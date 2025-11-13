Загрязнение Черного моря минами и мазутом: как война разрушает прибрежную экономику

Черное море, когда-то символ плодородия и отдыха для миллионов людей, превратилось в зону экологического кризиса из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Тысячи морских мин, затопленные корабли с вытекающим топливом и разбросанные по дну боеприпасы, создают невидимую угрозу не только для навигации, но и для всей морской экосистемы.

Фото: из открытых источников

По данным Организации Объединенных Наций, война привела к росту числа жертв от мин и взрывоопасных остатков войны на 22% в 2024 году, с более чем тысячей дополнительных пострадавших по сравнению с 2023 годом.

Эти проблемы не ограничиваются Украиной: загрязнение распространяется на Румынию, Болгарию и Турцию из-за круговых течений моря. Экологические риски угрожают морской фауне, в частности дельфинам, а экономические последствия – рыболовству и туризму прибрежных общин – оцениваются в миллиарды долларов.

Тысячи мин как невидимая ловушка для моря

Морские мины, заложенные обеими сторонами конфликта с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, стали одним из наиболее опасных элементов загрязнения Черного моря. По оценкам военных Соединенных Штатов Америки и их союзников, с начала войны обнаружено более 100 мин в водах Черного моря, а к февралю 2024 нейтрализовано 94 из них. Российские силы, в частности, закладывали мины вблизи порта Одессы в начале войны, что привело к дрейфу не закрепленных взрывных устройств в сторону Болгарии и Румынии из-за противотоков моря. С 2022 года зафиксировано 5 инцидентов с кораблями, которые наткнулись на такие мины, что затрудняет коммерческую навигацию и экспорт зерна из Украины.

Мины не только угрожают судоходству, но и создают долгосрочные экологические риски. Взрывы от мин вызывают поднятие осадка со дна, удушающего бентосные организмы – основу пищевой цепи. По данным Женевского международного центра по гуманитарному разминированию, война в Украине привела к активному использованию морских мин, представляющих существенную угрозу для гражданского судоходства и экосистем. В январе 2024 года Турция, Румыния и Болгария заключили соглашение о совместном очищении моря от дрейфующих мин, создав специальную группу для нейтрализации, но полное очищение может длиться десятилетиями. Аналитики отмечают, что неизвестное точное количество мин, заложенных Россией, делает Черное море самым опасным для судов в Европе с повышением страховых премий для кораблей в 30 раз.

Эта невидимая ловушка усиливает всеобщую деградацию экосистемы, где уже 90% вод Черного моря страдают от недостатка кислорода из-за природных и антропогенных факторов, а война лишь ускоряет процесс.

Утечки топлива с потопленных судов: химическая бомба медленного действия

Затопленные корабли и танкеры, поврежденные в результате боевых действий или аварий, стали источником массовых утечек топлива, превращая Черное море в "химическую бомбу медленного действия". Самый драматичный инцидент произошел 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, где шторм повредил 2 российских нефтяника – Volgoneft-212 и Volgoneft-239. Первый затонул, излив около 4300 тонн мазута – низкокачественного тяжелого топлива, побочного продукта переработки нефти, а второй сел на мель с истоком не менее 2000 тонн. Мазут, из-за своей высокой вязкости, образует трудно удаляемые смолообразные пятна и проникает в пищевые цепи, отравляя морскую жизнь на годы.

По данным спутникового мониторинга (Sentinel-1, TerraSar-X, PAZ), загрязнение распространилось на 2 км2 вблизи Феодосии и 0,25 км2 возле мыса Такил по состоянию на 4 января 2025 года. Легкие фракции мазута достигли побережья Национального парка Одесской области, в частности рекреационной зоны Катран. Предварительная оценка материального ущерба – более 14 миллиардов долларов США, которые пойдут на очистку и профилактику. По сравнению с авариями 2007 года в Керченском проливе, когда вылилось 1300–1800 тонн мазута, нынешняя катастрофа в десять раз масштабнее.

Гринпис предупреждает, что "теневой флот" России – старые, плохо обслуживаемые суда, игнорирующие регуляции – представляет значительный риск для экологии, безопасности и безопасности судоходства. В холодное время мазут оседает на дне, но летом может уплыть, усиливая сезонные угрозы для побережья.

Угроза для морской фауны, особенно дельфинов

Морская фауна Черного моря, в частности дельфины, страдает больше всего от комбинации мин, взрывов и химического загрязнения. По данным Гринпис, с начала войны зафиксировано почти 3000 погибших дельфинов с признаками ранений от мин и бомб, более 1000 выброшенных на берег особей, что втрое превышает показатели 2019-2021 годов. Взрывы мин и снарядов вызывают разрыв плавательного пузыря у рыб и млекопитающих, а акустические волны нарушают эхолокацию дельфинов, приводя к дезориентации, голоданию и массовой гибели.

Эксперты связывают всплеск смертности с военными действиями: "Совпадение выбросов дельфинов в Черном море с российским вторжением в Украину слишком велико, чтобы его игнорировать", — отмечает ученый из Гринпис. В декабре 2024 – январе 2025 года зафиксирована 61 гибель дельфина, с 10 телами в Краснодарском крае России. Мазут отравляет перья птиц и кожу млекопитающих, делая их непроницаемыми для воды; из 160 спасенных больших кроншнепов в Анапе 60 погибли на следующий день после очищения. В общем, загрязнение влияет на 58 видов рыб и 12 видов краснокнижных животных в зонах, как Змеиный остров.

Кроме дельфинов страдают осетры, чьи миграции блокируются плотинами и птицы. Война ускорила эвтрофикацию (чрезмерное обогащение водоемов биогенными веществами), уменьшив зоопланктон в 2–10 раз из-за инвазивных видов, как морской гребневик, усиливая голод морских млекопитающих.

Экономические последствия для рыболовства прибрежных общин

Рыболовство, ключевая отрасль для прибрежных общин Украины, Румынии и Болгарии, продолжает нести значительные потери из-за минирования, загрязнения и изменения климата, усиливающих боевые действия. По данным Европейского парламента, в 2025 году рыбаки Европейского Союза, в том числе румынские и болгарские суда, сократили дни на море на 25% по сравнению с 2024 годом из-за рисков от мин, загрязнения и деградации среды, что привело к общему уменьшению выловов на 22% в море. Эти потери связаны с падением популяций ключевых коммерческих видов, таких как анчоусы и кефаль, где в Румынии и Болгарии отловы не достигают уровней предыдущих лет из-за изменения миграционных маршрутов, вызванных повышением температуры воды и загрязнением. В Румынии и Болгарии, где рыболовство составляет значительную долю прибрежной экономики, потери от деградации среды оцениваются в 50-70 миллионов евро в год, с акцентом на загрязнение, эвтрофикацию и инвазивные виды, затрудняющие отлов осетровых и мальков.

В Украине общие потери рыбной промышленности достигли 120 миллионов долларов США на ноябрь 2025 года, с разрушением нерестилищ, загрязнением дельты Днепра и ограничением доступа к акватории через мины и токсины, по оценкам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Прорыв Каховской дамбы в июне 2023 года, чьи последствия ощущаются до сих пор, стоил более 50 тысяч тонн рыбных ресурсов, или около 100 миллионов долларов, из-за длительного загрязнения свежей водой с удобрениями и топливом, распространившейся более чем на 7300 квадратных километров акватории Черного моря.

Мины заставляют рыболовов избегать прибрежных зон, где вылавливают 70% ресурсов, а мазут отравляет пищевые цепи, уменьшая популяции анчоусов и сардин. Прибрежные общины, как в Херсоне и Николаеве, теряют доход от отлова, а очистка земель от мин будет стоить 38 миллиардов долларов для трети загрязненной территории Украины. Глобально война угрожает продовольственной безопасности, поскольку Черное море обеспечивает 50% украинского экспорта.

Эти экономические удары усиливаются высокими ценами на энергоносители, которые выросли на 40% в 2025 году из-за войны войны, делая эксплуатацию судов невыгодной для мелких рыбаков. По словам экспертов Европейской комиссии, без немедленных мер по разминированию и очистке, прибрежные общины рискуют потерять до 50% рабочих мест в рыболовстве к 2030 году, что угрожает социальной стабильности.

Туризм под ударом: с акрытые пляжи и загрязненные воды

Туризм, генерирующий миллиарды для Болгарии и Румынии, оказался под угрозой из-за минирования пляжей и нефтяных пятен. Минирование северо-западного побережья Черного моря привело к закрытию пляжей для туристов, уменьшив антропогенную нагрузку, но нанеся экономические потери. Мазут из Керченского пролива испачкал побережье Крыма и Одессы, где пляжи, как Катранка, стали непригодными для отдыха. По последним оценкам, 14 миллиардов долларов ущерба от утечки 2024 года включают потери туризма.

В Болгарии и Румынии, где туризм составляет 10-15% ВВП, загрязнение уменьшает поток отдыхающих на 20-30% в сезон, а страх перед минами повышает страховые расходы. Война превратила море в "зону риска", где "пляжи, загрязненные нефтью, угрожают здоровью отдыхающих".

Международные усилия

Международные организации активно реагируют на ситуацию, сложившуюся на черноморском побережье: ООН через Службу действий по минам (UNMAS) охватила усилиями 3,5 миллиона человек в Украине. Гринпис создал карту 226 нефтяных разливов с 2022 по 2025 год, охватывая 1308 квадратных километров Швеция и Программа развития Организации Объединенных Наций передали оборудование для мониторинга загрязнения. Однако оккупированные территории Украины ограничивают доступ, а теневой флот России продолжает создавать риски.

Загрязнение Черного моря минами и боеприпасами – это не только экологическая трагедия, но и экономический удар по региону, где рыболовство и туризм кормят миллионы. С потерями в десятки миллиардов долларов и тысячами погибших животных кризис требует немедленных международных действий. Украина, как страна с наибольшим загрязнением минами в мире, нуждается в поддержке для очистки – от общих флотилий до судебных исков против России. Лишь из-за солидарности и научных усилий Черное море сможет вернуться к жизни, обеспечив устойчивое будущее для прибрежных общин. Без этого угроза будет длиться десятилетиями, напоминая о цене войны.