Зерновой бизнес Украины, итоги 2024 года: урожай уменьшился, доходы выросли

2024 стал важным этапом для украинского зернового бизнеса. Несмотря на существенное снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, доходы аграриев и экспортеров выросли. Это обусловлено рядом факторов, включая повышение мировых цен, рост спроса на агропродукцию и восстановление морского сообщения для экспорта. В этой статье рассмотрим ключевые аспекты нынешнего зернового сезона.

Итоги зернового бизнеса Украины в 2024 году

Урожай: потери из-за климатических изменений

Еще в 2023 году эксперты предупреждали о возможном снижении урожайности в 2024 году из-за ухудшения погодных условий. Прогнозы оправдались: засуха и температурные рекорды стали разрушительными для многих культур. Урожай зерновых и масличных культур снизился на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

По данным Украинской зерновой ассоциации (УЗА), в 2024 году урожай зерновых и масличных культур составил 75 млн. тонн, что на 9,5% меньше, чем в 2023 году. Консалтинговая компания Barva Invest оценивает этот показатель на уровне 73,1 млн. тонн – это падение на 12,7%. Основной причиной такого понижения стал неблагоприятный климат, особенно в южных и восточных регионах.

"2024 показал нам, насколько важно внедрять современные технологии для орошения полей и повышения устойчивости культур к изменению климата", – комментирует Светлана Литвин, руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса.

Урожайность пшеницы снизилась всего на 2%, но кукуруза и подсолнечник показали худшие результаты – падение урожая на 20% и 10% соответственно.

По данным Министерства аграрной политики Украины, в 2024 году аграрии собрали:

· Пшеница: 22,3 млн. тонн (-2% к 2023 году);

· Ячмень: 5,5 млн. тонн;

· Горох – 212 тыс. тонн;

· Кукуруза: 23-24 млн. тонн (снижение на 20%);

· Подсолнечник: 12,8 млн. тонн (-10%).

Больше всего пострадали южные и восточные регионы, где жара и засуха повлияли на урожайность. Урожайность в этих областях почти вдвое ниже, чем в западных регионах.

Эти показатели несколько превысили последние прогнозы аграрных ассоциаций и Министерства агрополитики.

"Урожай ранних культур в 2024 году стал своеобразным светом в конце тоннеля для фермеров, работавших в сложнейших условиях", – отметил Виталий Коваль, министр аграрной политики.

Экспорт: восстановление морской логистики

Проблемы с урожаем повлияли и на экспорт. В 2024 году переходные остатки зерна сократились до 7 млн. тонн, тогда как в 2022 году они составляли 20 млн. тонн. Это обусловило уменьшение экспортного потенциала.

За январь-август 2024 года было экспортировано 55 млн. тонн агропродукции на сумму 16 млрд. долларов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ожидается, что в сезоне 2024-2025 годов будет экспортировано 45,8 млн тонн, что на 20% меньше, чем в прошлом.

Несмотря на это, возобновление работы морских портов стало важной вехой, позволившей снизить логистические расходы.

"Морская логистика стала самой эффективной с начала войны, что позволило фермерам увеличить маржу даже в непростых условиях", — отметил Николай Горбачев, президент УЗА.

Повышение доходности: ключевые факторы

Несмотря на снижение объемов урожая, 2024 год принес рост доходов украинским аграриям. Этому способствовали несколько ключевых экономических тенденций, которые удалось использовать в интересах отрасли.

Прежде всего, произошел значительный рост мировых цен на зерновые культуры. По оценкам экспертов, выручка от экспорта увеличилась на 20-25%, ведь международный рынок испытывал дефицит продукции из-за климатических вызовов в разных регионах мира.

Еще одним немаловажным фактором стал повышенный спрос на продовольственную пшеницу. Снижение урожайности в таких странах как Аргентина и государства ЕС создало благоприятные условия для украинских производителей. Это позволило выгодно экспортировать продукцию, получая высокие цены на тонну.

Также значительную роль сыграло повышение внутренней цены подсолнечника. Украинские перерабатывающие предприятия активизировали закупку сырья, компенсируя аграриям потери от понижения общего урожая. Это способствовало росту маржи и стабильности фермерских хозяйств.

Выводы и перспективы на 2025 год

Украинский зерновой сектор в очередной раз доказал свою жизнеспособность. Несмотря на сложности в 2024 году, адаптация к новым условиям позволила увеличить прибыльность.

"Украинские фермеры – это пример стойкости. Мы продолжаем не только кормить страну, но и обеспечивать значительную часть ее валютных поступлений", – заключает Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Ожидается, что в 2025 году аграрии увеличат посевы прибыльных культур, таких как горох и соя, хотя основными останутся пшеница и кукуруза. Благодаря восстановлению логистики и укреплению экспорта, Украина имеет все шансы удержать ведущие позиции в мировом агробизнесе.

Проблемы с экспортом и переходными остатками

Низкий урожай 2024 также сопровождается отсутствием значительных переходных остатков. В 2022 году остатки продовольствия достигали 20 млн тонн из-за блокировки портов, а в 2023 – 14 млн тонн. В 2024 году они сократились до 7 млн. тонн. Это означает, что потенциал экспорта зависит исключительно от урожая.

Ожидается, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/25 маркетинговом сезоне составит около 45,8 млн тонн, что на 20% меньше, чем в прошлом. Однако открытие морских портов в 2023 году остается важным достижением, ведь это способствует возобновлению экспорта, хотя фрахт судов для украинских портов все еще дороже из-за дополнительных страховых расходов.

Положительная динамика доходов

Несмотря на меньший урожай, финансовая ситуация для аграриев улучшилась. Это связано с повышением мировых цен на зерновые культуры. Например:

Выручка от экспорта зерновых культур выросла на 20–25% за счет повышения цен.

Пшеница, которую активно покупают на мировых рынках из-за неурожая в других странах, демонстрирует рост спроса и стоимости.

Цена подсолнечника также растет, компенсируя фермерам потери объемов.

За январь-август 2024 экспорт аграрной продукции Украины составил $16 млрд, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Общий объем экспорта вырос на 23%, до 55 млн. тонн.

Структурные изменения в аграрном секторе

Меньший урожай 2024 года не повлиял на посевные площади, но аграрии начинают больше внимания уделять прибыльным культурам. К примеру, ожидается увеличение площадей под горохом и соей, хотя основными остаются пшеница и кукуруза. Аналитики прогнозируют, что урожай озимых культур будет стабильным благодаря благоприятным дождям осенью.

Главные вызовы для аграриев

Несмотря на финансовый успех, аграрный сектор сталкивается с рядом вызовов:

Энергетические проблемы: Постоянные перебои с электроснабжением усложняют работу хозяйств.

Кадровый дефицит Нехватка рабочей силы остается актуальной проблемой.

Высокая стоимость кредитов: Финансовые ограничения мешают модернизации производства.

Перспективы сезона 2025 года

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году украинский экспорт зерновых и масличных культур вырастет на 7%. Это станет возможным благодаря улучшению мировой ценовой конъюнктуры и стабилизации производственных процессов. Однако значительную роль будут играть погодные условия, а также дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Вывод

2024 год стал годом вызовов и возможностей для украинского зернового бизнеса. Несмотря на сокращение урожая, доходы отрасли выросли благодаря повышению мировых цен и возобновлению экспорта через морские порты. Прогнозы на следующий год остаются оптимистичными, однако успех аграриев будет зависеть от поддержки государства, инвестиций и стабильности мировых рынков. Украинский аграрный сектор продолжает быть важной частью экономики, снабжая страну и мир качественной продукцией.