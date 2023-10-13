Пикселемания по-украински: почему взрослые и дети увлекаются камуфляжем

Дети в военном камуфляже. фото из открытых источников.

Пиксели "наступают" и масштабируются – так коротко можно охарактеризовать "вторжение" коричнево-хаковой одежды в гражданскую жизнь украинцев. Почему же они стали так популярні в обществе и еще "пробрались" в детскую моду? Нормально ли это для страны, где идет война, когда в детском саду и школе играют "в стрелялки"? С этим непростым и не только модным, но и прежде всего социальным значимым вопросом "Комментарии" попытались разобраться.



Мужчины или женщины в форме уже стали частью украинских реалий. Мы с огромным уважением относимся к нашим храбрым воинам, которые не только воюют, но и ходят по улицам, ездят в метро, стоят в очередях в кассу в супермаркете. А вот как относиться к тем, кто из каких-то очень личных соображений или скорее бездумно нацепил пиксели или замиксовал камуфляжную вещь в модном образе вместе с брендовыми вещями? Особенно когда этот кто-то – маленький мальчик или девочка, или даже младенец, который еще и не стал на ножки, а уже красуется в пиксельном комбинезончике или курточке.

Практичная и удобная одежда, которая благодаря естественным цветам превращает человека в невидимку, всегда была востребована у охотников. В такой одежде можно было легко спрятаться в лесу, в лугу и приблизиться к добыче. Полюбились пиксели и игрокам в пейнтбол, стрелявшим в команду врагов яркой краской.

Но с 2014 года ситуация изменилась: из ткани, принтованной характерным маскировочным рисунком, получившим код ММ-14одежду, начали отшивать одежду для военных. А в 2015 старый советский "дубок" с округлыми стилизованными листочками окончательно заменили новым "пикселем". Еще и вместо букв и цифр дали точное название Порох-1, намекающее на тогдашнего главу государства, который хвастался, что АТО закончится через 3 месяца.

С тех пор военный камуфляж массово пошел "в народ", пока не пришел к малышам. Казалось бы, дети и камуфляж – это так мило. Но это только на первый взгляд, потому что варианты и жизненные сценарии, из которых родители надели на своих чад военную форму, могут быть не только патриотическими…

Ничто так эффективно не влияет на взрослых, как надоедливая реклама. Ведь производители детского камуфляжа изо всех маркетинговых сил рекламируют свою продукцию, мол это так стильно, красиво, практично. Они уверяют родителей, что это лучший подарок на праздник, день рождения, лучший костюм на карнавал, лучшая одежда для улицы. Все было бы ничего, если бы некоторые выдумщики не продавали свою форму, выставляя фото подростков с игрушечными автоматами, биноклями. Такова креативная популяризация пикселей или войны вообще? Или банальная попытка заработать на патриотических настроениях, как это было с камбучей, конфетами и множеством товаров?

Безусловно, способ, точнее, маркетинговый ход поднять продажи за счет пошива детского "одностроя" с пикселями – это довольно цинично и не слишком морально. Поэтому родителям стоит сто раз подумать, поддерживать ли таких отечественных производителей, покупая детскую одежду со взрослым подтекстом. Также стоит учесть, какой смысл в такую одежду вкладывают сами взрослые, решая за малыша, что ему носить. И если это делается ради хорошей фотосессии, хвастовства перед родственниками и друзьями, для того, чтобы показать осведомленность в модных трендах – это бездумно, бескультурно, антипатриотично. Это невежество самого низкого уровня.

Однако даже если мама сделала такой подарок, хорошо осознавая глубокий смысл военных пикселей, то, к сожалению, непоседа, которой еще не исполнилось 3-4 лет, обычно не поймет этого. Как утверждают психологи, детям до 3 лет не характерно придавать материальным вещам символическое значение. Малышам присущи простые рефлексы вроде: звучит сирена – следует направляться в укрытие. Эксперты единодушно советуют не милитаризовать детское сознание, а точнее подсознание, в таком нежном возрасте. Тем более что и так все, а не только военные в форме, вокруг напоминает украинским детям, что идет война.



Зато дошкольники и ученики младшей школы уже спросят: зачем, почему именно камуфляж, почему такую одежду носят будущие воины или просто мужественные и смелые люди. Так называемый возраст "почемучек" требует детальных логических ответов. Поэтому психологи советуют взрослым заранее подготовиться и почитать информацию о военной форме. А потом заложить в маленькую голову глубокое значение и отношение к военной форме и атрибутике вообще. Это будет напрямую влиять на формирование духовности и нравственных ценностей ребенка. Именно такой бекграунд ребенок перенесет в юность и дальше – во взрослую жизнь. В свою очередь, правильные ценности, заложенные семьей и обществом, человек будет транслировать свое окружение. Потому что больше будет становиться таких сознательных личностей, тем лучше для нашей страны.

Однако вернемся к подрастающему поколению. В тяжелых условиях войны дети, у которых забрали спокойное детство, должны быть детьми, а не копировать военных, надевая камуфляж. Большинство родителей, служащих в рядах ВСУ, считают, что такое тиражирование на подростковую аудиторию просто обесценивает военную форму. Ношение одностроя должно быть привилегией, символом, а не чем-то обыденным. Ведь в форме военные воюют, отстаивают свободу нашей земли, умирают за нее…

В то же время производители, гордящиеся своими "хитами продажи", уверены, что таким образом дети наоборот пытаются поддержать военных, которые являются для них кумирами. Понятно одно: жить в социуме и быть вне социума невозможно. Поэтому вопрос даже не в том хорошо это или плохо, это факт. Психологи считают, что таким образом малыши проявляют свою приверженность тому, кому больше всего доверяет, то есть нашим воинам. В отличие от российских детей, которых ношение камуфляжа нацеливает на агрессию, украинская история абсолютно противоположна и направлена на мир. Если ребенок носит такую одежду, то это дисциплинирует его, будто соединяет незримой нитью с отцом, дедушкой или другим родственником, который сейчас находится на фронте. Когда малыши носят пиксели, то можно подкрепить это призывом "делать как папа" утреннюю зарядку, рано ложиться спать и т.д.



Также психологи напоминают, что желание ребенка носить стилизацию военной формы, хаковую футболку или брюки может быть продиктовано банальным копированием того, что одевают друзья, знакомые, сверстники. Потому не нужно делать из этого проблему. Нужно ли бить тревогу, когда дети в камуфляже устраивают блок-посты и останавливают машины? Также нет, потому что так дети чувствуют свою значимость, поднимают самооценку, подчеркивают потребность во взрослом обществе. Это игры, в которой малыши проживают реальность, что вполне нормально для такого возраста. Другое дело, что подобные милитарные рамки и копирование только военной тематики сужают становление собственного "я", личности. К сожалению, часто для этого становления не хватает поддержки отца, погибшего на войне. И тогда отцовскую кепку в пикселях сын одевает в трудные моменты, чтобы почувствовать присутствие родного человека. Психологи подчеркивают, что когда идет процесс горевания, принятия потери, не нужно запрещать носить элементы формы.

Жесткий запрет наступает тогда, когда молодежь в возрасте 18 лет и старше носит в гражданской жизни военную форму, да еще и с шевронами. Такие деяния квалифицируются законом как административное правонарушение. Ведь согласно приказу Министерства обороны, военную форму имеют право носить только проходящие военную службу, военнообязанные во время прохождения сборов. В этот список входят также курсанты и лицеисты, резервисты, воины, уволенные в запас или в отставку, сохранившие при этом право носить военную одежду. В остальных случаях соответствующая статья предусматривает штраф от 2550 до 3400 гривен. Этот запрет и четкий регламент действует с 2019 года, однако наше даже за четыре года наше общество еще не осознало простые смыслы… Военная форма – это прежде всего принадлежность к самой ответственной и почетной в государстве профессии. И свою силу духа можно показать как раз не одевая пиксели, а отказавшись от них.