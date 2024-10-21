Пенсии ветеранам ВСУ: на какую сумму могут рассчитывать участники боевых действий

Полномасштабная война в Украине привела к появлению численной категории ветеранов – участников боевых действий, которых по последним подсчетам может насчитываться до 2 млн человек. Все украинские военные, участвовавшие в боевых действиях, имеют право на пенсионные выплаты, однако размер этих выплат зависит от многих факторов, таких как продолжительность службы, наличие инвалидности и причинная связь между инвалидностью и военными действиями. "Комментарии" решили разобраться, какие пенсии, выплаты и льготы доступны ветеранам ВСУ и как их размер.

Какие пенсии ждут ветеранов ВСУ: суммы для участников боевых действий.

Основы для начисления пенсий ветеранам

Пенсионные выплаты для военнослужащих регулируются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Ветераны и их семьи могут претендовать на 3 основных вида пенсий:

· Пенсия за выслугу лет – для военнослужащих 25 и более лет календарной выслуги.

· Пенсия по инвалидности – если инвалидность связана с военной службой или защитой Родины.

· Пенсия по потере кормильца – если кормильец погиб во время исполнения воинских обязанностей.

Пенсия за выслугу лет

По словам адвоката ОО "Юридическая сотня" Ирины Дмитренко, для получения пенсии за выслугу лет военный должен иметь не менее 20 лет календарной службы. Если у ветерана именно 20 лет выслуги, он получает 50% от суммы денежного довольствия по последней должности. За каждый год более 20 лет прибавляется 3% к пенсии. К примеру, если военнослужащий отслужил 25 лет, он получит 65% от своего денежного довольствия.

Дмитренко также утверждает, что если ветеран имеет смешанный стаж, то есть половина его страхового стажа гражданская, а половина — военная, то пенсия исчисляется по другим правилам. В таком случае, военный должен получить 50% от денежного довольствия за 25 лет страхового стажа. За каждый дополнительный год более 25 лет добавляется еще 1% к пенсионным выплатам.

Пенсия по инвалидности

Если военнослужащий получил инвалидность в результате выполнения служебных обязанностей или во время боевых действий, он имеет право на пенсию по инвалидности. Пенсия начисляется в зависимости от группы инвалидности:

· И группа инвалидности: 100% от денежного довольствия по последней должности.

· ІІ группа инвалидности: 80% от суммы обеспечения.

· ІІІ группа инвалидности: 60% от суммы денежного довольствия.

Если инвалидность не связана с военными действиями или не является результатом выполнения служебных обязанностей, суммы пенсии будут меньше. Для лиц с I группой инвалидности это будет 70%, для II и III групп – соответственно 60% и 40%.

Минимальные размеры пенсий

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №656, установлены минимальные размеры пенсий для военных ветеранов:

Для лиц с инвалидностью I группы – не менее 15347 грн.

Для ІІ группы – 12 396 грн.

Для ІІІ группы – 8 500 грн.

Относительно участников боевых действий, их минимальная пенсия не может быть ниже 4 958 грн.

Дополнительные вознаграждения и их влияние на пенсии

Часто возникает вопрос, учитываются ли дополнительные денежные вознаграждения за участие в боевых действиях при начислении пенсии. Постановлением Кабинета Министров Украины № 168 установлены выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен за выполнение боевых задач. Однако эти вознаграждения не учитываются при исчислении пенсий, поскольку они одноразовые и не входят в постоянное денежное обеспечение военнослужащего.

Пенсия рассчитывается исключительно на основе денежного довольствия, которое военный получал по своей постоянной должности. Поэтому материальная помощь на оздоровление или для решения бытовых вопросов, а также другие разовые выплаты не влияют на размер пенсии.

Перерасчет пенсий

Пенсии военнослужащих могут быть перечислены в случае повышения денежного довольствия для действующих военных. Если Кабинет Министров примет решение об увеличении окладов для действующих военнослужащих, пенсии для ветеранов также будут автоматически перечислены.

Кроме того, ветераны могут самостоятельно обращаться в соответствующие органы с просьбой о перерасчете, если их денежное довольствие изменилось. Однако дополнительные вознаграждения за боевые задания не будут учитываться при перерасчете.

Порядок оформления пенсий

Для оформления пенсии военный должен обратиться в уполномоченное структурное подразделение в зависимости от того, где он проходил службу. К примеру, для военнослужащих ВСУ таким органом является Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК ТСП). После подачи заявления в ТЦК ТСП документы направляются в Пенсионный фонд Украины, который осуществляет назначение пенсии.

Если военнослужащий проходил службу в других ведомствах, таких как Национальная полиция или Государственная пограничная служба, заявление на пенсию подается соответствующим администрациям. В случае положительного решения, пенсионные выплаты производятся через Пенсионный фонд.

Льготное вычисление стажа

Для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, льготный стаж исчисляется по формуле "1 месяц за 3". Это означает, что 1 месяц службы в зоне боевых действий засчитывается как 3 месяца общего стажа. Однако важно отметить, что льготный стаж влияет только на размер пенсии, но не в праве ее получения.

Для получения пенсии по выслуге лет требуется 25 лет календарной выслуги. Льготный стаж, исчисленный по формуле "1 до 3", не учитывается при определении права на пенсию, но может значительно увеличить ее размер.

Льготы участникам боевых действий

Украина высоко ценит своих защитников, и это отражается не только на пенсионном обеспечении, но и в социальных гарантиях, предусмотренных для ветеранов и участников боевых действий. Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставляет широкий спектр льгот и преимуществ для людей, защищавших наше государство. Основные льготы для участников боевых действий можно разделить на несколько категорий:

Жилищные вопросы:

· 75%-ная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

· Первоочередное обеспечение жильем для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

· Возможность получить льготные кредиты или ссуды на строительство, ремонт или модернизацию жилья.

· Для проживающих в домах без централизованного отопления предусмотрена скидка 75% на топливо для обогрева.

Финансовые льготы:

· Ежегодная денежная помощь, выплачиваемая до 5 мая, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

· Бесплатный проезд по городскому и пригородному транспорту. При внедрении электронной системы контроля за проездом – бесплатное получение электронного билета.

· Раз в два года – бесплатный проезд между городским транспортом или раз в год – 50% скидка на поездки по прямому и обратному направлениям.

· В случае временной нетрудоспособности выплачивается 100% от средней заработной платы за больничный.

Медицинские льготы:

· Возможность бесплатного использования военными поликлиниками и больницами.

· Безвозмездное получение лекарства по рецепту врача.

· Бесплатное протезирование и лечение зубов (при неиспользовании драгоценных материалов).

· Ежегодное бесплатное медицинское обследование.

· Возможность получения бесплатной путевки в санаторий раз в год.

Льготы для детей участников боевых действий:

· Дети военнослужащих имеют право на перевод на бюджетную форму обучения в высших или профессионально-технических учебных заведениях.

· Первоочередное зачисление в детские сады и школы.

· Право на отдых в оздоровительных лагерях.

Пенсионное обеспечение ветеранов ВСУ зависит от многих факторов, таких как продолжительность службы, наличие инвалидности и размер денежного довольствия по последней должности. Важно, что дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях не учитываются при исчислении пенсии, поскольку они не являются постоянными выплатами. Пенсионная система для военных в Украине предусматривает как возможность перерасчета пенсий, так и льготное исчисление стажа, что помогает ветеранам получить достойные пенсионные выплаты после завершения службы.