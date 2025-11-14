Как война в Украине ускоряет переход к зеленой энергетике: от разрушений к восстановлению

Представьте себе зимнее утро в Харьковской области, где температура опускается ниже -15 С, а питавшие целые общины электросети лежат в руинах от очередного ракетного удара. Это не просто трагедия человеческих судеб – это катализатор перемен. Начавшееся 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину не только разрушило значительную часть энергетической инфраструктуры, но и стало неожиданным ускорителем перехода к зеленой энергетике. Разрушение традиционных источников энергии заставило Украину переосмыслить зависимость от угля, газа и импорта, направив ресурсы на солнечные панели, ветровые турбины и децентрализованные системы.

Фото: из открытых источников

Тенденция к наращиванию возобновляемых источников энергии характерна не только для Украины: по данным Международного энергетического агентства (IEA), война ускорила глобальный переход ВД), сделав его не только экологическим, но и вопросом национальной безопасности.

Разрушение украинской энергетики как катализатор изменений

Война ударила по сердцу украинской энергосистемы с первых дней, превратив ее в ключевое поле боя. По оценкам Всемирного банка, Европейского Союза и ООН в четвертом отчете о скорой оценке повреждений и потребностей (RDNA4) от февраля 2025 года, прямые повреждения энергетического сектора достигли 20,5 миллиарда долларов по состоянию на декабрь 2024 года, с 93% ростом разрушений активов, включая генерацию. Общий объем повреждений во всей экономике Украины превысил 176 миллиардов долларов, с восстановлением, которое потребует 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

С начала вторжения Россия нанесла более 1000 ударов по электросетям, эскалируя атаки в 2024 году, что привело к уничтожению 9 ГВт генерационной мощности – половины пикового зимнего спроса в 18 ГВт. Общая генерационная мощность сократилась до трети от довоенного уровня – с 59 ГВт до примерно 20 ГВт осенью 2025 года. Газовая инфраструктура Naftogaz получила более 100 ударов в 2025 году, а добыча газа в Украине упала примерно на 60%.

Эскалация достигла пика в ноябре этого года, когда в ночь с 7 на 8 ноября Россия нанесла один из крупнейших ударов по энергетической инфраструктуре с начала полномасштабного вторжения, разрушив 2 тепловые электростанции государственного концерна Центрэнерго и подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС, оставив генерационную. В результате атаки врага несколько украинских городов, включая столицу, погрузились в блекаут, а аварийные отключения электроэнергии ввели на 8–16 часов в большинстве регионов, а в Киеве — на 10–12 часов. Аналитики Brookings Institute прогнозируют, что такие атаки угрожают массовыми отключениями отопления зимой 2025-2026 годов, если не ускорить переход к солнечным и ветровым системам.

Значительные потери энергетики не только проявили уязвимость централизованной системы, но и стали поворотным моментом: вместо восстановления старых ТЭС Украина должна инвестировать в распределенную генерацию, где ВИЭ играют ключевую роль. Как отмечает эксперт по энергетической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Аллегри Доус, "децентрализованные ВИЭ как солнечные панели на крышах больниц или домов позволяют быстро восстанавливать питание, чего невозможно достичь с угольными ТЭС".

Инвестиции в солнечные и ветровые станции

Повреждение заставило Украину переориентироваться на дешевые, быстрые в установке и устойчивые к атакам. До вторжения России установленная мощность ВИЭ составляла 9,9 ГВт (2 ГВт ветер, 6 ГВт солнце, 0,2 ГВт биомасса), но война уничтожила 13% промышленных солнечных станций и 80% ветровых мощностей в оккупированных регионах. По состоянию на начало 2024 г. мощность ВИЭ сократилась до 8,7 ГВт, но в 2023 году DTEK Networks подключила более 1400 новых объектов, commissions 182,3 МВт ветра и 500 МВт солнца. Правительственные реформы, как налоговые льготы на импорт PV-панелей, литий-ионных батарей и инверторов с июля 2024 г., ускорили этот процесс.

В 2023 году бизнес вложил 150 миллионов долларов в солнечную энергию, а всего за последнее десятилетие – более 12 миллиардов долларов в ВИЭ. В августе 2024 года правительство Украины одобрило план на 20 миллиардов долларов для роста доли ВИЭ до 27% в энергомиксе до 2030 года, с фокусом на солнце и ветер для замены потерянных 50% генерации. Потенциал огромен: по оценкам исследователей ETH Zurich, ветер может дать 180 ГВт, солнце – 39 ГВт, что превышает довоенные 59 ГВт. "Война ускорила переход, потому что децентрализованные ВИЭ делают систему устойчивой к ударам", утверждает Артём Семенишин, исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Фото: из открытых источников

Стратегия развития распределенной генерации к 2035 году, одобренная в августе 2024-го, акцентирует внимание на солнечных микросетях для критической инфраструктуры. Национальный энергетический и климатический план (NECP) на 2025–2030 годы предусматривает инвестиции в 41,5–50 миллиардов долларов с фокусом на биомассу и газ для балансировки солнца и ветра. К 2032 году планируется построить 5-7 ГВт новых солнечных и ветровых станций для экспорта, 30 ГВт для зеленого водорода и 3,5 ГВт гидроэнергии с общими инвестициями 130 миллиардов долларов в программу "Энергетическая независимость и зеленый курс".

Проекты восстановления в деоккупированных регионах: примеры успеха

Деккупированные территории Украины стали лабораторией зеленой трансформации. В Харьковской области, где разрушения достигли 72% общих повреждений (вместе с Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской), проекты фокусируются на солнечных установках для критической инфраструктуры. Проект Renewables for Resilient Ukraine (R2U) от Ecoclub в 2024 году установил 19 солнечных электростанций и один тепловой насос мощностью более 1 МВт на объектах в деоккупированных общинах, удовлетворив запросы от 635 муниципалитетов — 43% всех в Украине.

В Херсонской области, после освобождения от оккупации, возобновляется Tokmak солнечная станция, поврежденная в 2022 году, с инвестициями в 323 МВт для питания 200 000 домохозяйств в соседней Днепропетровской. DTEK Renewables, крупнейший инвестор ВИЭ в Украине, инвестировал 1,4 миллиарда евро в солнце и ветер, несмотря на войну, восстанавливая Tyligul ветровую станцию мощностью 78 МВт в Николаевской области. В Запорожской, где оккупация уничтожила 80% ветра, IRENA и Energy Community Secretariat подписали соглашение в июне 2024 о финансировании солнечных проектов через Ukraine Energy Support Fund, с грантами на 500 миллионов евро для ремонта и новых установок.

Партнерство EIB и UNDP с июля 2025 г. финансирует децентрализованные технологии — PV-системы, солнечное тепло, биомассу, геотермальные и воздушно-водяные тепловые насосы — для муниципалитетов в деоккупированных регионах, с бюджетом 600 миллионов евро на экстренные проекты отопления и питания. Tech4Good Global Challenge в 2024–2025 годах развернул портативные солнечные генераторы и микроветряные мельницы в Харьковской и Николаевской областях, демонстрируя XIZAN MY SOLAR PLANT в Киеве в марте 2025-го в качестве альтернативы дизельным генераторам. Эти проекты не только восстанавливают энергию, но и создают рабочие места: по оценкам Razom We Stand, восстановление ВИЭ в деоккупированных районах генерирует до 10 рабочих мест на 1 МВт установленной мощности.

Европейские тренды по развитию ВИЭ

Европа, как и Украина, ускорила зеленый переход через войну, но масштабы разные. В ЕС доля ВИЭ выросла с 34% (979 ТВтч) в 2019-м до 47% (1300 ТВтч) в 2024-м, снизив ископаемое топливо до 29% (793 ТВтч). Солнечная генерация выросла на 21% (53 ТВтч) в 2024-м, ветровая — на 37% со 169 ГВт до 231 ГВт, тогда как Украина достигла 22% ВИЭ в 2023-м (против 42% в Европе). REPowerEU сократил импорт российского газа на 80%, заменив его ВИЭ и LNG, с инвестициями 390 миллиардов долларов в чистую энергию в 2025 году.

Украина отстает из-за войны войны, но догоняет другие страны Европы: ее потенциал солнца (1100–1500 кВт·ч/м²) превышает немецкий, а ветра на северо-востоке — более 7 м/с. В отличие от ЕС, где ограничение производства ВИЭ достигает 11% из-за нехватки сетей, Украина интегрирует солнце в микросети для устойчивости. Страны G 7 привлекли 3 миллиарда долларов для Украины до марта 2024-го, включая 500 миллионов евро на Ukraine Energy Support Fund.

"Война в Украине ускорила переход ЕС к ВИЭ, сэкономив 12 миллиардов евро на газе с 2022-го", — отмечает аналитический центр по энергетике Ember в отчете 2024-го. Однако Украина может стать "зеленым хабом" для Европы, экспортируя 5–10 ГВт ВИЭ за 10 лет, как прогнозирует Ukraine National Recovery Plan.

Для сравнения ключевых показателей рассмотрим таблицу на основе IEA, Ember и правительственных отчетов Украины.

Показатель Украина (2024) ЕС (2024) Доля ВИЭ в электрогенерации 22% (включая обширную ГЭС) 47% Установленная мощность солнца (ГВт) 6 (довоенное; восстановление 0,5) 338 (рост из 120 в 2019) Установленная мощность ветра (ГВт) 2 (довоенное; восстановление 0,18) 231 (рост из 169 в 2019) Инвестиции в ВИЭ (млрд долл.) 0,15 (2023, солнце) 390 (2025, в общем) Снижение ископаемого топлива 50% генерации потеряно С 39% до 29% Потенциал роста ВИЭ к 2030 году 27% в миксе; 5–10 ГВт 43% в электричестве; REPowerEU

Источники: IEA Renewables 2025, Ember European Electricity Review 2025, Украина NECP 2024.

Вызовы и перспективы ВИЭ в Украине

Переход энергетической системы к ВИЭ происходит не без помех: оккупация блокирует 80% ветровых мощностей в южных регионах, а долги за "зеленое" электричество достигают сотен миллионов, подрывая доверие инвесторов. В 2024-м пилотные аукционы ВИЭ провалились из-за рисков, а высокие проценты финансирования усложняют банковскость проектов. Хотя принятие закона о стимулировании развития возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива позволяет муниципалитетам строить ВИЭ, а интеграция в ENTSO-E (Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии) обеспечивает импорт до 2,1 ГВт из ЕС.

Перспективы ВИЭ в Украине выглядят обнадеживающе: по данным IEA, солнце и ветер составят 80% новых мощностей в мире к 2027 году, а Украина может экспортировать зеленый водород, интегрируясь в Vertical Corridor с Грецией.

Фатих Бирол, исполнительный директор IEA, подчеркивает : "Война в Украине продолжает менять энергетические рынки, ускоряя переход на возобновляемые источники энергии и повышая энергетическую безопасность в долгосрочной перспективе". С инвестициями G7 и ЕС Украина не только восстановится, но станет моделью для послевоенного зеленого развития.

В итоге разрушения стали трамплином для зеленой энергетики Украины: от потерь 9 ГВт до планов на 219 ГВт потенциала ВИЭ. Остается надеяться, что международная солидарность превратит эти усилия в глобальный прецедент устойчивости.