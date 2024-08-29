Военная помощь Украине: 2,5 года поддержки странами Запада

С началом полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 г. страна получила масштабную военную помощь от стран Запада. Эта поддержка стала критически важной для обеспечения обороноспособности и эффективного противодействия российской агрессии. В этой статье мы рассмотрим, сколько военной помощи предоставили Украине ведущие страны и какие планы дальнейшей поддержки.

Украина получает масштабную военную помощь от стран Запада. ФОТО: Reuters / Scanpix

Военная помощь США – лидера среди партнеров Украины

США — крупнейший донор военной помощи для Украины. С начала войны общая сумма помощи со стороны Соединенных Штатов составила значительные 25,4 миллиарда долларов только в 2023 году. Кроме финансовой поддержки, США поставляют Украине тяжелое вооружение, боеприпасы и оборудование, включающее ракеты в систему Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley и противотанковые комплексы Javelin.

В частности, в мае 2024 года президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на военную помощь. Этот новый пакет предусматривает поставку оружия из составов армии США. Кроме того, Конгресс одобрил пакет законодательства почти с 61 миллиардом долларов, часть которого направлена на поддержку Украины и союзников.

США остаются верны своему обязательству поддерживать Украину в борьбе против агрессора, обеспечивая необходимое вооружение и военную технику, которая поможет украинским силам возобновить инициативу на поле боя.

Европейский Союз: единая позиция в поддержке Украины

Европейский Союз и его страны-члены с момента начала войны предоставили Украине военную помощь на сумму около 31 миллиарда евро. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель недавно сообщил , что эта цифра растет, а общая сумма продолжает увеличиваться. До конца 2024 года ЕС планирует предоставить еще около 20 миллиардов евро для поддержки Украины.

Европейский Союз передал Украине около 500 000 снарядов, что критически важно для ведения активных боевых действий. Дополнительно Боррель анонсировал инициативу конфискации доходов от замороженных активов России для дальнейшего финансирования украинской обороны, что может обеспечить дополнительные 3 миллиарда евро ежегодно.

Германия: военная помощь и подготовка украинских солдат

Германия — один из ключевых европейских доноров военной помощи Украине. Общая сумма поддержки от Германии с начала войны составила около 5,2 млрд евро. Кроме финансовой поддержки, Германия активно поставляет Украине вооружение и военное оборудование, в частности, танки Leopard 1A5 и другие системы вооружения.

В 2024 году немецкое правительство планирует выделить около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине. Кроме этого, более 10 000 украинских военных прошли подготовку на немецких военных базах, что также является важной составляющей поддержки обороноспособности Украины. Германия продолжает осуществлять расходы по лечению раненых украинских военных.

Планы на будущее: партнеры усилят поддержку Украины

В 2024 году военная помощь со стороны стран Запада продолжит играть ключевую роль в поддержке Украины. Как уже отмечалось, США и ЕС планируют предоставить значительные суммы для обеспечения украинской армии необходимым вооружением и техникой.

Германия продолжит поставки вооружения, в том числе с бюджетом в 7,1 миллиарда евро, а США готовятся разблокировать новые пакеты помощи после решений Конгресса. Ожидается, что эта помощь поможет вооруженным силам Украины удерживать свои позиции и со временем вернуть инициативу на поле боя.

Североатлантический альянс (НАТО) готовится к очередному шагу по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Согласно сообщениям международных агентств, государства-члены НАТО согласовали выделение 40 миллиардов евро на военную помощь Украине на следующий год. Эта новость была обнародована 3 июля агентством Reuters, ссылающимся на информированные источники.

Официальное утверждение этого обязательства должно состояться на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Ожидается, что подписание этого соглашения станет важным сигналом для Украины о поддержке со стороны западных союзников, что критически важно на фоне продолжающейся войны.

Несмотря на то, что план на 2024 год был согласован, согласовать долгосрочную поддержку оказалось более сложной задачей. Агентство DPA отмечает, что государства-члены НАТО смогли договориться о финансовой помощи только на 2025 год. Это свидетельствует об определенных трудностях, с которыми столкнулся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих усилиях обеспечить многолетние финансовые обязательства от союзников по поддержке Украины.

Важной составляющей этой проблемы стало неумение договориться о конкретном распределении финансовых затрат между странами-членами НАТО. Это может усложнить реализацию согласованных планов, особенно если конфликт в Украине будет продолжаться и потребовать еще больших ресурсов.

Столкнувшись с вызовами по обеспечению стабильной поддержки Украины, Йенс Столтенберг проявил решительность еще в апреле 2024 года, когда предложил учредить пятилетний пакет помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в размере 100 миллиардов евро. Это предложение имело целью создание надежной основы для долгосрочного финансирования украинской обороны. Однако, несмотря на все усилия Столтенберга, эта инициатива не нашла поддержки среди союзников, что свидетельствует о сложности координации многонациональной поддержки.

Не сдавшись, в мае 2024 года Столтенберг выступил с новым предложением – гарантировать ежегодную военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро. Это соответствует объему пособий, которые Украина получала ежегодно с начала полномасштабного вторжения России. Однако и это предложение не было реализовано, что указывает на длительные дебаты среди членов НАТО по поводу уровня и продолжительности поддержки Украины.

Западная поддержка – ключ к победе

После 2,5 лет полномасштабной войны поддержка Украины со стороны Запада остается неизменно высокой. Сумма военной помощи растет, а ее роль в противостоянии агрессии России чрезвычайно важна. США, ЕС и Германия продолжают оказывать финансовую и материальную поддержку, что позволяет Украине успешно обороняться и проводить контрнаступательные операции.

Несмотря на то, что война продолжается, Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку своих западных партнеров в 2025 году, когда ожидается поступление новых пакетов помощи.