Не отстают от народных: ТОП-5 депутатов местных советов, чья роскошь во время войны только выросла



















Несмотря на продолжающуюся войну, украинские чиновники продолжают буквально хвастаться своим богатством, причем зачастую даже не пытаясь объяснить рост своего благосостояния. А некоторые еще и улучшают это состояние за счет Минобороны Украины, как это сделала депутат Днепропетровского областного совета Марианна Мирошниченко.

самые богатые депутаты местных советов

"Комментарии" составили антирейтинг ТОП-5 депутатов местных советов, резко разбогатевших за время войны и не стесняющихся это показывать.

№1 Марина Семененко – 1 миллион евро, сотни тысяч долларов и десятки миллионов гривен наличными, бизнес-империя, коллекция картин и скандалы с волонтерами

Депутат Черниговского горсовета Марина Семененко изо всех сил старается строить имидж успешного политика нового поколения, "сделавшей себя сама". И такие попытки вызваны интересом, который к себе привлекает депутат со стороны бывших коллег (в свое время политик трудилась в СМИ).

В горсовет родного Чернигова будущий депутат впервые попала в 27 лет, сразу после аспирантуры местного педагогического университета и работы в ООО "Вена". Впрочем, тогда политик носила другую фамилию – Рейко, и стала Семененко только в июле 2023-го. Заметим, что собственником данной фирмы, занимавшейся торговлей стройматериалами через сеть супермаркетов, был Сергей Семененко, вероятно, взявший опеку над вчерашней аспиранткой, а впоследствии стал мужем, и вероятно, спонсором политического старта. В 2010-м году Марина Семененко стала членом горсовета по спискам "Евросолидарности".

Впоследствии Марина Семененко пыталась стать народным депутатом Украины в 2019-м и мэром Чернигова в 2020-м, но оба раза неудачно. Зато вот с бизнесом у нее и ее супруга дела обстоят неплохо, что подтверждается данными из электронной декларации депутата.

Так, в 2024-м году политик и ее супруг имели в декларации:

- 2 квартиры, 4 жилых дома, 2 земельных участка и 1 нежилое помещение;

- более 20 единиц движимого имущества – драгоценности, картины, и 2 тренажера стоимостью 630 тысяч гривен;

- 3 легковых авто, речной катер для рыбалки, двигатель и прицеп;

- право собственности в 8 фирмах;

- 366 тысяч долларов, 1 млн 28 тысяч евро и около 31 млн гривен;

- только депутат получила личный доход в 10,7 млн грн., а ее супруг более 82,5 млн грн.

Словом, роскошь, которую показывает политик, вполне объяснима, но есть нюанс – истоки богатства семьи тянутся к ООО "Вена", которую в 2013-м году объявили банкротом и сделали это не случайно. Как сообщали в сети еще в 2011 году, к тому времени на фирме висели многочисленные обвинения в уклонении от налогов и контрабанде, причем некоторые из этих дел рассматривали в суде еще в 2024-м году.

В настоящий момент основной доход Марина Семененко получает из двух источников – как ФОП, работающий в сфере розничной торговли (5,8 млн грн.), зарплаты и дивидендов в принадлежащей ей ООО "Кейрин" (вид деятельности – сдача имущества в аренду, уставной фонд – 150 тысяч гривен) – 4 млн 170 тыс. грн. При этом общий доход ООО "Кейрин" за 2024-й год по данным аналитического сервиса YouControl составил 7,9 млн грн.

Также депутату принадлежит ООО "Дайрин" (вид деятельности – сдача имущества в аренду, уставной фонд – 4 млн грн.) и 75% в швейцарской компании Buddha Home.

Самый большой доход ее мужу Сергею Семененко — 40,3 млн грн., принесло ООО "Черниговторг" (вид деятельности – оптовая торговля древесиной и стройматериалами, уставной фонд – 18 млн грн.). Общий доход компании в 2024-м году составил 1 млрд 57 млн грн., из которых 58 млн. были заработаны на гостендерах.

Впрочем, черниговский волонтер Олег Серик обвиняет чиновницу в коррупции и неуважении к украинцам, которых политик по словам активиста, до февраля 2022 года не считала нацией. Также Олег Серик утверждал, что депутат и ее муж через "Черниговторг" продают Черниговской ОВА пиломатериалы по завышенным в несколько раз ценам (пиломатериалы по 15 тысяч гривен за кубометр при цене в 5300 гривен).

Последнее утверждение вызвало конфликт и выяснение отношений между Мариной Семененко и Олегом Сериком, в ходе которого политик хватала оппонента за горло. В конце концов, стороны сошлись в суде, где политик требовала от волонтера 50 тысяч гривен, но в декабре 2024-го его проиграла.

Впрочем, Марина Семененко помимо скандалов все же старается заботиться об окружающих, так согласно собственным декларациям в 2023-2024-хх годах она передала на благотворительность 980 тысяч гривен.

№2 Десятки тысяч евро на жене, и 110 миллионов долларов – депутат горсовета Днепра Евгений Кривошеев

Отдых во время войны в Таиланде стоил места во фракции "Слуга народа" нардепу Николаю Тищенко, а вот депутат горсовета Днепра Евгений Кривошеев, "зажигавший" в сентябре 2024 года с коллегами на Мальдивах, так и остался членом партии "Пропозиция". Впрочем, это понятно, ведь его спутниками на вечеринке были однопартийцы, во главе с председателем фракции Сергеем Пустовием, а официально они были в командировке на конференции по восстановлению города. Последнее было согласовано с мэром Днепра Борисом Филатовым, выдвинутого на пост мэра той же партией "Пропозиция".

Но возвращаясь к Евгению Кривошееву – внимание к себе привлекла его супруга Ольга, которая по подсчетам журналистов надела на себя на вечеринку драгоценностей на сумму более 50 тысяч евро (около 2,3 млн грн. на сентябрь 2024 года).

Заметим, что Евгений Кривошеев и его супруга люди более чем небедные – 22 объекта недвижимости, 8 автомобилей (PORSCHE Ольги Кривошеевой ценой в 2 млн грн. и LAND ROVER депутата в 2,1 млн грн.). Только иностранной валюты у нардепа задекларировано 1,4 млн дол. и 195 тысяч евро и еще 41,3 млн грн. А доход от принадлежащего ему ФЛП, процентов и сдачи в аренду недвижимости составил 32,5 млн грн. за 2024-й год.

Естественно, о многом Евгений Кривошеев умолчал. Так, в декларации указаны драгоценности Ольги Кривошеевой общей стоимостью около 1,4 млн грн., тогда как по данным Telegram-каналов на Мальдивской вечеринке жена политика надела их примерно на 2,3 млн грн.

Впрочем, куда интереснее другое – откуда у депутата такое состояние? Хотя официально он является ФЛП, из 32,5 млн грн. на доход от предпринимательства приходятся всего 5,8 млн., а остальное – доход от аренды недвижимости. Последней у него — 8 нежилых зданий и помещений, 3 здания принадлежащей ему автомойки и 6 земельных участков (остальные квартиры и парковочные места).

Отметим, что начало благосостоянию политика могла положить его мать – Тамара Рэмовна Кривошеева, много лет возглавлявшая КП "Днепропетровское междугородное бюро технической инвентаризации" и бывшая депутатом Днепропетровского облсовета от БЮТ еще при президенте Викторе Януковиче. Впоследствии в местных СМИ Днепра ее фамилия звучала при некоторых сомнительных сделках по недвижимости, например, промышленным помещениям ГП "Трубный институт" общей площадью более 6 тыс. кв. м. Всего же таких сделок могло быть около 100.

В настоящий момент мать политика является адвокатом, как, кстати, и некая Анна Валерьевна Еременко – ранее судья Хозяйственного суда Днепропетровской области, которая может быть сестрой депутата.

С другой стороны, Евгений Кривошеев, с 2015 года являющийся депутатом Днепровского горсовета, является главой постоянной профильной "земельной" комиссии, то есть имеет к сфере недвижимости и ее распределению в Днепре самое непосредственное отношение.

Впрочем, объективности ради следует сказать – при любви к роскоши и совокупном состоянии примерно в 140 млн грн. (доход в 32,5 млн грн., 1,4 млн дол. и 195 тысяч евро и еще 41,3 млн грн), политик задекларировал 2 млн 985 тысяч гривен благотворительной помощи в 2024-м году. Тут 1 млн грн. на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, 200 тысяч гривен на покупку лекарств для раненых военных в больнице имени Мечникова в Днепре и 1,75 млн грн. на покупку дронов для ВСУ.

№3 Супруги Виктор Щербина и Злата Некрасова – дело о хищении гуманитарки, отдых в Таиланде и на Сейшелах

Экс-заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова и ее супруг, также уже бывший депутат Запорожского областного совета, хорошо "поднялись" за время войны. Правда за это к обоим возникли вопросы у НАБУ, но судя по образу жизни, который ведет Некрасова, деньги у экс-чиновницы явно водятся, что также подтверждала и декларация ее супруга Виктора Щербины.

В августе 2022 года стало известно об обысках, которые проводили совместными силами СБУ и НАБУ в зданиях горсовета и ОВА в Запорожье. По данным СМИ речь шла о масштабной схеме по хищению гуманитарной помощи, в которой помощь воровали морскими контейнерами (эквивалент 22 единиц), грузовыми вагонами (389 вагонов) и грузовыми автомобилями (220 грузовиков). Любопытно, что даже в 2023-м году нашли на двух складах около 500 тонн неучтенной гуманитарной помощи, завезенной в 2022-м.

В схеме же якобы участвовали председатель Запорожской ОВА Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова, депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. В конце концов, все они в течение 2023-2024 годов лишились своих должностей.

Но если Александр Старух, Виктор Щербина и Анатолий Куртев старались и стараются вести себя незаметно, то бывшая замгубернатора Запорожской области Злата Некрасова как будто специально дразнит общество. Впрочем, вероятно это происходит потому, что она считает себя невиновной, а обратное так и не доказано.

Так, в сети была информация, что новый 2023-й год она встречала в Таиланде в гостинице, ночь пребывания в котором стоит от 7500 до 10 000 гривен, а на Новый год, вероятно, еще дороже. Однако в целом тот год сложно было назвать удачным для чиновницы – в мае она была уволена из ОВА, а попытка восстановиться через суд потерпела неудачу.

Следующий 2024-й год для Златы Некрасовой был довольно спокойным, а ее фамилия всплыла в публичном пространстве в апреле 2025-го. Экс-чиновница похвасталась отдыхом на Сейшельских островах, который может стоить от 200 до 200 тысяч евро в сутки, не уточнив, сколько потратила она сама.

При этом в Telegram-каналах заметили, что купальник Chanel, в котором экс-чиновница высказывалась о скандалах с русским языком, стоит как минимум 2800 евро (3100 евро не по акции). Также заметили на пальце Златы Некрасовой скромное колечко от бренда Cartier за 1430 евро.

Надо сказать, что ювелирные изделия в своей электронной декларации Злата Некрасова честно декларирует с 2020-го года, и, судя по тому, что там фигурируют целые гарнитуры из сережек, колец, подвесок с изумрудами, бриллиантами и жемчугом, 1430 евро — это действительно скромно. Правда вот цену своих драгоценностей чиновница ни разу так и не указала.

В целом уже придя на госслужбу в 2020-м году Злата Некрасова была небедной женщиной, имея 80 800 долларов и около 1 млн грн. наличными. Правда откуда у нее эти средства, при зарплате в 2020-м году в 117 тысяч гривен и 87 тысяч гривен алиментов не вполне понятно. Нет, формально все логично – еще более 700 тысяч она заработала на продаже имущества, но какого именно и откуда оно взялось, снова-таки, загадка.

Надо сказать, что, судя по данным из своей последней декларации – за 2023-й год, Злата Некрасова живет довольно экономно – при покупке купальников за 2800 евро ее долларовая наличность сократилась всего на 5800 долларов – до 75 тысяч. Правда, гривен стало на 300 тысяч меньше – ровно 700 тысяч.

Также экс-чиновница не обзавелась собственной недвижимостью, все 10 объектов которой из ее деклараций принадлежат либо супругу Виктору Щербине, либо другим лицам, а она ею лишь пользуется. Также она лишилась обеих своих автомобилей – Audi и SKODA, оцененных ею удивительно дешево, к примеру 4-летнюю Audi она оценила всего-то в 65 тысяч гривен, тогда как 7-летнюю "Шкоду" в 151 тысячу.

Другую картину можно увидеть, если сравнить благосостояние супруга экс-замгубернатора и до 2023 года депутата Запорожского облсовета Виктора Щербины. Так, в довоенном 2021-м году он владел 174 тысячами долларов наличными, а в 2023-м году он указал уже 494 тысячи долларов и 30 тысяч евро. Заметим, что доход Виктора Щербины в 2022-м году по его данным составил порядка 10,8 млн грн. от ФЛП, пенсии и продажи недвижимости, а в 2023-м порядка 13,6 млн грн., из которых 8 млн. пришлись на недвижимость.

Все это очевидно объясняется бегством Виктора Щербины в Словакию в начале 2023 года, для чего он продавал недвижимость и переводил гривну в доллары. В апреле 2023-го его депутатские полномочия в Запорожском облсовете были прекращены.

Как несложно заметить, рост благосостояния Виктора Щербины удивительным образом совпал по времени с 2022-м годом и делом о расхищении гуманитарной помощи. Но если он сам хранит молчание, то его супруга Злата Некрасова даже лишившись поста на госслужбе, продолжает периодически будоражить общественность своим достатком.

№4 Не любит декларировать десятки миллионов гривен, не против получить миллионы из бюджета – депутат Одесского горсовета Олег Этнарович

Политические партии, созданные мэрами для отстаивания своих интересов, как та же "Пропозиция" в Днепре, служат часто тем местом, где скапливаются местные политики, нередко со скандальной репутацией. В Одесском горсовете фракцией партии "Доверяй делам", созданной мэром города Геннадием Трухановым, руководит Олег Этнарович, 5 лет назад прогремевший на всю страну.

В 2020-м году фамилия депутата попала в инфографику Национального агентства по противодействию коррупции как одного из ТОП-5 злостных уклонистов от декларирования своих активов. По словам тогдашнего главы НАПК Александра Новикова, Олег Этнарович утаил от декларирования имущество на 27,4 млн грн., заняв 4-е место в своеобразном антирейтинге уклонистов. Впрочем, каких-либо последствий для депутата этот факт не имел.

Согласно декларации о доходах за 2024-й год одесский политик имел 11 объектов недвижимости, 7 авто, корпоративные права и членство в 8 юридических лицах. Также у депутата и его жены указаны 308 тысяч долларов, 173 тысячи евро и 767 тысяч гривен и доход в 10 млн 861 тыс. грн. Любопытно, что несмотря на 6 фирм в своей собственности, основной доход Олегу Этнаровичу принес его ФЛП – 5 млн 158 тыс. грн., занимающийся оптовой торговлей.

По данным местных СМИ, депутат то и дело попадает в скандалы, один из которых даже журналисты окрестили "чисто одесской аферой". Так, 9 февраля 2022 года депутаты приняли городскую программу поддержки Территориальной обороны на 2022-2025 годы. Согласно последним изменениям в ней горбюджет выделял 963,5 млн грн., и некоторая часть из них якобы должна была пойти "своим" людям.

Так, журналисты заметили, что весной 2024-го мэр Геннадий Труханов объявил конкурс среди БФ и общественных организаций на решение вопросов обеспечения Сил территориальной обороны. Предполагалось, что общественники будут подавать заявки конкурсной комиссии, которая будет решать – давать ли по заявке деньги. И среди благотворителей журналисты нашли БО "Фонд развития спорта и общественных инициатив Одессы имени Сергея Исаевича Уточкина".

И все бы ничего, но учредителем фонда и главой конкурсной комиссии, определяющей победителей, был Олег Этнарович. Вероятно, огласка сыграла свою роль, поскольку 100 млн грн. из горбюджета общественники в 2024-м году получили, а свои 6 млн. грн. "Фонд имени Уточкина" не получил. Так, согласно данным аналитического портала YouControl, в 2024-м году доходы БО составили 924 тысячи гривен.

Зато бюджет Одессы регулярно "подкидывает" денег фирмам депутата. Так, по данным одесских журналистов 250 тысяч гривен из средств горбюджета на оплату абонементов людям с инвалидностью отдали ООО "Академия спорта" нардепа (сфера деятельности – работа спортивных сооружений, уставной фонд – 1,6 млн грн). Уже в марте 2025 года фирма получила от городского бюджета еще 150 тысяч гривен на оплату посещения бассейна людьми с инвалидностью и ветеранами войны.

Всего же компания получила от гостендеров 2,8 млн. грн, что на фоне доходов компании совсем немного. Отметим, что партнером депутата в "Академии спорта" является его брат Виталий Этнарович, в 2015-м году покинувший Одесскую областную прокуратуру с поста ее первого замглавы.

№5 Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко – пострадала за мужа, который спрятал миллионы?

Председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова попала в число недостоверных декларантов своего имущества, что было замечено Нацагенством по противодействию коррупции и привело к открытию уголовного производства. Агентство нашло неуказанную в декларации недвижимость во французской Ницце стоимостью 88 тысяч евро (2,7 млн грн.) и "лишние" 680 тысяч гривен наличных. Наконец, у мужа Виталия Луценко нашли фирму во Франции, которая владела рестораном в Каннах, Франция.

Сама глава харьковского облсовета в комментарии СМИ отметила, что действия НАПК были правильными, но уточнила, что о части имущества мужа она не знала, а часть не внесли потому, что дали сведения в Агентство о своем способе жизни во время проверки и решили не дублировать информацию.

Впрочем, в итоге глава облсовета просто подала исправленную декларацию и все претензии к ней были сняты.

Любопытно, что за время войны семейство Луценко обзавелось еще 1 объектом недвижимости, доведя их до 20, а также лишилось авто Mercedes-Benz. Впрочем, главу облсовета, арендующую Porshe Macan, вряд ли это расстроило.

Формально за время войны Татьяна Егорова стала даже немного беднее, вместо 1,45 млн грн. наличными в 2021-м году она указала 935 тысяч гривен по итогам 2024-го. А вот ее муж Виталий Луценко за тот же период разбогател ровно втрое – с 1,2 млн грн. до 3,65 млн грн.

Однако в итоге брак распался и в феврале 2025 года Татьяна Егорова и Виталий Луценко развелись.

"Ну вот и все. Супружество, за (коррупционной) историей любви которых мы так долго следили, распалось. Оно и не удивительно, когда один продает часть ресторана в Ницце за 400 долларов, а другая об этом даже не знает", – прокомментировал судебное решение Киевского райсуда Харькова журналиста Павел Федосенко, сообщивший о расторжении брака.

Ранее "Комментарии" составили Топ-5 чиновников, которые, несмотря на громкие уголовные дела в отношении них, продолжают работать.