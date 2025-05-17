В 2025 году украинские университеты снова повысили стоимость контрактного обучения. Под давлением инфляции, энергетических затрат и снижения государственного финансирования, многие заведения высшего образования обнародовали новые ценники, которые стали непосильными для части абитуриентов. "Комментарии" попытались разобраться, каковы причины удорожания обучения в украинских вузах и сколько стоит получение высшего образования за границей.

Повышение цен на обучение в вузах: где дороже всего учиться в Украине и сколько стоит образование за рубежом

Что должно измениться в расчете стоимости обучения

В новом учебном году стоимость контрактного обучения в украинских вузах претерпевает изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №417 от 26 апреля 2025 года. Документ, принятый на фоне экономической нестабильности и реформирования системы образования, устанавливает предельные уровни стоимости контракта, учитывая уровень спроса на специальность, реальные расходы вузов и социальную доступность образования.

Постановление устанавливает четкие ориентиры на формирование стоимости контрактного обучения в учреждениях высшего образования. Главные новации:

• Предельная стоимость контракта определяется Министерством образования и науки отдельно для каждой специальности и региона.

Стоимость контракта не может превышать 200% фактической себестоимости подготовки одного студента по данной специальности.

• Для популярнейших специальностей (право, медицина, международные отношения) — введено ограничение роста стоимости не более чем на 10% ежегодно.

• Университеты обязаны обнародовать экономическое обоснование стоимости обучения на своих сайтах.

• С целью поддержки студентов с временно оккупированных территорий и пострадавших от боевых действий предусмотрена возможность индивидуального снижения контрактной стоимости.

В 2024 году стоимость контрактного обучения часто зависела от самоопределения вуза, что приводило к значительным отличиям между регионами. Так, юридическое образование в Киеве могло стоить 65 тыс. грн/год, в то время как в региональном вузе – 30 тыс. грн. грн. В 2025 году благодаря постановлению №417 государство впервые регламентирует ценовую политику в масштабах страны, что позволяет избегать перекосов.

Каковы причины удорожания обучения в вузах?

В 2025 году контрактная форма обучения в украинских университетах подорожает в среднем на 15–30%. Это обусловлено сразу несколькими факторами, имеющими как экономическую, так и политическую основу.

Во-первых, продолжение войны привело к перераспределению бюджетных ресурсов: государство направляет основные средства на сектор обороны, социальной помощи и восстановления инфраструктуры. Образование, в частности, высшее, оказалось среди тех сфер, которые получают минимальное финансирование. Как следствие, большинство университетов вынуждены самостоятельно покрывать затраты на энергоносители, ремонты, зарплаты преподавателей и содержание зданий.

Во-вторых, возросли расходы по организации безопасного учебного процесса. Многие университеты инвестировали в обустройство укрытий, модернизацию ИТ-инфраструктуры для гибридного обучения, а также в кибербезопасность. В больших городах стоимость энергоносителей, коммунальных услуг и зарплат выросла, что прямо сказывается на себестоимости одного года обучения.

Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины, так объясняет ситуацию:

"Мы не можем дотировать всю сеть университетов. Контракт должен отражать реальную стоимость обучения. В то же время, мы работаем над тем, чтобы социально уязвимые студенты не остались вне системы", — отметил он.

Еще одна причина – уменьшение количества студентов. Из-за массовой миграции и демографического кризиса, вызванного войной, многие университеты потеряли до трети контингента. Это означает, что основная финансовая нагрузка на содержание преподавательского состава и инфраструктуры ложится на меньшее количество студентов, а значит, на их оплату.

"Образование не может быть дешевым, когда электричество, отопление, зарплаты уходят вверх. Но в то же время мы не должны потерять абитуриентов. Сейчас государство должно поддержать отрасль, в противном случае мы получим отток молодежи за границу", — подчеркивает ректор НУБиП Станислав Николаенко.

Государство, по словам представителей МОН, разрабатывает новые подходы к финансированию университетов, в частности, переход на модель финансирования "по результатам", но эти реформы требуют времени и политической воли.

Также МОН анонсировало программу льготных кредитов на обучение, но пока она действует в пилотном режиме в нескольких областях.

Несмотря на войну, объем госзаказа в 2025 году остался на уровне 2024 года – более 120 тыс. мест. Приоритеты имеют технические, педагогические и аграрные специальности. Между тем, доля контрактников растет — по предварительным оценкам, на контракт попадает около 55% абитуриентов.

В каких вузах Украины самое дорогое обучение?

В 2024 году стоимость контрактного обучения в некоторых заведениях превысила 80 тысяч гривен в год. Особо высокие цены зафиксированы в столичных вузах. К примеру, в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности права, международных отношений или кибербезопасности приходилось уплатить до 85–90 тыс. грн в год. В НТУУ "КПИ" контракты по инженерным и IT-специальностям стоили в пределах 70–80 тыс. грн.

В частных ЗВО цены еще выше. К примеру, в Украинском католическом университете контракт на гуманитарные программы колеблется от 100 до 120 тыс. грн, при этом большая часть студентов получает финансовую поддержку от партнеров или стипендиальные программы.

Поэтому очередное повышение стоимости обучения может лишить значительной части абитуриентов возможности учиться в престижных вузах из-за отсутствия у них соответствующих средств.

Стоимость обучения в иностранных вузах

На фоне роста цен в Украине все больше выпускников школ выбирают европейские направления. Во многих странах Европы украинцы могут учиться бесплатно, но образование за рубежом требует высокой языковой подготовки, финансовых затрат на первый год и большого количества документов.

Польша

В Польше украинские студенты могут часто учиться бесплатно в государственных университетах, но только на польскоязычных программах. Англоязычные программы стоят от 1,5 до 3 тысяч евро в год. Конкуренция выросла, ведь количество украинских абитуриентов остается высоким. Некоторые университеты сокращают бюджетные места для иностранцев.

Германия

Немецкая система высшего образования остается преимущественно бесплатной для иностранцев, однако действует административное собрание — от 200 до 400 евро на семестр. Для поступления необходимо подтвердить знание языка на уровне B2–C1 и подать документы через платформу Uni-Assist. Также распространено требование наличия средств на проживание – около 11 тыс. евро в год на отдельном счете.

Чехия

Обучение в Чехии на государственном языке бесплатно даже для иностранцев. Но абитуриентам приходится проходить годовые языковые курсы, которые стоят от 3 до 5 тысяч. евро. Обучение на английском – платное, от 3 до 10 тыс. евро в год в зависимости от специальности.

Канада

Стоимость обучения в Канаде для иностранцев стартует от 15 тысяч канадских долларов в год (свыше 400 тыс. грн), а для престижных программ доходит до 40 тысяч. При этом большинство студентов имеют право работать во время учебы. Канада остается одной из самых желанных стран для украинской молодежи из-за высокого качества образования и перспектив миграции.

США

В США контрактное обучение — самое дорогое в мире. Бакалаврские программы в топовых университетах стоят от 40 до 70 тысяч долларов в год. Однако есть широкие возможности стипендий, финансовой помощи и грантов, особенно для талантливых студентов или спортсменов.

Пока контрактное образование в Украине становится все менее доступным, тогда как за рубежом — наоборот, расширяются возможности для украинцев. Несмотря на войну, студенты не перестают искать качественные и экономически целесообразные варианты. Правительство обещает новые программы поддержки, но пока инициатива остается за семьями.