТЦК подтвердили эту информацию и подчеркнули, что вмешательство в выполнение задач работниками ТЦК недопустимо и предусматривает правовую ответственность, включая уголовную – в соответствии со ст. 114-1 УК Украины (“Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины”).

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"Мы отдельно подчеркиваем позорность действий военнослужащего, который, прикрываясь своим статусом, позволил себе вмешательство в работу коллег по ТЦК и СП, фактически способствуя уклонению гражданина от мобилизационного долга. Такие поступки дискредитируют военное сообщество, подрывают авторитет Сил обороны и будут предметом соответствующей проверки", — отметили в ТЦК.

При этом сообщается, что информация о том, что работники ТЦК пытались задержать мужчину, который находился с женой и детьми, не соответствует действительности.

"Этот мужчина не был с семьей, а эмоциональный нарратив о "семье с детьми" является выдумкой, которая не только искажает суть события, но и манипулирует общественным мнением. Больше всего — зафиксировано, что нарушению законных действий ТЦК и СП препятствовали женщины, которые специально пришли на место с малолетними детьми", — говорится в сообщении ТЦК.

Поведение женщин в ТЦК назвали циничным, безответственным и морально неприемлемым, "поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей, унижает родительское звание и подрывает правовую культуру граждан".

Напомним, в столичном ТЦК, как писал портал "Комментарии", объяснили принудительную мобилизацию.



