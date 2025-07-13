Харлей, миллионный подарок и расценки за кресло главы таможни – что известно о руководителе таможни Черновицкой области Юрии Герасимове

И в условиях войны таможня продолжает оставаться одной из основных коррупционных кормушек. Один из таких примеров — псевдоимпорт оружия для ВСУ, например, БПЛА, когда на бумаге компании якобы ввозят в Украину беспилотники. На деле же под видом покупки из страны просто выводятся деньги.

Глава Черновицкой областной таможни Юрий Герасимов: что известно о бизнесе жены и подарках на миллион

Юрий Герасимов должен был укрепить таможню, но

23 января 2024 года стало известно о назначении на пост руководителя Черновицкой таможни Юрия Герасимова, который с октября 2023 года выступал в статусе и. о., так как предыдущий чиновник оказался замешан в контрабанде электронных сигарет на суму в 40 млн. грн.

Юрий Герасимов по образованию юрист, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого и с 2004 по 2021 год служил на офицерских должностях в оперативных подразделениях Службы безопасности Украины. Имеет звание полковника СБУ, но с сентября 2021 года работал в таможенных органах, в частности, возглавлял Харьковскую и Одесскую таможню.

В июле 2024 года сообщалось, что Юрий Герасимов якобы был фигурантом расследования НАБУ и САП, в рамках которого у него проводился обыск. Речь шла о торговле руководящими постами в Государственной таможенной службе Украины, которую организовал Назар Шептицкий, пасынок главного судебного эксперта Александра Рувина. В рамках следствия детективы НАБУ выяснили, что за место главы Черновицкой таможни просили "вознаграждение" в 200 тысяч долларов США. Впрочем, официальных подтверждений причастности Юрия Герасимова к этому делу нет.

Жена-бизнесмен, подарки на миллионы и продажи неизвестного имущества – состояние Юрия Герасимова

Так, согласно последней декларации о доходах за 2024-й год, Юрий Герасимов и его жена владеют 3 земельными участками, 1 квартирой (еще 2 квартиры арендуют) и 2 домами. Жена таможенника Неля Герасимова является собственником двух авто марки Toyota, а сам Герасимов — мотоцикла HARLEY-DAVIDSON FXCWC 2008 года выпуска. Оценивает его наш герой кстати почему-то в 150 тысяч гривен, хотя на сайтах продажи авто такой байк стоит минимум 16 тысяч долларов, то есть в 4 раза дороже. Еще больше разница между указанной в декларации ценой Toyota RAV4 2020 года: при цене в 86 тысяч гривен (чуть более 2х тысяч долларов) в декларации, продают ее на сайтах автопродаж минимум за 30 тысяч долларов.

Кроме того, Неле Герасимовой принадлежат 83 400 долларов и 13 890 евро, а ее мужу – 30 000 долларов, но происхождение этих средств неизвестно, хотя 27 тысяч долларов Герасимов задекларировал еще в 2021-м.

Формально жена таможенника занимается бизнесом – как ФОП в сфере права и как совладелец 33% в компании, оказывающей юридические услуги. Правда доходы той фирмы составляют от 300 до 900 тысяч гривен в год, из которых напомним, Неле Герасимовой полагается 33%, а ее ФОП принес в 2024-м почти 1.3 млн грн. Так что накопить 73 400 долларов и почти 14 тысяч евро (в 2020-м она задекларировала 10 000 долларов), вероятно можно, тем более, что есть те, кто в этом активно "помогает".

"Липовые" доходы почти на 2 миллиона гривен

В декларации Юрия Герасимова за 2024-й год есть как минимум два "интересных" пункта, касающихся доходов:

- 1 млн грн., полученный Нелей Герасимовой от некоей Евгении Ярызко в подарок;

- 900 тысяч гривен от продажи супругой таможенника движимого имущества Денису Валентюку.

Помимо факта такого большого подарка – 1 млн грн., поражает что в открытом доступе нет информации о том, кем является Евгения Ярызко для Нели Герасимовой и почему дарит столь щедрый дар. Следует отметить, что в декларации за 2022 год Юрий Герасимов указывал дом, принадлежащий Людмиле Ярызко. В этом доме временно проживали его жена и дети, как внутренне перемещенные лица.

Чуть более понятно с 900 тысячами гривен от Дениса Валентюка: вероятно, речь идет о полковнике СБУ, заместителе начальника 2 управления ГУ СБУ в Донецкой области, упоминание о котором можно найти на сайте Донецкой областной военной администрации в 2023-м году. Сам мужчина проходил службу в Харькове, как и Юрий Герасимов, и вероятно они знакомы.

Но какое именно имущество продала Неля Герасимова Денису Валентюку? Так, согласно декларациям за 2023-2024-й годы ее движимое имущество – два авто марки Toyota – не проданы, а больше никакого движимого имущества в декларациях жены главы Черновицкой таможни и нет.

Иными словами, с высокой долей вероятности можно предположить, что в обоих случаях может идти речь о попытке увеличить легальные доходы Юрия Герасимова на 1,9 млн грн. за счет денежного подарка и продажи некоего движимого имущества.