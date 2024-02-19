Скандал с гуманитарной помощью в Харьковской ОВА

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Slava Kot
"Я проснулась от взрывов и сразу побежала на работу, в семь утра уже была на работе". Так вспоминает первые дни полномасштабного вторжения россиян руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.
Скандал в Харьковской ОВА. Фото из открытых источников
В полном хаосе, под обстрелами на местах, тогда остались не все. Началась совсем другая работа, администрация должна была обеспечить людей продуктами и всем необходимым, все это происходило в условиях, когда город оказался посреди линии фронта, а враг уже подступил к ключевым админзданиям.
Теперь в том, что она причастна к присвоению 15 миллионов гривен еще в марте 2022 года, Белявцеву подозревают детективы НАБУ. Это стоимость более двух сотен тонн гумгруза курятины, который отправляли на Харьковщину.
Белявцева подтверждает: в начале марта договор с "Укрзализныцей" и директором частного предприятия на поставку мяса для раздачи людям действительно заключила именно она. И не только мясо, но и сотни тонн других продуктов от многих поставщиков. На тот момент из-за удара по зданию ОВА специального ключа с подписью не осталось ни у одного уполномоченного работника администрации, кроме нее.
Ввести движение гуманитарной помощи по областям именно через платформу "Укрзализныци" решили Офис Президента и Кабмин. Такое решение было принято в начале марта 2022 года. Отдельно профильное министерство определило предприятия, где можно было покупать продукты, и за счет бюджета накормить людей в пострадавших районах. Каждая из областных администраций могла приобщиться, но для этого потребовался тот же аппаратный ключ-флешка. Оказалось, что больше уцелевших ключей на всю ОВА не осталось – так Виктория Белявцева приобщилась к обеспечению области продуктами. По словам Белявцевой, фактически Областной гуманитарный штаб на Харьковщине, созданный по указанию Офиса Президента, возглавила заместитель председателя ХОВА Олега Синегубова Вита Ковальская. Ее он привез с собой из Полтавы и поставил на должность зама буквально за пару недель до вторжения. Также в этот Гуманитарный штаб входили руководители силового блока региона, народные депутаты и главы некоторых райадминистраций – все, кто остался на местах, выжил и не убежал.
На сайте ХОВА регулярно появлялись сообщения о работе этого штаба. Сколько муки, сыра, молока и других продуктов выделялось для нужд общин, отчитывалась именно заместитель главы администрации Ковальская. Именно она подробно рассказывала, иногда даже на фоне грузовых вагонов – куда и сколько продуктов поедет на этот раз.
Ни к приему, ни к распределению этих гуманитарных грузов Белявцева никакого отношения не имела, говорит ее адвокат Евгений Рияко.
Из всех сотен вагонов с продуктами, которые ОВА заказывала у производителей, стражей порядка почему-то заинтересовала только одна партия курятины. Разбираются уже около года, но на самом деле ни одного хищения или присвоения и не было – кому бы его не забросали, — говорит адвокат Белявцевой.
Это именно тот период, когда гуманитаркой заинтересовались правоохранители. И тогда же, вспоминает Виктория Белявцева, ей предлагали подписать документы на мясо "задним числом".
Вероятнее всего, после этого отказа она и превратилась в так называемое "слабое звено". Теперь вынуждена защищаться и обращаться к юристам.
Решение о мере пресечения для чиновницы суд будет принимать в среду. Виктория Белявцева заявляет, что готова сражаться за свое имя. Ведь все это время работала и делала всю работу, которую ей поручало руководство, не покинула должность и до последнего боролась и продолжает бороться за свой родной город. Тем временем на ее должность, вроде бы, говорит Белявцева, уже давно нашли нового человека из Полтавы.
Обсуждения
Новости
Даниил
сегодня, 15:36
Какая-то фигня. А Синегубова проверить не хотели вместо зама?
Василина
сегодня, 15:28
Вікторія, тримайтесь. Усім зрозуміло, що це якась безглузда помилка. Ми з вами!
Олена
сегодня, 15:23
Те, що вона комусь перейшла дорогу це зрозуміло. Але ж це все вже виходить наружу і дійсно винуваті будуть покарані і там вже ніякі ідміністративні контакти не зможуть їм допомогти
Евгений
сегодня, 15:13
Так это было понятно еще давно. Синегубов подставляет Викторию. Ему нужно кого-нибудь обвинить за свой проеб. Не себя же))