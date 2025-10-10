Рубрики
В 2025 году реформы высшего образования в Украине достигли критической точки, где политические амбиции правительства столкнулись с практическими реалиями военного времени. С одной стороны, правительство объявило о "значительном прогрессе" в децентрализации и автономии университетов, с другой – повышение платы за обучение на треть специальностей, распределение государственного заказа и централизованное финансирование вызвали острый раскол среди ректоров.
Реформы высшего образования в Украине: почему ректоры разделились на два лагеря
По данным Министерства образования и науки Украины, на высшее образование в бюджете 2025 заложено 55,6 миллиарда гривен, что на 5% больше, чем в 2024-м, но общий бюджет на образование и науку достигает 194,3 миллиарда гривен, из которых только 3,3 миллиарда направлены на науку.
Рассмотрим политические и экономические причины разногласий, основываясь на позициях ключевых игроков, таких как ректоры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) и Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ), и спрогнозируем последствия для подготовки кадров в послевоенной экономике. Ведь раскол не только угрожает стабильности сектора, но и может замедлить восстановление страны, где высшее образование должно стать движущей силой для 15–20% роста ВВП к 2030 году, по оценкам Всемирного банка.
Политический ландшафт реформ 2025 определяется стремлением правительства приблизить украинское высшее образование к европейским стандартам, но с акцентом на централизованный контроль. В июне 2025 г. Верховная Рада обновила Закон "О высшем образовании", введя ключевые показатели эффективности (КРИ) для ректоров, включающих количество публикаций в Scopus и привлечение грантов. Это стало катализатором раскола: сторонники, такие, как ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская, видят в этом "значительный прогресс", ведь с 2014 года университеты приобрели большую академическую автономию в разработке программ и формах обучения, а в 2019-м основу результатов формулировок. "Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформировании высшего образования", — отмечает Кагановская, подчеркивая повышение требований к качеству программ и улучшению аккредитации.
Однако критики, среди которых президент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) Станислав Николаенко, считают эти изменения несовершенными. Николаенко, экс-министр образования (2005–2007), критикует бюрократизацию вступительной кампании 2025 года, где осложнения процедур приема повлияли более чем на 70 участников Союза ректоров, и связывает это с агрессией России. "Мы — страна в состоянии войны, доходы граждан низкие, а повышение платы за обучение на треть специальностей шокировало общество и резко ограничило доступ молодежи к этим направлениям", — заявляет он, ссылаясь на специальности как право, менеджмент и экономика, составляющие почти 30% рынка труда. Политическое давление проявляется в ограничении каденций ректоров и создании наблюдательных советов с представителями бизнеса, которые, по словам Николаенко, "не несут ответственности за решение", в отличие от действующих советов университетов. Ректор КНУ Владимир Бугров, вице-президент Союза ректоров, во время заседания 25 сентября 2025 акцентировал на вызовах вступительной кампании, связанных с агрессией, и призвал к консолидированной позиции для влияния на законодательство.
Этот раскол отражает более широкий политический конфликт: правительство стремится централизовать контроль через КРИ, в то время как ректоры отстаивают автономию, ссылаясь на Болонский процесс. По данным Кабинета Министров, реформы направлены на создание условий для финансовой автономии ЗВО, но на практике это приводит к фрагментации, где 62% университетов сообщают о нехватке ресурсов для внедрения.
Экономические противоречия лежат в основе раскола, где автономия сулит гибкость, но централизованное финансирование создает риски нестабильности. В 2025 году базовое финансирование университетов сократилось до 80% от уровня 2024, что, по докладу ректора КПИ Анатолия Мельниченко от 29 августа 2025, закрепляет тенденцию к постоянному уменьшению ресурсов. Мельниченко отмечает: "Средства от МОН преимущественно идут на зарплаты, стипендии и коммунальные, из них мало что остается на оборудование, которое закупаем из специального фонда, но его недостаточно из-за высоких расходов на коммуналку". КПИ в качестве примера заключил более 70 соглашений о дуальном образовании с бизнесом, включая меморандум с крупной энергетической компанией 5 ноября 2024 года, но это не компенсирует дефицита: вступительная кампания 2025 года принесла на 351 абитуриента меньше, чем в 2024-м.
Сторонники автономии, такие как Кагановская, аргументируют, что "университеты приобрели большую академическую автономию, а требования к качеству программ выросли", что позволило привлечь гранты ЕС на €200 миллионов для украинских проектов. Однако критики, включая Мельниченко, предупреждают о рисках коммерциализации: "Превращение в государственные некоммерческие предприятия, как в НАУ, расширяет финансовую автономию, но наблюдательные советы с бизнес-представителями могут закрыть непродуктивные программы, как химия, где только 3300 человек составили НМТ в 2024 году", несмотря на потребность в специалистах. Для КНУ Бугров во время заседания Союза 25 сентября 2025 года отметил усложнение приема, что повлияло на финансирование из-за уменьшения контингента, особенно для иностранных студентов, количество которых упало на 50% с 2022 года.
КНУ и КПИ иллюстрируют раскол на практике. В КНУ ректор Бугров, представляя университет на заседании Союза 25 сентября 2025 г., охарактеризовал основные проблемы вступительной кампании как связанные с агрессией России, что привело к усложнению приема и уменьшению финансирования через меньший контингент. "Тенденции усложнения порядка приема повлияли на кампанию, и мы должны консолидироваться для изменений в законодательстве", — подытожил Бугров, акцентируя на необходимости баланса в распределении государственного заказа. КНУ, как топ-университет по консолидированному рейтингу 2025 года (2-е место), пострадал от войны: Институт международных отношений потерял окна от атаки в ноябре 2024-го, что стоило 10 миллионов гривен на ремонт. Бугров поддерживает автономию, но критикует централизацию, ссылаясь на 0,5% обязательного финансирования студенческого самоуправления, что в КНУ накопило миллионы гривен для ВСУ (1,5 млн грн пожертвований).
В КПИ Мельниченко, утверждая стратегию на 2025–2030 в декабре 2024-го, отмечает риски: "Образование — государственное дело, потому что бизнес не будет инвестировать в теоретическую физику или атомную энергетику". КПИ, лидер рейтинга 2025 года (1-е место), имеет 70 дуальных соглашений, но вступление 2025-го уменьшилось на 351 человек, с высоким конкурсом на кибербезопасность (7,6 на бюджетное место, проходной балл 170,5). Финансирование от МОН покрывает только базовые нужды, а специальный фонд истощен коммуналкой, угрожающей лабораториям для восстановления экономики.
Сторонники реформ, как заместитель министра Николай Трофименко на заседании Союза 25 сентября 2025 года, подчеркивают "весомое влияние Союза на политику развития", где создание рабочей группы для 2026 года — шаг к прогрессу. Кагановская добавляет: "Благодаря закону 2024 года об индивидуальных траекториях мы приблизились к Европе, позволяя студентам кастомизировать обучение, хотя это и привело к вызовам". Прогресс очевиден: Национальное агентство по качеству образования улучшило аккредитацию, а гранты выросли на 25% для топ-университетов.
Но риски преобладают: Иваненко из Оксфорда отмечает, что "потеря студентов из-за войны делает невозможным функционирование университетов", с падением на 80% в некоторых заведениях. Мельниченко предупреждает об оттоке мозгов: 40% выпускников вузов едут за границу, делая Украину "бедным поставщиком кадров для Европы". Без реформ финансирования наука останется на 3,3 млрд грн, что на 10% меньше необходимости восстановления.
Реформы 2025 могут ускорить подготовку кадров, но раскол грозит неэффективностью. Николаенко прогнозирует: "Стратегические цели — обновление программ с учетом войны, реконструкции, цифровизации и AI", что прибавит 2–4% роста ВВП через инженеров. Мельниченко добавляет: "Количество бюджетных мест должно обеспечить устойчивое развитие, потому что без инженеров не будет высокотехнологичной промышленности". Для КНУ и КПИ это означает фокус на междисциплинарных исследованиях, но без стабильного финансирования (потребность 30% до 55,6 млрд) отток талантов достигнет 50%, замедлив восстановление на 5–7 лет по моделям ЕС.
Раскол в видении дальнейшего реформирования высшего образования – это сигнал для диалога. Изменения должны быть системными, с инвестициями в науку и партнерствами, в противном случае послевоенная экономика потеряет свой двигатель. Ректоры не теряют оптимизм относительно изменений к лучшему, но пора действовать.