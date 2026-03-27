Доходы церкви: на чем зарабатывает украинская церковь и почему ее финансы до сих пор скрыты от глаз

Украинская церковь остается не только духовным центром для миллионов верующих, но и мощной экономической системой, которая ежегодно оборачивается сотнями миллионов, а то и миллиардами гривен. Во время войны, когда многие семьи вынуждены экономить, вопрос, откуда берутся средства на содержание храмов, монастырей и епархий, звучит особенно остро. Покрывают ли все добровольные пожертвования? И почему большинство религиозных организаций не торопятся раскрывать полные цифры? "Комментарии" попытались разобраться в этих вопросах на основе свежих данных налоговой отчетности и региональных отчетов.

Основные источники доходов церквей

Главный столб финансирования церквей в Украине – добровольные пожертвования прихожан. По оценкам экспертов, они составляют от 10% до 30% общих поступлений, хотя в состоятельных приходах доля может достигать половины. Остальные средства поступают от продажи церковных товаров, обрядов и дополнительной деятельности.

Самым стабильным источником прибыли остаются свечи. Из-за низкой себестоимости и традиции православного обряда их продажа дает до 60% бюджета многих приходов. К этому прилагаются доходы от икон, литературы, ювелирных изделий и услуг: крещение, венчание, отпевание, поминальные записки. В монастырях зарабатывают на паломничестве и размещении гостей. У некоторых епархий есть фермерские хозяйства, арендуют помещения или занимаются издательским делом – все это освобождено от налога на прибыль, если деньги идут исключительно на уставные цели.

Государство почти не финансирует церковь системно. Есть только целевые средства на реставрацию памятников или капелланскую службу в армии. Любая коммерческая деятельность вне культа уже облагается налогом по общим правилам. В 2025 году религиозные организации по-прежнему представляют отчет об использовании доходов в налоговую – предельный срок за 2025 год истек 2 марта 2026 года. Однако полный анализ этих данных еще не обнародован, так что общенациональных цифр за свежий период пока нет.

Сколько зарабатывают храмы: цифры из регионов

Полных данных за 2025 год на уровне всей страны нет, но региональные примеры дают представление о масштабах. Самые обнародованные цифры касаются Волыни за 2023 год ( данные YouControl Market, опубликованные в начале 2025-го). Вот топ-10 религиозных организаций региона по выручке:

Название религиозной организации Выручка, грн (2023 год) Управление Волынской епархии Православной церкви Украины (г. Луцк) 3 400 000 Религиозная община Церкви Христиан Веры Евангельской (с. Рованцы, Луцкий район) 1 400 000 Религиозная община (приход) кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Луцка Украинской греко-католической церкви 370 900 Религиозная община Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины (с. Зеленое, Луцкий район) 185 400 Религиозная община Воздвижения креста Господня Православной церкви Украины (с. Боратин, Луцкий район) 155 000 Свято-Покровская религиозная община Украинской православной церкви (г. Луцк) 125 700 Иоано-Богословская религиозная община Владимир-Волынской епархии Православной церкви Украины (с. Завидов) 112 500 Религиозное общество церкви евангельских христиан в духе Апостолов в Украине г. Ковеля 81 500 Свято-Покровская религиозная община Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) (с. Бобичи, Владимирский район) 74 900 Религиозная община Введения Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви – Киевский патриархат (с. Березовичи, Владимирский район) 71 600

Приведенные цифры – это выручка, а не чистая прибыль. Больше всего зарабатывает епархиальное управление Православной церкви Украины – более 3 миллионов гривен. Протестантские общины показывают солидные суммы благодаря четкой системе сбора средств.

Какие зарплаты у священнослужителей

Доходы украинских священнослужителей сильно зависят от конфессии, размера прихода, региона и того, объединяет ли отец службу с другой деятельностью. В 2026 году средний месячный доход рядового священника составляет 10-12 тысяч гривен. Около 70% этих средств поступает непосредственно от прихожан, а еще 20% от оплаты обрядов. Остальные – это помощь от епархии или дополнительные источники. Официальную "зарплату" от государства церковь не получает, а большинство доходов формируются за счет добровольных пожертвований и продажи церковных товаров. Однако каждая конфессия имеет свои особенности.

В Православной церкви Украины большинство священников официально не получают фиксированную зарплату от центра. Каждый приход самостоятельно решает, сколько средств выделить своему настоятелю. Митрополит Эпифаний еще в 2019 году четко объяснил модель: "Священник на месте живет за счет пожертвований, которые вносят обычные прихожане". Эта практика сохраняется и в 2026 году. В сельских приходах доход часто составляет 5–8 тысяч гривен в месяц, в городах – 15–25 тысяч.

Популярный тернопольский священник и блогер отец Алексей Филюк открыто рассказал о реальных цифрах своих доходов: "В Белозерке – ровно 5000 грн, а в Шушковцах – 3000 грн. Фактически, это мой официальный доход из двух общин, которые опекаю. Могу подтвердить, что все мои коллеги-священники ходят на дополнительную работу. К примеру, один мой друг-священник работает трудовиком в школе, а другой продает машины, которые пригоняют из-за границы его друзья. Бог дал нам руки, так почему бы ими не работать? В этом ничего подобного нет".

Украинская греко-католическая церковь применяет более централизованный подход. В более бедных приходах епархия может назначать "стипендию" – минимальную поддержку на уровне 2000 гривен в месяц. Средний доход священника традиционно выше, чем у православных, и достигает 8–15 тысяч гривен благодаря более четкой системе епархиальных сборов и распределения средств. Общество платит за обряды, а часть поступлений идет на общецерковные нужды. УГКЦ пытается обеспечить хотя бы базовый уровень для всех своих служителей, поэтому священники реже жалуются на выживание. В то же время, как и в ВТО, значительная часть дохода формируется именно из пожертвований прихожан и продажи свечей, икон и литературы.

В Украинской православной церкви Московского патриархата ситуация менее прозрачна. Как и в ВЦУ, здесь нет централизованной зарплаты, а основной источник – местные пожертвования и обряды. Средний доход также колеблется в пределах 5–15 тысяч гривен, но многие приходы из-за войны и переходов общин потеряли часть прибыли. Некоторые священники получают дополнительную поддержку от епархии или монастырей, однако точных публичных данных почти нет. В этой структуре сохранилась традиция внутренних церковных взносов с приходов на более высокий уровень, хотя после 2022 года многие общины перешли в ВТО, изменив финансовую динамику. Священники УПЦ МП редко комментируют свои доходы публично, поэтому общество в основном ориентируется на общие оценки.

В протестантских общинах (евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, харизматических церквях) модель финансирования наиболее стабильна. Здесь действует система десятины – верующие добровольно отдают 10% своих доходов на церковь. Благодаря этому пасторы часто получают фиксированную зарплату от церковного бюджета – до 20 тысяч гривен в месяц. Это позволяет планировать семейный бюджет и меньше зависеть от разовых пожертвований. В крупных городских протестантских сообществах доходы пасторов могут быть еще выше, а в маленьких сельских — ближе к 10-12 тысячам. Протестантские церкви ведут четкую бухгалтерию и часто отчитываются перед обществом, поэтому их финансовая модель считается одной из самых прозрачных среди украинских конфессий.

Отдельно следует упомянуть капелланов в Вооруженных силах Украины. Независимо от конфессии они получают денежное довольствие как военнослужащие — от 20 тысяч гривен в месяц в 2026 году плюс боевые надбавки. Это делает капелланскую службу одним из самых стабильных источников дохода для священников, служащих на фронте.