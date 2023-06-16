Экс-нардеп Дубовой может получить 12 лет по делу Труханова с заводом "Краян"

В сделке с покупкой Одесским городским советом здания завода "Краян", из-за которой из городского бюджета в конце 2016 года, фактически, присвоили 92 миллиона гривен (более 3,5 миллионов долларов по тогдашнему курсу) основным фигурантом считается мэр Одессы Труханов. Но все почему забывают, что по версии следствия организатором схемы является не Труханов, а нардеп от "Батькивщины" двух созывов, и как считается, соратник экс-секретаря СНБО Александра Турчинова Александр Дубовой.

Экс-нардеп Дубовой может получить 12 лет по делу Труханова Краян

Напомним суть дела. В октябре 2016 года Одесская мэрия проголосовала за то, чтобы выкупить в коммунальную собственность здание обанкротившегося в то время завода "Краян" за 185 миллионов гривен. Туда должны были переехать некоторые структурные подразделения мэрии. Приобретение помещения лоббировал Труханов.

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В ходе следствий выяснилось, что в феврале 2016 года на торгах целый имущественный комплекс завода "Краян" купило латвийское предприятие UAB NASTER за 11,5 миллионов гривен. Затем два нежилых помещения из этого комплекса выкупила британская компания "Велтон групп" за 4 миллиона гривен.

В августе того же года была создана новая компания "Девелопмент элит", уже через 10 дней в нее вошла "Велтон групп", которая внесла в уставный фонд "Девелопмент элит" эти два дома завода "Краян" за 4 миллиона гривен. И уже у "Девелопмент элит" мэрия и выкупила сооружение почти в 50 раз большей ценой – 185 миллионов гривен.

Основателем и директором "Девелопмент элит" был некий Петр Загодиренко, о котором известно, что он был наблюдателем на выборах 2010 года от одной малоизвестной партии.

По информации некоторых медиа, оценку стоимости помещения завода для мэрии проводила фирма ЧП "Брокбизнесконсалт", директор которой Галина Богданова в свое время была осуждена на год условно за служебную халатность.

Полученные от городской власти средства фирма-продавец пыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой на начало 2018 года находился на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Тогда НАБУ и САП вовремя добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

Собственно, именно в феврале 2018 года, когда стражи порядка начали вручать первые подозрения, о причастности Дубового к этой финансовой махинации открыто заявил тогдашний нардеп Сергей Лещенко. Из собственных источников ему стало известно, что средства, присвоенные на покупке завода, назначались не Труханову, а именно Турчинову и Дубовому.

Но сначала Дубовой по делу проходил свидетелем. И, как минимум, один раз, в апреле 2019 года явился на судебное заседание по этому делу, когда проходил первый процесс по Труханову. Тогда, кстати, секретарем СНБО был Турчинов.

Дубовой на большинство вопросов прокуроров отвечать отказался. Мог себе позволить, что, собственно, и не удивительно. Дубовой и Турчинов, по информации многих СМИ, являются давними бизнес-партнерами, посещают одну и ту же протестантскую церковь. Это, конечно, не преступление, но именно Дубового называли представителем интересов Турчинова в Одесской области и человеком, отвечающим за определенные финансовые вопросы.

После президентских выборов 2019 ситуация изменилась. Хотя 9 июля Малиновский райсуд оправдал Труханова. Но пока продолжались апелляции, Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрениях еще четырем участникам этой сделки. Среди которых главным является именно Александр Дубовой, ведь правоохранители его прямым текстом назвали инициатором и организатором этой преступной схемы завладения бюджетными средствами одесситов.

В одном из киевских офисов, которые связывают с Дубовым, изъяли более 250 документов, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью завода "Краян".

Подозрение правоохранителей является непосредственным свидетельством того, что именно Дубовой стоял за созданием фирм-прокладок, которые здания завода покупали, продавали по завышенной цене, и по которым полученные таким преступным путем доходы должны быть легализованы.

Дубовому инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализацию имущества полученного преступным путем, совершенное преступной группой или в особо крупном размере.

За это Дубовому светит до 12 лет тюрьмы.

11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Труханову, а в начале апреля того же года в суд было направлено дело Дубового.

Было даже назначено подготовительное заседание.

Правда, судя по всему, рассмотрение дела пробуксовывает. В частности, в октябре 2022 года ВАКС своим решением отказался объединять дела Дубового и экс-помощницы Труханова, тоже фигурантки уголовного производства по присвоению 92 миллионов гривен бюджетных средств.

