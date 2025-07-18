В Европе стремительно растет популярность идеи четырехдневной рабочей недели – ряд стран уже ввели соответствующие реформы или тестируют новые модели занятости. В то же время, в Украине такая перспектива наталкивается на военные реалии, правовые ограничения и вызовы для рынка труда. "Комментарии" попытались разобраться, действительно ли четыредневка – это путь к эффективности и благосостоянию, и нужна ли она украинцам именно сейчас.

Четырехдневная рабочая неделя: в каких странах ввели и нужно ли это Украине

Мировой опыт: от 4 дней работы больше эффективности

Идея сокращенной рабочей недели не нова. Еще с начала 2010-х годов ее активно тестировали в странах Северной Европы. Самым ярким примером стала Исландия, где в период с 2015 по 2019 год более 2500 работников приняли участие в эксперименте с сокращенным графиком. После завершения программы более 51% населения страны получили право перейти на четырехдневную неделю без потери заработной платы. Результаты были впечатляющими: уровень стресса снизился, мотивация работников выросла, а производительность работы осталась стабильной или даже улучшилась. Исландский эксперимент стал образцом для многих других стран.

В Великобритании в 2022 году состоялся крупнейший в мире эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели. К нему присоединились более 60 компаний и около 3 000 работников. Результаты оказались положительными: количество больничных сократилось на 65%, а производительность выросла. Многие компании-участники ввели новый график на постоянной основе.

Польша: пилотная программа с четкими целями

Одним из самых свежих примеров стала Польша. С 30 июня 2025 года там стартовала официальная пилотная программа по сокращенной рабочей неделе до 35 часов без уменьшения заработной платы. Инициатива Министерства семьи, труда и социальной политики предусматривает, что предприниматели, органы местного самоуправления, ассоциации, фонды и профсоюзы могут присоединиться к тестированию. Форматы участия разные: шестичасовой рабочий день, три выходных в неделю или увеличение количества дней отпуска.

Бюджет программы в первый год составляет 10 миллионов злотых. Одна организация может получить до 1 миллиона злотых на внедрение новой модели — в частности, на изменение графиков, внедрение цифровых инструментов и обучение персонала. Уже в 2024 году в программу присоединились города Лешно, Влоцлавек, Свебодзице и Щецинек. Они доказали, что сокращение недели оказывает положительное влияние на комфорт работников, уменьшает уровень выгорания и повышает эффективность.

Согласно оценкам польских специалистов, от 23% до 35% работников ежедневно сталкиваются с постоянным стрессом, что снижает мотивацию и влияет на производительность. Пилотный проект – это попытка ответить на эти вызовы. Кроме того, правительство Польши рассматривает возможность увеличения продолжительности ежегодного отпуска до 35-40 дней, что будет означать до 130 выходных в год.

Европейские реформы: от Бельгии до Португалии

Бельгия первой среди стран ЕС в 2022 году приняла законодательство, позволяющее работникам по желанию переходить на четырехдневный график работы. Длительность остается 38-40 часов в неделю, просто она распределяется на четыре дня. Такой вариант особенно популярен среди молодых работников и родителей.

В Германии в 2023 – 2024 годах 41 компания приняла участие в полугодовом эксперименте с четырехдневной неделей. Большинство участников выразили намерение оставить новый режим на постоянной основе. Работники отмечали меньший уровень стресса и выгорания, а работодатели – стабильную или улучшенную производительность.

Испания и Португалия также не стоят в стороне. В Валенсии с 2023 года продолжается пилотный проект, охвативший 360 000 работников. Цель – проверить эффективность более короткой недели для стимулирования экономики и уменьшения выбросов. Португалия в 2023 году запустила пилот, в котором приняло участие 39 компаний. Спустя полгода выгорание среди работников снизилось на 19%.

Украинские реалии

В Украине тема четырехдневной рабочей недели звучит все чаще, однако в условиях войны ситуация серьезно усложнилась. Законодательство разрешает увеличение рабочего времени до 60 часов в неделю, праздничные дни не имеют статуса выходных, а привлечение к работе в выходные возможно без согласия профсоюзов.

Несмотря на это, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев положительно относится к идее: "Я отношусь к переходу на четырехдневную рабочую неделю положительно. Считаю, что при сохранении 40-часовой рабочей недели и с учетом обстоятельств, в которых работник оказывается в связи с обстрелами и тревогами, это могло бы быть определенным решением, которое бы точно увеличило производительность труда, а не уменьшило бы его".

Впрочем, как отмечает Евгения Пидлисна, заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости, нет никаких законодательных инициатив по введению четырехдневной недели. "На сегодняшний день в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся у Службы вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени", — заявила чиновник в комментарии Суспильному.

Хотят ли украинцы работать меньше дней?

В 2023 году социологический опрос показал, что 71% украинцев поддерживают переход на четырехдневную неделю, даже если придется работать по 9,5 часов в день. Основное условие для большинства респондентов – сохранение уровня заработной платы. Причинами называли переутомление, частые переработки, постоянное напряжение и желание проводить больше времени с семьей или заниматься личными делами.

Эти настроения свидетельствуют о зрелом социальном запросе. В то же время переход на новую модель потребует не только поддержки работников, но и согласия работодателей и готовности государства к гибкому регулированию рынка труда.

Готова ли Украина к переменам?

Пока 4-дневная рабочая неделя в Украине возможна только в рамках индивидуальных договоренностей между работодателем и работником. Однако опыт стран Европы демонстрирует, что даже в сложных экономических условиях более короткая неделя не вредит производительности. Напротив – уменьшение нагрузки и лучший work-life balance могут стать залогом стабильного развития.

Внедрение четырехдневной недели в Украине нуждается в комплексном подходе: изменениях в законодательстве, запуске пилотных программ, анализе результатов и широком общественном обсуждении. Пока ситуация остается неизменной, но учитывая положительный международный опыт, эта модель имеет шанс стать частью трудового ландшафта Украины в будущем.