Борьба за рынок здорового питания. Существует ли связь между Fizi и Yaro

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Черновалова Кристина
На украинском рынке продуктов здорового питания разразился репутационный конфликт. Сетью все чаще стали распространяться предположения, что бренд батончиков Fizi основали основатели некогда популярной компании Yaro, тоже работавшей в сфере здоровых продуктов. Но репутация бренда была запятнана из-за пророссийских высказываний основательницы Yaro.
Скандал вокруг Fizi
Однако компания Fizi отрицает наличие связей с Yaro. Более того, на своих страницах Fizi публично рассказали, кто собственник предприятия и какой политики они придерживаются.
30 марта 2024 года известный блоггер и активист Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в сети "Х" пост с надписью "Разгадайте ребус" и двумя скриншотами. На одном из них – пост совладелицы бренда Yaro Юлии Приваловой с Красной площади в Москве, который она обнародовала в октябре 2021 года, подкрепляя его анекдотом о "бандеровцах". На втором скриншоте – сайт с ассортиментом батончиков Fizi.
Пост Стерненко быстро распространился, набрав более 5000 симпатий и 701 репост.
Публикацию в "Х" также распространил блогер Игорь Лаченков (больше известен как "Лачен"). Но этот пост долго не задержался на странице Лаченкова – блогер убрал его после того, как возникла дискуссия пользователей по поводу правдивости информации.
Но это не первый случай, когда в сети Интернет пытаются провести параллели между Fizi и Yaro.
Еще в 2023 году пользователи соцсетей предполагали, что Fizi – это "переобутое YARO" и может иметь отношение к российскому бизнесу. Однако в Fizi утверждают, что ни сама компания, ни ее основатель, Александр Паньковецкий, не имели никаких связей или бизнес-контактов с Россией, начиная с 2014 года.
Позже, после призывов пользователей разобраться в этом вопросе, издание AIN публикует две части "расследования" в отношении компании Fizi.
Если коротко — в статьях AIN поднимают вопрос о владельце Fizi Александре Паньковецком, его работе в Yaro (через ООО "СЛОУ ФУДЗ" и "ФУЛ ЛАЙФ"), а также освобождении Паньковецкого, которое формально произошло позже, чем он основал новую компанию. В расследовании сообщают, что директором в "ФУЛ ЛАЙФ" Паньковецкий работал до 30 марта 2023 года, а в "СЛОУ ФУДЗ" — до 7 июля 2022 года.
Кроме того, журналисты предполагают, что причастные к Fizi сотрудники все еще могут быть частью команды уже упомянутого Yaro.
Параллельно с этим компания Fizi публикует свою позицию на официальных страницах. Согласно их объяснениям и информации из открытых источников (таких как YouControl), ранее Паньковецкий действительно работал операционным директором Yaro. Но он не директор компаний "СЛОУ ФУДЗ" и "ФУЛ ЛАЙФ" с июля 2022 года.
Кроме этого, заявление на увольнение из Yaro Паньковецкий написал гораздо раньше, до начала полномасштабной войны, отмечают в компании Fizi. Однако процесс официального увольнения затянулся, ведь директор ООО может быть уволен с должности только в результате решения общего собрания участников общества, подлежащего нотариальному удостоверению.
Также бренд утверждает, что после создания собственного бизнеса Паньковецкий предложил присоединиться к нему части команды Yaro.
Через некоторое время после появления статьи, издание AIN публикует отдельное сообщение в Instagram, в котором дублирует основные положения своего расследования.
А также запускает таргетированную рекламу на публикацию о бренде Fizi.
Сообщение набрало большое количество негативных комментариев — пользователи возмутились, что материал, казалось бы, выглядит как умышленный заказ.
Как правило, подобные скандалы не возникают на ровном месте. А появление публикаций у крупных блоггеров и использование рекламных инструментов нередко указывают на наличие заинтересованной стороны, спонсируемой подобными кампаниями.
Так случилось, что именно в период массового хейта компании Fizi новую линейку питательных батончиков запускает еще один известный украинский бренд.
Именно под постом блоггера у "X" о "ребусе" часть комментаторов открыто радовалась появлению альтернативы батончикам Fizi от конкурента.
Другие пользователи обвиняли компанию в плагиате на батончики Fizi, удалении замечаний под корреспонденцией, грязном пиаре, а также спрашивали, сколько стоил пост против конкурента у блоггера.
Приведем некоторые из острейших комментариев:
"Вы серьезно? бренду вообще это позволяет";
"Очень интересно получается. В субботу был твит, а сегодня запуск ваших батюшек. Классно, что вы не удаляете комментарии, пусть все видят ваши причастность к грязному пиару";
"Грустно. Скопировать продукт, заказать пост клевету на конкурента и отписывать на комментарии ваших клиентов в поверхностной шутливой форме с легким наездом и думать что все это пропустят".
И хотя доказательств причастности бренда конкурента к пиар-компании против Fizi нет, они в своей коммуникации стараются избегать прямых ответов на вопросы пользователей, связаны ли между собой атака на Fizi и запуск их нового продукта. Ведь батончики раньше не являлись их специализацией и на этом поле им придется отвоевывать потребителя у конкурентов, в том числе и у Fizi.
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