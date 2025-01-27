Украинский ВПК в 2025 году: удастся ли запустить оборонку на полную мощность



















В 2025 году украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) будет на развилке: амбициозные планы расширения производства сталкиваются с многочисленными вызовами. В условиях войны Украина наращивает свои мощности для изготовления современного вооружения — ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы. Однако хватит ли ресурсов и поддержки для того, чтобы достичь полной независимости в производстве военной техники?

Производство оружия

Акцент на производство оружия собственными силами

В 2022 году расходы Министерства обороны Украины на вооружение составили 242 миллиарда гривен, в то время как в 2024 году эта сумма возросла до 772 миллиардов. За это время бюджеты других силовых структур увеличились на 40-80%, а десятки миллиардов гривен получили ведомства, ранее вообще не занимавшиеся закупкой оружия. Украина выжимает максимум своих оборонных предприятий и ежегодно повышает бюджет на военную технику. Однако этот процесс сопровождается непростыми решениями от перенаправления средств из городских бюджетов до выхода за рамки годового финансового плана.

В начале полномасштабной войны значительная часть военного бюджета тратилась на закупку оружия за границей из-за ограниченных производственных возможностей украинских предприятий. Ситуация постепенно меняется и государственный заказ все больше ориентируется на внутренний рынок. В 2024 году, по данным Агентства оборонных закупок (АОЗ), 59% контрактов было заключено с украинскими производителями.

Промышленность Украины уже освоила серийное производство артиллерии, минометов, боеприпасов, советских калибров, радаров, запчастей для техники и электронных компонентов. Значительно уменьшена зависимость от импорта в производстве бронированных автомобилей, а в сфере дронов и средств радиоэлектронной борьбы страна перешла на самообеспечение. В то же время остаются сегменты, где зависимость от импорта все еще значительна, в частности, боеприпасы стандартов НАТО (155 мм и 105 мм), тяжелая бронетехника и часть советских калибров.

Осень 2024 ознаменовалась первыми партиями украинских 155-миллиметровых снарядов, однако объемы их производства пока не удовлетворяют потребности армии. Колесные бронетранспортеры выпускаются в ограниченном количестве, а серийное производство танков "Оплот" и гусеничных боевых машин пехоты (БМП) остается под вопросом.

Лицензионное производство и кооперация

Украина активно привлекает иностранные компании по локализации производства. К примеру, "Украинская бронетехника" работает с чешской Czechoslovak Group над изготовлением боеприпасов калибров 155 мм, 120 мм и 105 мм, с целью выпуска 100 тысяч единиц в 2025 году. "Укроборонпром" объявил о начале производства немецкой БМП Lynx, а также ведутся переговоры о локализации шведской CV-90.

Развертывание лицензионного производства – процесс длительный. Сначала украинские предприятия проходят обучение под контролем партнеров, далее производят сборку с импортных компонентов, и только через несколько лет выходят на полный цикл производства. Эта стратегия сулит значительные преимущества: высокое качество продукции, финансовую устойчивость предприятий и расширение возможностей для экспорта.

Ракетная программа Украины

К завершению 2024 г. Украина показала значительные результаты в развитии ракетного вооружения. Министр обороны Рустем Умеров заявил , что страна изготовила первые 100 крылатых ракет, включая модифицированные версии "Нептуна", способные поражать цели на большей дальности. Частные предприятия, такие как компании, разрабатывающие проект "Паляница", демонстрируют успехи в сотрудничестве с государством.

Президент Владимир Зеленский в конце 2024 года сообщил об амбициозной цели – производстве 3 000 крылатых ракет. По его словам, "длинные" ракеты, такие как "Трембита", способны изменить ход войны. The Economist отмечает , что эта ракета может долететь до Москвы, а ее разработка является ключевым символом автономности украинской огневой мощи. Другая разработка – "Гром-2" – также получает финансирование от правительства.

Однако больше всего ожиданий возлагается на оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". По словам военного эксперта Романа Свитана, эта система может работать на расстояние 300–500 км, в определенных модификациях — до 700 км, что позволяет наносить удары по стратегическим объектам противника. Сапсан может значительно усилить обороноспособность страны, но для серийного производства нужны масштабные инвестиции.

Дроны: курс на масштабирование

Украина планирует изготовить не менее 30 000 дальнобойных дронов в 2025 году. По словам президента Зеленского, производство организовано на уровне 2500 единиц ежемесячно. Этот прорыв является результатом активного сотрудничества с частным сектором. К примеру, разрабатываются дроны на реактивной тяге, способные работать на расстояниях до 1 000 км, что делает их эффективными для глубоких ударов в тыл врага.

Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, отмечает: "2025 станет годом искусственного интеллекта в военных дронах. Мы увидим роботизированные штурмы, в которых будут использоваться как наземные, так и воздушные беспилотники, которые будут работать согласованно". Однако Украина тоже сталкивается с вызовами. Новейшие русские FPV-дроны на оптоволоконном управлении требуют разработки действенных средств противодействия.

Главные вызовы для ВПК

Военно-промышленный комплекс Украины сталкивается с рядом проблем. Несмотря на рост мощностей в 6 раз с начала войны, производство загружено всего на 30–40%. Политолог Владимир Фесенко отмечает, что главной проблемой является недостаток финансирования:

"Производственные мощности отрасли загружены только на 30-40%. Но эта проблема свидетельствует и о значительных возможностях развития отечественного военно-промышленного комплекса", — отметил политолог.

"У нас есть значительный потенциал, но его реализация зависит от своевременного финансирования", — подчеркивает директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. "В летне-осенний период Украина заключила ряд соглашений с западными корпорациями, направленными на организацию производства вооружений внутри страны, а также создание производственных мощностей Укроборонпрома на базе предприятий в западных странах".

"Наши производственные мощности готовы к работе. Главное – обеспечить своевременное финансирование со стороны партнеров, чтобы мы могли развивать этот потенциал и создавать конкурентоспособное оружие", – подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Кроме финансов, значительным вызовом является ситуация безопасности. Россия пытается уничтожать производственные мощности Украины, что требует усиления охраны стратегических объектов. Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова отмечает: "Мы сталкиваемся с постоянными атаками на инфраструктуру, но украинская промышленность адаптировалась и даже наращивает темпы производства".

Производство оружия стало единственной стабильно растущей отраслью промышленности. Однако ресурсы для дальнейшего увеличения внутренних расходов на оборонную промышленность ограничены, а вопрос экспорта военной техники остается нерешенным. Свидетельствует ли это достижение пика развития оборонной отрасли? Ответ – нет. Предстоит еще много точек роста, и 2025 год может стать успешнее, но это потребует от предприятий освоения новых видов вооружений, а от государства — совершенствования механизмов финансирования и управления рынком.



