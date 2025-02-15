Украинские недра: какими ценными элементами владеет страна и сколько они стоят

Украина владеет богатыми природными ресурсами, которые могут стать важным источником экономического развития страны. Разнообразие полезных ископаемых, от редкоземельных металлов до энергетических ресурсов, ставит Украину в один ряд с государствами, имеющими стратегическое значение в мировой экономике. Однако в последние десятилетия значительная часть этих ресурсов оказалась в руках частных лиц, что значительно осложнило привлечение иностранных инвесторов. Теперь, в период войны и экономических вызовов, государство активно пересматривает подходы к использованию недр и ищет пути возвращения незаконно присвоенных месторождений.

Иллюстративное фото

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отмечает , что "Украина должна провести аудит недр и вернуть ресурсы в собственность государства". Он отмечает, что привлечение инвесторов возможно только при условии, что месторождения будут контролироваться государством на прозрачных условиях. За последние 30 лет многие коммерчески привлекательные месторождения перешли в собственность частных лиц, что фактически лишило государство возможности получать из них доходы и развивать стратегические отрасли экономики. В то же время, по словам Гетманцева, американские инвесторы проявляют интерес к разработке украинских недр, в частности, добыче редкоземельных металлов, которые критически важны для мировой экономики.

Какие полезные ископаемые есть в Украине

Украина имеет значительные запасы редкоземельных металлов, урана, лития, титана, графита и многих других полезных ископаемых. Эти ресурсы необходимы для развития новейших технологий, включая производство аккумуляторов, электроники, аэрокосмической и военной промышленности. По данным Государственной службы геологии и недр, наибольший интерес у международных партнеров представляют именно стратегические металлы.

Отдельно следует выделить литий, являющийся ключевым компонентом для производства аккумуляторных батарей. Мировой спрос на литий стремительно растет, а Украина владеет примерно третью разведанных запасов этого металла в Европе. Однако добыча пока не ведется, что усложняет конкурентную борьбу на мировом рынке. Подобная ситуация наблюдается и с другими стратегическими ресурсами – несмотря на наличие значительных запасов Украина еще не в полной мере использует свой потенциал.

Графит – еще один важный ресурс, запасы которого в Украине составляют около 19 млн. тонн, что делает ее одной из пяти ведущих стран мира по объемам этого сырья. Графит широко используется в электронике, металлургии и производстве аккумуляторов.

Титан, используемый в военной и аэрокосмической промышленности, также является стратегическим металлом для Украины. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей титана в мире и обеспечивает примерно 7% мировой добычи. В настоящее время учтено 28 россыпных и коренных месторождений. Основные титансодержащие минералы – ильменит и рутил – часто встречаются вместе с сопутствующим минералом цирконом.

В Украине 12 силикатно-никелевых месторождений с запасами кобальта (9 тыс. тонн) и никеля (215 тыс. тонн), которые могут изыматься как сопутствующий элемент. Наиболее перспективные месторождения кобальта – Капитановское и Прутовское. Также у Украины есть перспективные залежи меди, которая играет важную роль в производстве электротехники, энергетики и металлургии. Обнаруженные месторождения медных руд могут стать важным источником поставки этого металла на европейские рынки.

Украина занимает первое место в Европе и одиннадцатое в мире (около 2%) по залежам урановых руд. На государственном балансе запасов урана учтено 21 месторождение, из которых четыре разрабатываются (45% запасов страны), а остальные предложены для выставления на конкурсы СРП (соглашение о разделе продукции). Кроме того, у Украины есть потенциал для расширения уранодобывающей отрасли, что позволило бы укрепить ее позиции в ядерной энергетике и обеспечить энергетическую независимость.

Стоимость украинских недр

Определить точную стоимость всех украинских ресурсов сложно, поскольку цены на полезные ископаемые зависят от мирового рынка. Однако некоторые оценки свидетельствуют о том, что общая стоимость разведанных месторождений достигает сотен миллиардов долларов. К примеру, по оценкам экспертов, запасы лития в Украине могут стоить более 10 миллиардов долларов, а титановая отрасль приносит стране сотни миллионов долларов ежегодно.

Учитывая стратегическую важность этих ресурсов, интерес к ним со стороны международных компаний и правительств растет. Еще в 2023 году Соединенные Штаты Америки подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с Украиной по добыче редкоземельных металлов. Президент Владимир Зеленский отмечает, что такие ресурсы не должны оказаться в руках России, поэтому Украина открыта к инвестициям и сотрудничеству с ключевыми западными партнерами.

Новый толчок к переоценке украинских недр дал новоизбранный президент США Дональд Трамп, заявивший о прямой заинтересованности американцев в добыче редкоземельных металлов в обмен на военную помощь США. Трамп оценил стоимость украинских залежей в 500 млрд. долларов, хотя более точные расчеты и источники информации, на которые он опирался при озвучении данной цифры, не были озвучены.

Как Украина может использовать свои ресурсы

Наличие значительных запасов стратегических ресурсов открывает Украине возможность привлечения иностранных инвестиций. Однако для этого необходимо создать прозрачную систему управления недрами и обеспечить эффективный контроль над их использованием. Проведение аудита недр, возврат незаконно присвоенных месторождений и внедрение четких правил для инвесторов может стать ключом к экономическому прорыву.

Гетманцев подчеркивает, что "у Украины есть шанс использовать свои ресурсы не только для привлечения средств, но и для создания собственного производства, в частности по переработке сырья на месте". Это позволит не только экспортировать полезные ископаемые, но и создавать добавленную стоимость, развивая собственные технологические отрасли.

С другой стороны, прямые инвестиции со стороны США и других западных союзников в разработку украинских залежей дают определенные гарантии безопасности при условии прекращения горячей фазы войны между Россией и Украиной, что в будущем исключит возможность возвращения к эскалации боевых действий.

Сейчас украинские недра обладают огромным потенциалом, который может обеспечить стране экономический рост и укрепить ее позиции на мировом рынке. Однако реализация этого потенциала зависит от политической воли, эффективного управления ресурсами и возможности государства обеспечить прозрачные условия для инвесторов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, где сообщил, какая может постичь судьба украинские полезные ископаемые и дорогостоящие металлы, если Украина не сможет выстоять в войне, а также прокомментировал, на каких условиях эти ископаемые могут добывать американские.