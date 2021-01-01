Здоровье – прежде всего: самые важные новости 2020 года глазами читателей портала «Комментарии»

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 определила ход событий в течение всего 2020 года во всех сферах жизни. Коронавирус заставил людей во всем мире переоценить свои ценности, и больше внимания уделять собственному здоровью. Само собой, важными остаются вопросы экономики. Обзор главных новостей 2020 года глазами читателей портала "Комментарии" — читайте ниже.



Самые популярные новости 2020 года. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

1. Не больше 5000 гривен на карту: как НБУ будет отучать украинцев прятать доходы (588 506 просмотров)

Самой читаемой новостью в 2020 году стал материал "Комментариев" о том, как изменилась жизнь украинцев после введения финансового мониторинга. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку.

Напомним, конец апреля, помимо вопроса о возможной отмене карантина, несомненно запомнился украинцам и новыми изменениями в системе безналичного денежного оборота в банках, инициированных еще в январе. Эти изменения пришли вслед за настойчивыми рекомендациями Национального банка к украинцам перейти на безналичный расчет в условиях карантина из-за пандемии COVID-19.

2. Три признака в одежде, которые выдают одинокую женщину (225 111 просмотров)

В начале марте читали портала "Комментарии" еще даже не подозревали, что их ждет в течение года и интересовались отвлеченными вопросами, вроде того, как в толпе определить одинокую женщину. Модные эксперты говорят, что одинокую женщину выдает многое: кокетливый взгляд, откровенный внешний вид и то, с какой готовностью она заводит новые знакомства. Предлагаем вам ознакомиться с тремя признаками в одежде, по которым можно считать женское одиночество.

3. Какие орехи помогут снизить артериальное давление (112 735 просмотров)

В феврале читатели интересовались, как можно с помощью продуктов питания снизить артериальное давление. Это можно сделать всего лишь покушав кешью. Этот орех быстро утоляет приступы голода и сокращает риск появления гипертонии. Специалисты определили, что регулярное употребление этого ореха положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Благодаря своему богатому составу, в частности калию и магнию, сосуды защищены от резкого сужения, а именно это служит индикатором повышенного давления и приступов головной боли. Также эти элементы поддерживают нервную систему, избавляя от стрессов и напряжения. Известно, что горсть орехов в день (30 г) способна снизить риск появления инсульта, инфаркта и других сердечных проблем. Входящие в состав кешью фосфор и железо улучшают проходимость сосудов и циркуляцию крови в организме.

4. Главное — пить теплым: назван напиток, защищающий легкие (85 733 просмотра)

После того как случаи заражения коронавирусом стали появляться в Украине, жители нашей страны стали все больше интересоваться, как укрепить иммунитет. Эксперты считают, что чай с куркумой обладает рядом полезных свойств, которые положительно действуют на работу всего организма. Этот напиток содержит куркумин — мощный антиоксидант, который очищает печень, улучшает работу мозга и защищает легкие от фиброза и других заболеваний. Помимо этого, куркума может предотвратить развитие атеросклероза и закупорку артерий — ключевых факторов инфаркта миокарда и инсульта.

5. Напитки, которые помогут держать гормоны в норме (83 551 просмотр)

Еще до того, как пандемия коронавируса перевернула с ног на голову жизнь украинцев, жители нашей страны интересовались, как улучшить состояние своего здоровья. Например, гормоны в женском организме иногда могут давать сбои, поэтому необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Врачи назвали три полезные напитка, которые помогут нормализовать гормональный фон: теплая вода с лимоном, чай из листьев малины и молоко с куркумой.

6. Конец близок: когда закончится пандемия коронавируса (79 656 просмотров)

В марте читателей портала "Комментарии" уже вовсю интересовал вопрос, когда же наконец закончится пандемия коронавируса. Китайские ученые отмечали, что вспышку коронавируса под силу остановить мировым правительствам. Тогда эксперты заявляли, что пандемия в мире может закончиться уже к лету. Главное условие — мобилизовать усилия. Если мировые правительства бросят все силы на борьбу с инфекцией — это, конечно, побороть болезнь совсем не поможет, однако, распространяться по миру столь стремительно COVID-19 уже не будет, говорят китайские исследователи. Но все оказалось не так хорошо, и в конце 2020 года вопрос о том, когда же наконец закончится пандемия, все больше волнует как украинцев, так и людей во всех странах мира.

7. Боксер Усик: "Мне Зеленского не жаль" (63 387 просмотров)

Украинский спортсмен и чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что для главы государства Владимиру Зеленскому не хватает профессиональной команды для того, чтобы достичь целей для процветания Украины. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, находясь в загородном доме на самоизоляции.

"Он (Зеленский – прим. ред.) совершенно один. У нас страна, в которой колоссальное количество ресурсов и возможностей, но у президента нет профессиональной команды. Каждый хочет заработать, иногда украсть. Поэтому он ничего не может сделать сам, даже если он хочет, у него одного не получится", – убежден Усик.

Также боксер отметил, что не следит за политической ситуацией в стране, не слушает выступлений Зеленского, но прекрасно понимает, что проблем у гаранта достаточно. Впрочем, жалеть Владимира Зеленского Александр Усик не считает нужным.

9. Смерть в небе: в Шри-Ланке экстренно сел лайнер с мертвыми пассажирами на борту (53 494 просмотра)

Ночью 13 января на борту воздушного судна авиакомпании Thai Airways произошла трагедия. По информации издания ColomboPage, в самолете, который выполнял рейс "Джиджи (Саудовская Аравия) – Сурабай (Индонезия)", при неизвестных обстоятельствах скончались двое пассажиров. По предварительной информации, мужчине и женщине в небе стало плохо, поэтому пилоты приняли решение об экстренной посадке в аэропорту Шри-Ланки. К сожалению, по прилете оба пассажира – граждане Индонезии — уже были мертвы. Причину их смерти установят местные правоохранители.

10. Комаровский назвал единственный способ победить коронавирус (49 223)

Евгений Комаровский назвал единственный способ победить коронавирус и остановить пандемию. Это коллективный иммунитет, уверен доктор. Коронавирус стремительно распространяется планетой и никакие ограничительные меры не смогут остановить его, уверен Комаровский.

Поражать людей болезнь будет до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет против Covid-19. Чтобы объяснить, как это работает на практике, доктор взял пример вирусной оспы. Как только в мире началась тотальная вакцинация, вспышка инфекции резко закончилась, ведь размножаться вирус может исключительно в человеческом организме. Когда эту возможность у него забрали, эпидемия закончилась. То же самое может случиться и с коронавирусом.

"Если 95% людей будут устойчивы к данному вирусу, то циркуляция инфекции прекратится", — говорит педиатр.

Правда, пока вакцины от Covid-19 не существует. Найти ее пытаются ученые по всему миру и этот процесс по оптимистичным прогнозам может затянуться еще на год. Евгений Комаровский уверен, что пока коллективного иммунитета нет, каждый должен быть готов к тому, что ему придется встретиться с коронавирусом лицом к лицу. Защиту от Covid-19 человечество получит лишь тогда, когда он перестанет передаваться от человека к человеку и не сможет существовать в конкретном сообществе.

Отметим, еще одной топ-новостью на портале "Комментарии" под конец 2020 года стал рецепт салата, который может стать прекрасной альтернативой традиционному "Оливье".

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