Появление случаев, когда кандидаты поколения Z приходят на собеседование вместе с родителями или когда мама регулярно переписывается с их руководителем в рабочем чате, перестала быть экзотикой – это тренд с конкретными цифрами и системными причинами. Новые опросы и статистические обзоры свидетельствуют: часть молодежи входит во взрослую жизнь со значительной родительской опекой, что имеет социально-экономические последствия – от восприятия работодателями до долгосрочной финансовой автономии.

Мама в рабочем чате: почему поколение Z остается зависимым от родителей и что это означает для рынка труда

Что говорят последние исследования: несколько ключевых цифр

По результатам обширного опроса онлайн-платформы ResumeTemplates в США, 77% респондентов признались, что по крайней мере однажды приводили отца или мать на собеседование; 53% разрешали родителям говорить с нанимателем; 73% получали помощь от родителей в выполнении рабочих задач; 45% сообщили, что родители регулярно контактируют с их руководством. Авторы опроса предупреждают, что подобная практика может подрывать доверие работодателей и "тормозить профессиональное развитие" молодых работников.

Масштабные социологические исследования свидетельствуют, что тенденция к более длительному проживанию с родителями и финансовой зависимости является мировой практикой. OECD в докладе "Society at a Glance 2024" отмечает, что доля молодых людей, живущих с родителями, возросла во многих странах и в некоторых государствах достигает 50% среди 20–29-летних, хотя существуют различия между странами. Одновременно Pew Research показывает, что в 2023 году 18% американцев в возрасте 25–34 жили в родительском доме (данные по штатам значительно варьируются). Эти показатели утверждают, что проживание с родителями и многопоколенные домохозяйства – уже не единичные явления.

Более "финансовое" измерение дает Bank of America: 46% представителей Gen Z в США (опрос 1091 человека, в возрасте 18–27) возлагаются на финансовую помощь родителей или семьи; 57% не имеют аварийных сбережений на 3 месяца расходов. Это показывает, что экономическая уязвимость непосредственно подпитывает родительскую опеку.

Почему так произошло: синергия экономики, воспитания и пандемии

Пояснений несколько и они взаимосвязаны. Во-первых, макроэкономические факторы: высокие цены на жилье, инфляция и рынок труда, ставший более нестабильным, заставили молодежь дольше оставаться финансово зависимой от семьи. OECD прямо указывает на связь между высокими затратами на жилье, нестабильной занятостью и ростом доли молодых людей, живущих с родителями. Во-вторых, культурные сдвиги: выросшее в эпоху так называемого "заботливого" родительства поколение чаще получает от родителей не только эмоциональную, но и операционную поддержку при входе в рабочую жизнь: от написания резюме до переговоров о зарплате. В-третьих, пандемия COVID-19 и рыночная турбулентность 2020-2022 годов ускорили возвращение молодежи в семейные домохозяйства и усилили зависимость.

Последствия для HR и бизнеса

Работодатели реагируют неоднозначно. Некоторые HR-менеджеры фиксируют падение уверенности кандидатов в себе и увеличение внешнего вмешательства в процессе найма: опрос менеджеров показал, что появление родителей на собеседовании вызывает дискомфорт у части рекрутеров и может снижать шансы кандидата. Параллельно возникает дилемма: стоит ли принимать родителей как информационный источник или сдерживать их присутствие, чтобы не вредить профессиональному статусу молодого работника.

Джулия Тусакре, главный карьерный стратег ResumeTemplates, утверждает: "Когда родители напрямую связываются с руководителем ребенка или посещают собеседования, это может помешать авторитету сотрудника и тормозить его профессиональное развитие". Таким образом даже профессиональные кадровики считают чрезмерное участие родителей риском.

Украинские зуммеры: между стремлением к независимости и родительским патронажем

Если в западных странах все чаще обсуждается феномен зуммеров, которые приводят родителей на собеседования, то в Украине эта практика пока не стала массовой. Исследование Work.ua свидетельствует: всего 5% украинских кандидатов поколения Z признались, что приходили на интервью вместе с мамой или папой. Впрочем, в украинском контексте проблема зависимости молодежи от родителей проявляется иначе – прежде всего в вопросе жилья и финансовой поддержки.

По данным ЮНИСЕФ, более 30% украинцев в возрасте от 18 до 34 лет продолжают проживать с родителями. Подобные цифры приводит и Gazeta.ua, уточняя, что более трети молодых людей в Украине не покидают родительский дом даже после получения образования и начала трудовой деятельности. Для сравнения: в странах Южной Европы этот показатель достигает 60–70%, тогда как в США — около 18%. Таким образом, Украина находится в промежуточном сегменте, где семейная опека над взрослыми детьми является распространенным явлением, но не приобретает столь тотального масштаба, как в некоторых европейских странах.

Финансовая зависимость молодых украинцев от родителей проявляется и в повседневных расходах. Хотя точных статистических измерений для Украины немного, социологи отмечают: большая часть студентов и даже молодых специалистов первого уровня доходов продолжают получать помощь от семьи на аренду жилья, питания или транспорт. Экономическая нестабильность, низкий уровень стартовых зарплат и высокая инфляция делают самостоятельное начало жизни сложным для многих зуммеров.

Интересно, что зависимость от родителей часто совмещается с парадоксальным стремлением к независимости. Молодые люди активно используют цифровые сервисы, учатся новым профессиям и рассматривают возможности релокации за границу. Однако внутри страны они часто остаются "на родительском содержании", что создает разрыв между желаемым образом самостоятельности и реальностью ежедневных решений.

Сделает ли поколение Альфа зуммеров примером независимости?

Если поколение зуммеров вызывает беспокойство своей несамостоятельностью, то новейшее поколение Альфа — детей, рожденных после 2010 года, удивляет своей финансовой осведомленностью. Они растут в мире смартфонов, цифровых денег и онлайн образования, и это делает их первым по-настоящему "цифровым поколением".

Уже сейчас исследования показывают, что Альфа с детства привлечены к финансам. К примеру, в развитых странах Юго-Восточной Азии 94% детей имеют финансовый счет, а 58% пользуются цифровыми кошельками. В Великобритании дети 6–14 лет влияют на 26% семейных расходов, а их сбережения за год выросли на 36%. Это говорит о том, что Альфа не только тратят, но и учатся откладывать средства. По данным Acorns, 30% детей уже декларируют стремление к финансовой независимости от родителей.

Впрочем, полной самостоятельности ждать рано. Экономические реалии – рост стоимости жилья, низкие стартовые зарплаты – могут задержать момент, когда Альфа станут финансово независимыми. Они могут быть более осведомлены, чем зуммеры, но будут оставаться привязанными к родительским ресурсам, хотя и в новых цифровых формах.