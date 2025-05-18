Украинский рынок труда в 2025 году переживает глубочайшую трансформацию за десятилетие. Несмотря на высокий уровень безработицы, предприятия по всей стране испытывают острую нехватку кадров в ключевых секторах экономики. В статье речь пойдет о причинах этого парадокса, наиболее дефицитных профессиях и возможных путях выхода из кризиса.

Обострение кадрового кризиса на рынке труда: кого ищут украинские работодатели

Рекордное количество вакансий и снижение требований

В апреле 2025 года в Украине на рынке труда наметились серьезные изменения: по данным популярного кадрового портала work.ua , количество вакансий впервые за полгода превысило отметку в 100 тысяч. В общей сложности было опубликовано 102 814 предложений, что на 4% больше, чем в марте. Однако за этими положительными цифрами скрывается серьезная проблема – дефицит кадров. На это указывает рекордная доля вакансий для кандидатов без опыта – 44%, что стало самым высоким показателем за год. В 2024 году этот показатель не превышал 39%, что подтверждает тенденцию к понижению требований работодателей.

"Это не только компромисс, но и стратегическая инвестиция в будущих специалистов", — отмечают эксперты кадрового рынка. Работодатели все чаще готовы обучать работников своими силами, чтобы восполнить кадровые пробелы, особенно в сферах с высокой текучестью кадров — торговле, логистике и сфере услуг.

В то же время, спрос на работников пенсионного возраста также растет: количество вакансий для лиц 60 увеличилось на 33%, а средняя зарплата для этой возрастной группы достигла 20 000 гривен. Это говорит о том, что компании вынуждены расширять кадровую базу, привлекая даже тех, кто раньше не рассматривался как основная целевая аудитория.

Хронический дефицит специалистов: что говорят работодатели

Несмотря на активность на рынке вакансий, украинские работодатели уже несколько лет сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных кадров в ключевых отраслях. Наибольший дефицит наблюдается в строительстве, агросекторе, медицине, логистике и технической сфере. Причины этого явления многогранны: мобилизация, эмиграция трудовых ресурсов, низкий уровень профессиональной подготовки и серьезное несоответствие между ожиданиями кандидатов и потребностями рынка.

"Ситуация критическая – строители, медсестры, водители, слесари и трактористы сейчас на вес золота. Рынок труда вроде парадоксален: безработица все еще высока, но найти человека на конкретную вакансию очень сложно", — пояснил в комментарии директор департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий.

По данным масштабного опроса более 55 тысяч украинских работодателей, обеспечивающих работой около 4,2 миллиона человек, наиболее дефицитными остаются профессии: водитель, швея, электрогазосварщик, продавец, слесарь-ремонтник и тракторист. В сфере здравоохранения больше не хватает медицинских сестер, семейных врачей, специалистов узкого профиля и социальных работников.

Особенно тревожная ситуация в сельском хозяйстве. Кроме агрономов, механизаторов и ветеринаров, предприятия испытывают дефицит саперов — специалистов, способных осуществлять разминирование полей, что стало критически важной задачей после масштабных боевых действий в сельских районах.

Чтобы привлечь хотя бы часть нужных работников, компании вынуждены существенно повышать заработную плату. По данным за 2024 год, оплата труда в строительной отрасли выросла в среднем на 30%, а в логистике и водителях — на 20%. Но даже такие меры не всегда приносят желаемый результат: узкоспециализированные специалисты часто либо уехали за границу, либо сменили сферу деятельности.

Еще одно препятствие — нежелание значительной части населения работать в физически сложных или непрестижных по мнению общества профессиях. Многие соискатели работы ориентируются на офисную работу с гибким графиком, даже если не имеют соответствующей квалификации. Такое расхождение между запросом рынка и преимуществами кандидатов лишь усугубляет структурные дисбалансы.

Министерство экономики Украины прогнозирует, что в ближайшее десятилетие стране понадобится еще не менее 4,5 миллионов работников. Среди стратегических решений – популяризация технических и рабочих специальностей, масштабная переподготовка кадров и создание достойных условий труда в базовых отраслях, обеспечивающих жизнеспособность экономики.

Молодежь, студенты и сезонные кадры: новая рабочая сила

Четверть вакансий в апреле 2025 года были открыты для студентов – это еще один индикатор того, как меняется портрет идеального работника в глазах работодателя. Больше всего таких вакансий сосредоточено в торговле, сфере обслуживания и доставке — отраслях, нуждающихся в быстром наборе персонала и относительно низком барьере входа.

Сезонный фактор также сыграл значительную роль. В гостинично-ресторанном бизнесе количество вакансий для посудомоечников выросло на 36%, для барменов – на 18%, а для официантов и горничных – на 17%. Это связано не только с туристическим сезоном, но и с нехваткой кадров, которые могли бы работать по обычному графику.

В условиях, когда страна переживает войну и экономические потрясения, остающиеся в стране молодые люди не подлежат мобилизации, становятся ключевым ресурсом для бизнеса. Их адаптивность и готовность к обучению выгодно отличают их среди других групп кандидатов.

География перемен: кто выигрывает, а кто теряет

Рынок труда в Украине развивается неравномерно. Наибольший рост вакансий в апреле зафиксировали в Кировоградской области (13%), Черниговской (10%) и Волынской (9%). Также положительная динамика в Одесской (7%) и Хмельницкой (6%) областях. Эти регионы демонстрируют не только возобновление экономической активности, но и постепенную адаптацию бизнеса к новым условиям.

В то же время, ситуация в прифронтовых регионах остается сложной. В Херсонской области количество вакансий снизилось на 17%, в Донецкой – на 4%, в Запорожской – на 3%, в Сумской – на 1%. Безопасный фактор и иногда невозможность ведения бизнеса становятся основными барьерами для роста занятости в этих областях.

"Рынок труда в Украине давно потерял равновесие — и нынешние региональные разрывы являются следствием как экономических, так и дисбалансов безопасности", — считает эксперт по экономике рынка труда Сергей Гриневич.

Гендерные и возрастные сдвиги: женщины и пенсионеры выходят на передовую

Полномасштабная война существенно изменила структуру рабочей силы в Украине. По состоянию на март 2025 года за границей находится 6,9 миллионов украинцев. Учитывая мобилизацию мужского населения, на рынке труда увеличилась доля женщин. Если к 2022 году соотношение кандидатов составляло 58% мужчин и 42% женщин, то женщины уже составляют 52%.

Женщины активно овладевают нетипичными для них ранее профессиями — водителями, горняками, слесарей, портными на производстве. Доля женщин среди новых предпринимателей выросла до 61%, а общее количество женщин-руководителей достигло 449 тысяч. Однако это лишь 17,7% всех руководящих должностей — что свидетельствует о неравенстве, которое требует системной работы.

Также все активнее на рынок труда выходят работники пенсионного возраста. Часто именно они готовы заниматься физическим трудом или работой с постоянным графиком, не всегда подходящим молодежи. Чаще ищут пенсионеров на должности охранников, уборщиков, водителей и продавцов.

Самые востребованные профессии и компании-лидеры

Несмотря на всеобщий кадровый голод, некоторые специальности остаются стабильно популярными среди работодателей. По прогнозам Государственного центра занятости, в 2025 году высокий спрос будет сохраняться на специалистов по медицине, образованию, сфере услуг и промышленности. Чаще всего ищут: швей, электромонтеров, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей, электрогазосварщиков.

Также растет потребность в специалистах будущего – аналитиках big data, инженерах, медицинских работниках, экологах, специалистах по искусственному интеллекту и кибербезопасности.

Среди наиболее активно нанимающих работников компаний лидируют: "Аврора" (1 218 вакансий), "Фора" (1 061), "Новая почта" (962), "Сильпо" (883), EVA (855), NOVUS (845). Эти сети обеспечивают большую часть занятости в розничной торговле и логистике.

Вывод: трансформация рынка труда — вызов и шанс одновременно

Современный рынок труда в Украине – это сложное, многогранное явление, которое реагирует на глубокие социальные, экономические и политические изменения. С одной стороны, рост количества вакансий, снижение требований и активизация привлечения студентов, женщин и пенсионеров. С другой стороны, острый дефицит квалифицированных кадров и нежелание работодателей расширять отдаленные форматы работы.

Несмотря на многочисленные вызовы, рынок труда Украины показывает признаки адаптации. Новые тенденции – инклюзия, переквалификация, диджитализация – создают шанс на обновление системы занятости, которое позволит и бизнесу, и работникам найти точки соприкосновения в новой реальности.