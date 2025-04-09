Обыски и открытые уголовные дела – что делается в ГП «Леса Украины» под руководством Юрия Болоховца

Эффективный менеджер лесной отрасли или успешный "бизнесмен" на государственной службе – глава ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец активно "чистит свой имидж, но…

Юрий Болоховец

Большинство отраслей украинской экономики в условиях войны переживают спад, но только не лесная, вырубка деревьев в которой является государственной монополией и приносит в среднем по 2 миллиарда гривен. Во всяком случае, такое мнение генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец пытается донести до общества, как через сайт предприятия, так и через СМИ.

Но так ли это на самом деле, и что изменилось на предприятии и в отрасли после расследования портала "Комментарии"? Мы решили найти ответы на эти вопросы.

Все хорошо в лесах Украины?

Занимающийся фактически бизнесом от лица государства на украинском лесе, Юрий Болоховец с начала апреля активно отчитывается об успехах предприятия:

- рост до 5,8 млрд грн дохода за январь-март 2025 года (+ 700 млн грн. в сравнении с тем же периодом 2024-го);

- открытость и прозрачность рынка по лесозаготовкам, что теперь выполняется через систему Prozorro и уже заключены договора о заготовке 2,1 млн кубометров древесины;

- на 1,2 млрд грн. сократили административные расходы;

- сформировали Наблюдательный совет предприятия для роста прозрачности, эффективности и контроля над его работой, во главе с экс-нардепом Алексеем Кучером;

- хотят сделать работу предприятия более инновационной, например, оценивать запасы древесины с помощью системы лазерного сканирования, на что готовы потратить более 8 млн грн. и уже объявили тендер на покупку оборудования.

Правда, некоторые из этих достижений удивляют. Например, по данным аналитической системы YouControl в 2023-м и 2024-м годах доход ГП "Леса Украины" составил 23,5 и 23,6 млрд грн., то есть если бы не снижение админрасходов на 1,2 млрд грн., госпредприятие бы закончило минувший год с убытком около 1,1 млрд грн.

Но даже такой сомнительный эффект от довольно мощной информационной атаки тут же забывается, если учесть, что происходило вокруг ГП "Леса Украины" и его директора в марте.

Обыски, расследования и уголовные дела – чем был известен Юрий Болоховец и его предприятие в 2024-м и не только

10 марта общественный активист и военнослужащий, член ГО "Защита и Справедливость" Александр Громов сообщил, что в столичном филиале ГП "Леса Украины" идут обыски. А 5 марта об обыске в доме самого Юрия Болоховца писал не только Александр Громов, но и другие источники. Хотя подробностей обысков, да и собственно официального подтверждения их, не прозвучало – правоохранителям есть для чего приходить, как в "Леса Украины", так и лично к его генеральному директору.

В интернете можно найти информацию, что еще в ноябре 2023 года в отношении Юрия Болоховца было открыто уголовное производство по 4 статьям УК Украины. Речь шла о покупках имущества на сумму в 22,8 млн грн за 4 года при официальном доходе в 10,4 млн грн.

По данным журналистов, на 80 га огороженной стеной земли в селе Ивангород Черниговской области раскинулся "частный хутор" семьи Болоховец, в котором живет он сам, его семья, партнеры и друзья. Наиболее заметной фигурой среди них стали семейство Михаила и его сына Андрея Рев, занимающихся бизнесом, в котором наиболее примечательными являются ООО "Зерновой поток" и "Ивангородское".

Примечательны компании тем, что согласно декларации о доходах Юрия Болоховца за 2024-й год, Андрей Рева владеет ими совместно с женой гендиректора ГП "Леса Украины", Людмилой. В обеих фирмах супруге главы ГП принадлежат по 33% и более того – в декларации главы "Леса Украины" указывается, что его супруга получала зарплату в ООО "Ивангородское" — 185 473 гривны, и еще 2 млн 567 тыс. дивидендов будучи его совладелицей. Еще 36 739 гривен Людмила Болоховец получила от фермерского хозяйства "Нежинское", которое на 100% принадлежит Андрею Реве.

Между тем, как пишут в своем расследовании журналисты, отец Андрея — Михаил Рева уверял их, что хутор принадлежит ему, а Юрий Болоховец совершенно ни при чем. Но на деле Михаила Реву и Юрия Болоховца сближает не только место рождения – то самое село Ивангородское, но и ОО "Садовое товарищество "Стенд", в котором оба они числятся соучредителями, а также ООО "Охотничье-рыболовное предприятие "Егерь". Последнее на 66% принадлежит Михаилу и Андрею Ревам, а Юрий Болоховец, как утверждает YouControl, ранее был его участником.

Именно это расследование журналистов привлекло к генеральному директору ГП "Леса Украины" внимание СМИ, от чего он затем был вынужден "отбиваться" заявлениями об успехах в апреле. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это внимание ему сильно повредило. Так, уголовное производство открыто в ноябре 2023 года, но судя по данным Реестра судебных дел, последние судебные действия по нему велись более года назад – в феврале 2024-го Личаковский районный суд Львова дал следствию доступ к документам судя по всему ГП "Леса Украины".

С последним кстати, тоже не все так хорошо, к примеру, в январе 2025-го все то же ГБР вручило подозрение главе одного из департаментов "Лесов Украины" — речь шла о покупке 2500 мобильных телефонов за 18 млн грн, что было на 30% выше рыночных цен. По данным СМИ, речь идет об Игоре Лицуре, первом гендиректоре "Лесов Украины", сидевшем в этом кресле с октября 2022 по май 2023-го.

Но сильнее всего прогремело задержание 25 ноября еще 2023 года депутата Ровенского облсовета, заместителя главы Полесского лесного офиса ГП "Леса Украины". До февраля он руководил Ровенским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства. Только денег у него изъяли около 4 млн дол. в разной валюте. Речь шла о Виталии Суховиче, который в 2024-м году признал свою вину, получил 5 лет условного срока и лишился имущества на 98 млн грн.

Санитарные вырубки, занижение цен и странные тендера – на чем можно делать деньги в лесной отрасли

Дело Виталия Суховича показывает масштаб денег, которые крутятся в теневых схемах лесной отрасли и ГП "Леса Украины" и схем обогатиться при этом масса.

Самое простое, но весьма прибыльное – незаконная вырубка леса, что признают и в самом ГП "Леса Украины". Так, в марте сайт предприятия поведал о двух таких случаях со стороны работников лесхозов.

Так, еще в 2024-м году группа из 4 работников предприятия регулярно проводила "санитарную" рубку для прореживания молодых (до 40 лет) деревьев. На деле же под видом "санитарной" проводилась рубка деловой древесины куда более старшей и дорогой. Результат – 12 млн. грн. ущерба окружающей среде, а браконьерами занялось то самое ГБР, которое неспешно расследует дело против главы самого ГП "Леса Украины", и Офис Генерального прокурора. В другом случае как утверждает пресс-служба ГП, в Черновицкой области не дали провести рубку дерева на 4,5 га леса.

Вместе с тем как утверждали ранее СМИ, даже на официально срубленной древесине можно заработать. Речь шла о продаже леса-кругляка по заниженным на 160 млн грн ценам, в чем якобы был виноват тогда еще глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец. Сегодня же сайт ГП "Леса Украины" отчитывается о продаже на торгах 96% леса-кругляка, чья цена выросла на 20%. Также дорожают ольха, береза, сосна и даже дрова, что дает стимул как к "санитарной" рубке лесов, спрос на которые растет, так и к занижению цен на него.

Однако один из самых популярных способов "заработать" в госпредприятии – провести тендер на крупную сумму с завышенными ценами и "нужным" продавцом. Собственно, это то что инкриминируют первому гендиректору ГП "Леса Украины" Игорю Лицуре. И некоторые тендера ГП "Леса Украины" и их участники вызывают вопросы.

Так, 10 марта тендер на лесозаготовку 35 тысяч кубометров древесины для ГП "Леса Украины" в лице его Северного лесного офиса выиграло такое себе ООО "Дипи Эйр Газ". Впрочем, назвать это "тендером" нельзя, ведь конкурентов у компании попросту не было, что и позволило ей получить все 21 млн 485 тыс. грн.

Компания "Дипи Эйр Газ" не является каким-то специализированным предприятием по заготовке древесины, более того, в 2020-м фирма была известна как поставщик кислорода в больницы Донецкой области. Причем делала это по разным ценам. И при всем этом компания фигурировала в уголовном производстве по статье "финансирование терроризма", так как платила налоги в "Донецкой народной республике". Всего кстати за ООО "Дипи Эйр Газ" победы в гостендерах на 505 млн грн.

Другая интересная компания – ООО "Форест транс сервис": у созданной летом 2021 года компании дела шли не лучшим образом. Будучи специализированной компанией по лесозаготовкам, "Форест транс сервис" заработал в 2023-м году чуть более 6 млн грн., а ранее и того меньше. Настоящий прорыв у нее случился в 2024-м, когда при заявленном доходе в 39,8 млн грн. на поступления от гостендеров пришлись почти 38,7 млн грн., то есть более 97%. Иными словами, без гостендеров "Форест транс сервис" не заработал бы почти ничего.

При этом всего за 4 месяца 2025 года ООО "Форест транс сервис" на гостендерах заработал уже более 62 млн грн., из которых 47 млн. пришлись на конкурсы по лесозаготовкам для ГП "Леса Украины".

Первый же свой тендер на заготовку древесины для ГП "Леса Украины" на 11,75 млн грн. ООО "Форест транс сервис" выиграло в ноябре 2024-го – и как в случае с "Дипи Эйр Газ" это случилось без конкурентов и экономии для госпредприятия.

В марте 2025 года "Форест транс сервис" выиграл еще два тендера на 13,6 млн грн., в этот раз тендера оказались как под копирку – в обоих случаях участвовали по 3 компании, но когда одна из них запросила за свои услуги меньше чем "Форест", решение о ее победе было отменено. В результате, победителя автоматически становилось ООО "Форест транс сервис":

- 18 марта ЧП "Бучманы" было готово оказать услугу рубки древесины за 6 млн 770 тыс. грн, но победа досталась "Форест транс сервис" за 6 млн 846 тыс. грн.

-20 марта цене ЧП "Закарпатье-лес" в 6 млн 368 тыс. грн. предпочли "Форест транс сервис" с 6 млн 456 тыс. грн.

ГП "Леса Украины" ждут кадровые изменения?

Несмотря на привлеченное в январе-марте внимание СМИ и правоохранителей, Юрий Болоховец похоже, чувствует себя достаточно уверенно и не планирует покидать кресло гендиректора ГП "Леса Украины". В это кресло он попал 4 мая 2023 года, примерно через месяц после увольнения с поста председателя главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины, что произошло после обвинения со стороны Временной следственной комиссии ВР Николая Тищенко в нарушениях.

Такое кадровое назначение было довольно странным, но могло объясняться высокими покровителями. Им мог быть тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, уж слишком много было совпадений:

1) в Гослесагентство Украины Юрий Болоховец попал в июле 2020 года, ровно в тот самый месяц, когда замминистра экологии и природных ресурсов стал Руслан Стрелец;

2) именно Министерство экологии и природных ресурсов, которое в 2021-м году возглавил Руслан Стрелец, было инициатором создания ГП "Леса Украины" и реформы в лесной отрасли Украины и является тем органом, которое курирует работу отрасли вместе с Гослесагентством Украины;

3) после отчета ВСК ВР под руководством Николая Тищенко, Юрий Болоховец почему-то был переведен на хозяйственную должность, хотя именно его считали виновным за нарушения в отрасли.

Впрочем, в сентябре 2024 года Руслан Стрелец лишился своего поста и в министерское кресло села Светлана Гринчук. Вероятно, именно этим объяснялся рост интереса к фигуре Юрия Болоховца, явно устраивавшего Руслана Стрельца, но, вероятно, вызывающего вопросы у нового министра.

Удастся ли Юрию Болоховцу сохранить свое место – вопрос открытый, но интерес правоохранителей к нему говорит пока скорее "против" этого.