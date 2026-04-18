18 лет помощи пенсионерам или бизнес на жилье одиноких украинцев: как работает “Пенсион” Михаила Вулаха

В то время как в Украине после мартовской индексации пенсионеры надеются на любой прирост своих выплат, многим из них предлагают улучшить свое материальное положение, заключив договор пожизненного содержания в обмен на квартиру.

"Пенсион" Вулаха. Фото портал "Комментарии"

Данная схема давно считается достаточно сомнительной, а сам “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” еще в далеком 2011 году попадал под внимание СМИ. И портал “Комментарии” решили разобраться, о чем идет речь – сомнительных схемах или легальной деятельности по оказанию помощи нуждающимся.

Цель – помочь пенсионерам улучшить жизнь

“В 2007 году несколько молодых людей решили создать организацию, которая бы помогала людям преклонного возраста изменять свою жизнь к лучшему. Они отдавали себе отчет, что их не все поймут. Но было и то, что придавало уверенности: искренняя любовь к людям, желание помочь самым незащищенным, и великая вера в успех” — так на своем сайте “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” (далее – Центр) сообщает о начале своего пути и его цели.

Но несмотря на такое название и заявленную социальную цель, Центр зарегистрирован как коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью. Как гласят данные аналитической системы YouControl, ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” появился на свет 12 февраля 2008 года (уставной фонд – 51 500 гривен, сфера деятельности — предоставление услуг по уходу с обеспечением проживания для пожилых людей и инвалидов) и в настоящий момент его соучредителями с долей по 50% выступают Михаил Вулах (является также директором компании) и Богдан Мазур.

Несмотря на “социальное” название, компания ведет коммерческую деятельность, причем довольно успешную – с 752 тыс. грн дохода в 2021 году Центр вышел на доход в 1 млн 938 тыс. грн по итогам 2024-го.

Как утверждает сама компания, они оказывают услуги помощи при подготовке и подписании договоров пожизненного содержания и отвечают за поиск отчуждателей и инвесторов, берут на себя весь процесс подготовки правоустанавливающих документов, осуществляют полное юридическое сопровождение договоров.

За все это, как сообщили порталу “Комментарии” в “Центре помощи и социальной защиты пенсионеров”, взимается комиссионная плата с “инвестора”, который выступает стороной, приобретающей жилье в обмен на договор пожизненного содержания. Правда размер этой комиссии в ООО “Центр” не уточнили, пояснив, что она “зависит от конкретного объекта и сложности сопровождения и фиксируется в отдельном договоре”.

Также в компании подчеркнули, что они не являются участниками заключаемого соглашения о пожизненном содержании и их роль – организационное сопровождение, проверка сторон, подготовка договора и контроль ее корректного оформления. В частности, при подборе инвесторов “Центр” может отказать тем, кто имеет сомнительную репутацию, демонстрирует рискованное или неэтическое поведение.

Владелец жилья может обратиться в суд для защиты своих прав, правда, как утверждает Центр, такие случаи редки, хотя компания и не уточняет – представляет ли интересы пенсионеров в подобных судах.

Но несмотря на такую вполне легальную и даже в чем-то благородную, по мнению владельцев ООО, деятельность, в свое время фирма привлекла негативное внимание со стороны СМИ.

Покупка жилья у пенсионеров за 30% рынка – в чем обвиняли “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”

В 2011 году ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” стал фигурантом расследования, в котором журналисты заявляли, что Центр продает квартиры пенсионеров со значительным дисконтом.

В статье приводилась история жительницы Ровно Екатерины Литкевич, которая за 500 грн в месяц пожизненного содержания переоформила права на квартиру на мужчину из Полтавской области. Свою выплату бабушка получала всего 4 месяца, после чего ей сообщили, что прав на жилье она не имеет.

Как утверждали журналисты, Центр предлагали в 2011 году одиноким пенсионерам одноразовую выплату (от 20 тыс. грн) и ежемесячные выплаты (около 500 грн). Также пенсионеры, которые заключат договор, могли бесплатно посещать мероприятия и экскурсии, организованные “Центром”.

Параллельно с этим, как утверждали журналисты, компания предлагала приобрести квартиры в городах Украины с дисконтом до 70% от рыночной стоимости, заключив договор пожизненного содержания с одиноким пенсионером.

Причем цена зависит от предполагаемого срока жизни пенсионера: чем меньше проживет последний после подписания договора, тем стоимость сделки выше. Даже создаются специальные таблицы для расчета выгодности капиталовложения – нужно лишь ввести количество лет, через которое квартира “освободится” от бабушки или дедушки.

И как утверждали авторы расследования, главное – найти одинокого пенсионера без наследников и убедить его подписать такой договор, и как раз для этого существуют такие организации как “Центр”.

Как сообщали журналисты, они притворились инвесторами, интересующимися покупкой недвижимости за 30% стоимости, и на связь вышел директор компании “Рента-Капитал” Михаил Вулах. Последний предложил 1-комнатную квартиру в Ровно за 8000 долл. и якобы заявил, что “Рента-Капитал” и “Центр” — “это одно и то же”.

“Пенсионерка, речь о которой шла в начале статьи (Екатерина Литкевич – прим. “Комментарии”), получила за свою 1-комнатную квартиру, которую риэлтор оценивает в 25 тыс. долл., первый взнос – 20 000 грн. Нам же предложили такую ​​же квартиру за 8000 долл. Разница как раз и оседает на фирме-посреднике”, — утверждали в 2011 году журналисты, отмечая что деятельность по таким “инвестициям в недвижимость” осуществлялась через ряд фирм, являвшихся частью концерна “НК-Группа”.

Заметим, что в статье 15-летней давности абсолютно точно идет речь о ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”, поскольку ЕДРПОУ указанный в той статье – 35759087, полностью совпадает с номером организации-героя нашей статьи.

Отметим, что кроме коммерческой структуры ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”, существует также общественная организация “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров “Пенсион”. Созданная в 2015 году ОО учреждена двумя соучредителями Михаилом Вулахом и Богданом Мазуром, как и ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”, а директором организации выступает Надежда Вулах, вероятно родственница одного из соучредителей.

Как действует ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”

Несмотря на журналистское расследование 15-летней давности и утверждения его авторов, у отечественных правоохранительных нет претензий к ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”. Хотя упоминание компании в одном уголовном производстве за 2018 год по-своему интересно, но об этом ниже.

Итак, согласно позиции самого ООО который был озвучен им в своем ответе порталу “Комментарии”, компания не выступает стороной договора пожизненного содержания, не торгует недвижимостью и свои комиссионные получает от инвесторов. Ее роль заключается в подборе пенсионеров и инвестора, организационном и юридическом сопровождении их взаимоотношений, выполнении роли некого гаранта и посредника.

Согласно данным аналитической системы YouControl ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” упоминается в 192 судебных документах по гражданским делам. В их числе – 15 судебных дел о досрочном расторжении договоров о пожизненном содержании, третьей стороной в которых и выступает “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”. Само ООО признает, что такие случаи бывают, но они редки.

Так, согласно утверждениям компании на декабрь 2020 года на их попечении находилось 2052 человека, правда со всеми ли с ними заключены подобные договора о пожизненном содержании неизвестно, и потому нельзя точно сказать, много это или мало – 15 дел о расторжении договоров.

Но, пожалуй, самым интересным в этом перечне является гражданское дело № 642/5507/23, в котором жительница Харькова пытается расторгнуть договор о содержании, заключенный ею с ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” 26 мая 2020 года. Согласно этому договору, ООО обязалось предоставить ей юридические и другие информационно-консультационные услуги, связанные с заключением в дальнейшем договора пожизненного содержания.

В частности, сбор (восстановление) всех необходимых для заключения договора документов, поиск (подбор) приобретателя, организация нотариального удостоверения договора, а также мониторинг выполнения условий договора. ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” подобрано приобретателя по договору пожизненного содержания — ООО “Пенсион-ЮA” (Pension-UA).

В договоре с ООО “Пенсион-ЮA” прописывалось, что пенсионерка будет получать 900 грн ежемесячно и оплату 50% коммунальных услуг. Как утверждает юрист представляющий сторону женщины, условия договора пожизненного содержания не соответствуют принципам справедливости и невыгодны, ведь сумма в размере 900 грн в месяц даже не равна 50% размера прожиточного минимума на одного человека по состоянию на май 2020 года.

Более того, истец является пожилым человеком, неизлечимо больным лицом, в феврале 2020 года, за несколько месяцев до заключения договора, перенесла инсульт и к моменту подписания договора она находилась под наблюдением невролога после инсульта. А также имела ряд заболеваний, вследствие которых в полной мере не способна была понимать и осознавать значение своих действий, не понимала объективного соотношения прав и обязанностей сторон, невыгодность условий договора.

Но несмотря на доводы представителей бабушки, суд первой, а затем и апелляционной инстанции – Харьковский апелляционный суд, отказались расторгнуть заключенный договор.

Казалось бы, суд решил законность происходящего, хотя с нравственной точки зрения предлагать тяжело больной бабушке, после инсульта, 900 грн в месяц за ее квартиру, не вполне законно. Но куда интереснее другое – само ООО “Пенсион-ЮA” или тот самый “инвестор”, которому ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” помогает найти жилье, напрямую связано с “благодетелем” украинских пенсионерок.

Еще интереснее выглядит иск жителя Полтавы Юрия Лебеденко, который в 2019-м году заключил договор с ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” на получение “юридических и информационных услуг”. На деле этот договор означал помощь в подборе и составлении договора о пожизненном содержании, согласно которому мужчина получал 30 тыс. грн единовременной выплаты, 750 грн ежемесячно и оплату коммунальных услуг. Впрочем, те самые 30 тыс. грн, он должен был отдать ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” за их услуги.

В 2021 году мужчина подал иск в суд, чтобы расторгнуть договор, но безуспешно – сперва районный, а в апреле 2024 года и Полтавский апелляционный суд постановили отказать в расторжении договора.

Иными словами, полтавчанин Юрий Лебеденко продал свое жилье за 750 грн в месяц и “коммуналку”, поскольку 30 тыс. грн ушли ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”, а совладелец последнего Богдан Мазур был на этом суде свидетелем.

Как купить жилье по дешевке – рецепт от “Центра помощи и социальной защиты пенсионеров” и “Рента-капитал”

Как гласят данные все того же YouControl, ООО “Пенсион-ЮA” являлся соучредителем уже упоминавшегося выше агентства недвижимости ООО “Рента-капитал”.

Но почему это так важно? Так, как утверждало журналистское расследование 2011 года Михаил Вулах говорил с ними от лица как “Центра помощи и социальной защиты пенсионеров”, так и “Рента-капитал”, называя их “одной структурой”. И для этого у него были все основания.

Как гласит аналитическая система YouControl, ООО “Рента-капитал” принадлежат все тем же Михаилу Вулаху и Богдану Мазуру (по 50%), имеет уставной фонд в 20 тыс. грн и основную сферу деятельности “агентство недвижимости”. Иными словами, выступая от лица пенсионера, “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” Михаила Вулаха и Богдана Мазура заключал договор пожизненного содержания с самими собой, в лице ООО “Рента-капитал”, которые затем могли продавать полученные значительно ниже рыночной цены (10 800 грн в год пожизненное содержание хозяйке квартиры в Ленинском районе Харькова) со значительным дисконтом.

Так, порталу “Комментарии” удалось получить доступ в закрытый чат ООО “Рента-капитал”, в котором покупателям предлагают квартиры якобы со значительными скидками. О том, что это чат именно “Рента-капитал” говорят: символ, который можно увидеть на сайте компании, и название чата “Квартиры с арендаторами”.

В чате публикуются объявления о продаже квартир, в которых указываются рыночная цена, суммы, необходимые на выполнение условий договора пожизненного содержания, характеристика жилья и ее владельца – возраст, болезни и наличие родственников.

К примеру, 3-комнатную квартиру в Днепре при рыночной цене в 33 тыс. долл. предлагают всего за 16 тыс. долл. Собственник – 87-летняя бабушка с “букетом” болезней, потребует в месяц 2500 грн, коммунальные услуги стоят 1500 грн летом и 3500 зимой. При этом у нее есть дочь и внуки, но отношения у них плохие.

“Однушку” в столице при рыночной цене в 55 тыс. долл. предлагают за 27 500, в месяц расходы составят 3500 грн одинокой 78-летней бабушке, а также оплата коммунальных услуг – 1500 грн летом и 2800 зимой.

“Двушка” в Полтаве обойдется в 2,5 раза дешевле рынка – 12 тыс. долл., 1800 грн в месяц бабушке 71 года коммуналку (все те же 1500 грн летом и 2800 — зимой), и с сыном о судьбе которого ничего неизвестно уже 30 лет.

Предположим, мы хотим купить у фирмы квартиру в Днепре у 87-летней пенсионерки, что потребует от нас 16 тыс. долл. за жилье, 30 тыс. грн в год (порядка 700 долл.) платежей 87-летней бабушке и около 30 тыс. за коммунальные услуги (700 долл.). Итого наши расходы составят 16 тыс. долл. при покупке квартиры и около 1500 долл. в год на выплаты собственнице.

При честном и неукоснительном выполнении договора потребуется 10 лет, чтобы расходы инвестора сравнялись с озвученной рыночной ценой в 33 тыс. долл. Но это маловероятно в условиях 87-летнего возраста бабушки, да стоить эта квартира спустя 10 лет скорее всего будет куда дороже. Стоит ли удивляться, что под всеми 3 объявлениями стояла приписка “инвестор найден”.

Словом, беспроигрышная сделка, но уж очень сомнительная, ведь главное в ней, по сути, нажива на одиноких пенсионерах, которые продают свои квартиры тем, кто представляется их “благодетелями”, а потом перепродает их. Более того, неизвестно, получают ли собственно какие-то средства из озвученных сумм сами одинокие пенсионеры, или все доллары пойдут ООО “Рента-капитал”, а бабушка из Днепра за свою 3-комнатную квартиру получит 30 тыс. грн за год.

Начинается же вся эта “благотворительность” пенсионерам с простенькой рекламы бесплатной помощи пенсионерам, которую оказывает “юрист пенсионеров” Михаил Вулах. Следует заметить, что в Реестре адвокатов Михаил Николаевич Вулах не зарегистрирован. Однако эта реклама, как и название ООО — “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”, очень удобны для того, чтобы найти одиноких пенсионеров, нуждающихся в помощи и уговорить их заключить договор пожизненного найма.

Птенцы гнезда Владимира Литвина – откуда взялись владельцы Центра помощи и социальной защиты пенсионеров

Самое время задаться вопросом – кто такие собственно владельцы этой схемы по инвестициям в жилье нуждающихся пенсионеров?

В своей биографии на сайте “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” Михаил Вулах подчеркивает, что после создания Центра в 2007-м году он занялся оказанием помощи пенсионерам. Однако при этом он умолчал о своей политической карьере, оказавшейся правда неудачной, но зато весьма амбициозной.

Так, Михаил Вулах принял участие в выборах городского головы Киева 25 мая 2008 года как самовыдвиженец и даже набрал на них 187 голосов. Будучи самовыдвиженцем, политик тем не менее состоял членом Народной партии Украины, которую возглавлял дважды спикер парламента Владимир Литвин.

Кроме того, он числился руководителем Подольской районной организации “Народной партии” в городе Киеве до ее ликвидации в марте 2021 года.

Однако, на внеочередные выборы народных депутатов 15 декабря 2013 года Вулах пошел уже от другой партии. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом по мажоритарному округу №223 в Киеве. Тогда он уже шел как член партии “Молодежь к власти”, зарегистрированной в 2010 году.

Кстати, одним из наблюдателей от “Молодежь к власти” на тех выборах в 223-м округе выступал Богдан Валерьевич Мазур, владелец 50% доли в ООО — “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров”, ООО “Рента-капитал” и ряде других коммерческих структур вместе с Михаилом Вулахом.

Как бы то ни было, те выборы Михаил Вулах проиграл.

Бизнес есть, а налогов “нет”

Как мы уже сообщали, официальных претензий у отечественных правоохранителей к ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” и ООО “Рента-капитал” нет, хотя они и упоминаются в ряде достаточно сомнительных дел криминального характера.

Так, ООО “Рента-капитал” принадлежит одна из столичных квартир, которой ранее с помощью подделки документов завладела группа лиц, и хотя адвокат фирмы настаивал в суде, что компания является добросовестным покупателем, арест с нее судом так и не был снят.

ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” же “засветился” в уголовном производстве №32018100060000074 от 25 июня 2018 года. Впрочем, особых претензий к компании нет, следствие просто хотело получить копию личного дела одного из сотрудников, который оказался одним из тех, кто перечислял деньги на банковские счета подозреваемого в уклонении от налогов. Последний при официальном доходе за 2008-2016 годы в 208 тыс. грн получил на свои банковские счета свыше 20 млн грн. Иными словами, выступал так называемым “дропом” для вывода в тень средств, которые были получены ранее незаконно или их пытаются скрыть от налогообложения. Именно “благодаря” деятельности таких лиц, украинцы последние два года ощущают на себе “прелести” ограничений на карточные переводы.

И тут возникает вопрос, если деятельность ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” и ООО “Рента-капитал” де-юре законна, то как у них обстоят дела с уплатой налогов?

Так, у ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” официально убыточно: хотя доходы в 2024-м у них и выросли, но при выручке в 1 млн 938 тыс. грн компания получила убыток в 3000 грн. В 2023 году при доходе 1 млн 672 тыс. грн чистая прибыль составила 409 тыс. грн.

Но куда интереснее ситуация с ООО “Рента-капитал”, ведь если в своем закрытом чате компания продает квартиры по будущим договорам пожизненного содержания, то ее доходы весьма велики. Так, продажа только 3х квартир в закрытом чате компании должна принести 55 500 долл., что при курсе в 43,4 грн дает порядка 2,4 млн грн. А в месяц в указанном Telegram-канале выставляют на 6-8 квартир, что по предварительным подсчетам должно приносить более 5 млн грн в месяц. Заметим, что весь доход компании за 2024 год составил 2 млн 345 тыс. грн, из которых 937 тыс. – это чистая прибыль.

Такая бойкая торговля квартирами в чате, вкупе с упоминанием ООО “Центр помощи и социальной защиты пенсионеров” в деле об отмывании денег и уклонении от налогов “дропами” наводит на мысль о сокрытии части прибыли с целью минимизации налоговых обязательств.