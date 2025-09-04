Как изменение климата повлияет на экономику Украины и мира в ближайшие 25 лет

Изменение климата уже сегодня превращается в один из самых больших вызовов для глобальной экономики, влияя на производительность труда, сельское хозяйство, энергетические системы и социальную стабильность.

Климат. Фото портал "Комментарии"

По данным экспертов, если не принять меры, температура на планете может возрасти на +1,5 С к 2030 году по сравнению с доиндустриальным периодом, что приведет к потерям производительности более чем на 1,7 триллиона евро в мире. В Украине, где экономика сильно зависит от аграрного сектора и энергетики, эти изменения будут иметь особенно острые последствия, усиливаясь войной и геополитическими рисками. Анализируя тренды, можно увидеть, как повышение температур, засухи и экстремальные явления погоды повлияют на ВВП, бедность и торговлю, создавая как угрозы, так и возможности для перехода к зеленой экономике.

Глобальные тренды изменения климата и их экономические последствия

На глобальном уровне изменение климата усиливает неравенство, влияя на развивающиеся страны сильнее, чем развитые. По оценкам, неконтролируемое глобальное потепление может привести к тому, что до 130 миллионов человек окажутся за чертой бедности в течение следующих 10 лет, в основном из-за снижения урожайности и роста цен на продукты питания.

В докладе Организации Объединенных Наций подчеркивается, что комбинированный эффект пандемии и войны в Украине привел к росту количества людей в крайней бедности на 75-95 миллионов. Это связано с дефицитом зерна, удобрений и ростом энергетических затрат, что затрудняет пищевую безопасность. Например, в странах АСЕАН, где сельское хозяйство обеспечивает 30% занятости, климатические изменения угрожают продовольственной стабильности, а в Намибии 70% населения зависит от страдающего от засух аграрного сектора.

Экономические прогнозы указывают на замедление глобального роста ВВП до 2,3% в 2025 году с последующим слабым восстановлением в 2026-2027 годах, что является самым низким темпом с 1960-х годов. В развивающихся странах, включая регион Европы и Центральной Азии, рост замедлится до 2,4% в 2025 году, что ниже среднего за 2010-2019 годы. Климатические риски, такие как засухи и пожары, стоят мировой экономике миллиарды: только в 2017 году погодно-климатические катастрофы обошлись в 290, особенно в торговле, взорвали политическую стабильность в миллиарды евро, а расходы на борьбу с пожарами в США достигли 2 миллиардов долларов.

На фоне глобальных процессов, таких как повышение температуры, выбросы парниковых газов и возобновляемая энергия, экономика мира сталкивается с переходом к низкоуглеродным системам. К 2030 году Европа планирует получать 32% энергии из возобновляемых источников, тогда как глобальное потребление энергии вырастет на 1,7% ежегодно, преимущественно в не OECD странах, как Индия и Китай. Население мира увеличится с 7,6 млрд до 8,6 млрд к 2030 году, в Европе будет проживать около 529 миллионов. Это усугубит давление на ресурсы, делая урбанизацию ключевым фактором: две трети населения будут жить в городах, которые потребляют 60-80% энергии и генерируют 70% выбросов, но также создают 70% мирового ВВП. Около 1 миллиарда человек, или 15% населения планеты, живут на грани бедности.

Влияние на Украину: сельское хозяйство, энергетика и восстановление

В Украине изменение климата уже проявляется в повышении среднегодовой температуры с 8°C в 1901-1980 годах до 9,9°C в 2010-2025 годах, что влияет на сельское хозяйство – ключевой сектор экономики. Война усилила уязвимость: пожары в 2022 году охватили 260 588 гектаров, с выбросами CO2 на 118% выше 2021 года, а в 2023 году — на 24% выше августа-сентября. Гидроэнергетика потеряла 7,5% мощности между 2021 и концом 2022 года, а потеря Каховской ГЭС устранила 3% довоенного поколения. Производство ветровой и солнечной энергии упало более чем на 50% в 2022 году из-за повреждений.

Экономические потребности на восстановление составляют 524 миллиарда долларов на следующее десятилетие, с частным сектором, что может покрыть до одной трети расходов. Климатическая адаптация требует ежегодных инвестиций в 0,3% ВВП: 0,22% на существующие активы, 0,06% на новые и 0,06% в защиту побережья. Выбросы парниковых газов достигли пика в 1989 году на уровне 1030 миллионов метрических тонн CO2-эквивалента, упав до 318 миллионов тонн в 2021 году (снижение на 69%), но послевоенное восстановление может превысить обязательство Парижского соглашения до 2030 года без изменений политики.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о намерении ввести законодательство о системе торговли выбросами (ETS). В Европейской бизнес-ассоциации в сентябре 2023 года отметили: "Украинские бизнесы заинтересованы в постепенном, хорошо адаптированном и предполагаемом введении внутренней ETS с последующим переходом в ЕС ETS". Экспорт в ЕС (две трети товаров) включает 2,4% ВВП, уязвимых к Механизму корректировки углеродной границы (CBAM) с 2026 года, что требует зеленой модернизации.

Прогнозы к 2050 году: риски, возможности и сценарии

Прогнозы на следующие 25 лет указывают на дальнейшее повышение температуры воздуха с более частыми засухами, наводнениями и уменьшением стока рек в Украине. Выбросы могут превысить довоенный уровень в 2021 году около 2030 года из-за роста ВВП и энергоемкости, если не внедрить нужные меры. Украина столкнется с комплексным влиянием изменения климата на сельское хозяйство: мягкое потепление может повысить производство, но волатильность и экстремальные температуры снизят урожаи, особенно на юге и в центре.

Предполагается, что к 2030 году средний класс в мире вырастет с 3,2 млрд до 5,3 млрд человек, а крайняя бедность уменьшится до 3%, но климатические изменения могут отменить этот прогресс. В Европе 12% населения будет старше 65 лет к 2030 году. Рост глобальной экономики прогнозируется на 3% ежегодно. Китай станет самой большой экономикой, перегнав США, а Европа окажется на третьем месте. ВВП на душу населения Китая вырастет с 10 000 до 14 000 долларов, граждан ЕС – с 37 800 до 50 950 долларов.

Пути адаптации к изменениям климата

Для смягчения влияния изменения климата следует внедрять такие инструменты экономической политики, как ценообразование на углерод: повышение до 50 долларов за тонну к 2035 году даст 4,5% доходов бюджета, до 75 долларов – 6,1%. Налог на углерод в Украине в 2025 году составляет 30 грн за тонну (0,7 доллара) по сравнению с 73 долларами в ЕС.

Адаптация включает климатически разумное сельское хозяйство, как в Саудовской Аравии с программами уменьшения потерь пищи, так и в Индонезии с дорожной картой до нулевых выбросов. Для Украины ключевой является интеграция с ЕС, с постепенным ETS и инвестициями в возобновляемые источники для энергобезопасности. ЕС делает на "зеленой" энергии для создания рабочих мест с энергосбережением, которые вырастут в шесть раз до 2030 года.

Теперь изменение климата угрожает экономическому росту Украины и мира, но при правильной политике, как углеродное ценообразование и переход на зеленую энергетику, можно превратить вызовы в возможности. Без активных действий потери от засух, наводнений и бедности станут необратимыми, тогда как адаптация обеспечит устойчивое будущее.



