Война, но экс-президент Киевской Федерации бокса Кирилл Шевченко поддерживает связь с окружением Кадырова

Часть гостиницы "Крещатик" была захвачена группой неизвестных людей, которой могли руководить бывший президент Киевского филиала Федерации бокса Украины (ФБУ) Кирилл Шевченко и его адвокат Андрей Цыганков.

Кирилл Шевченко, федерация бокса Украины

Фамилия Шевченко в последнее время на слуху из-за раскола внутри ФБУ и обвинения в рейдерском захвате организации. Он – достаточно неоднозначная фигура в украинском спорте, о которой мало что известно. Сам Шевченко непубличен, в социальных сетях отсутствует и почти не общается с прессой. Столичные СМИ связывали его с криминальным миром 90-х и крышеванием незаконной торговли в киевских подземных переходах. Известно, что после полномасштабного вторжения России он вступил в ряды батальона специального назначения Архангела Михаила и уже успел прославиться. Но не боевой доблестью, а обвинением в похищении бойца Михаила Маймана.

Впрочем, патриотизмом Шевченко отличался не всегда. Два года назад "Громадське" посвятило Кириллу и его связям с россиянами специальный материал под заголовком "Тренеры по боксу или засланцы из Чечни? Что известно о россиянах, которых выдворили из Украины в июле". Речь шла о том, что в 2020 году Шевченко пригласил на работу в Киевскую городскую Федерацию бокса двух представителей Чеченской республики с довольно сомнительной репутацией – Рустама Чичаева и Валида Айдамирова, которые, по словам Шевченко, должны были обучать юных киевлян азам бокса.

Одного из них "Громадське" называло близким к депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и председателю Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В прошлом году в Турции Айдамиров застрелил человека. Другой – Рустам Чичаев – вероятно, является работником Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек", подконтрольного вице-премьеру по силовому блоку и другу Кадырова Абузейду Высмурадову. Более того, эти чеченцы въехали в Украину по приглашению известного в криминальном мире гражданина России и чеченца по происхождению Халида Мусаева. Недавно он был объявлен во Всеукраинский розыск за организацию заказных убийств, разбойные нападения, вымогательства, похищения людей и сбыт наркотиков.





При этом журналисты не нашли никаких упоминаний о причастности Чичаева и Айдамирова к боксу. Впрочем, Шевченко планировал оформить их детскими тренерами при Киевской городской Федерации бокса. "Чичаева знаю лично, второго – заочно. Оба далеко не рядовые члены кадыровской преступной власти. Они не имеют к спорту никакого отношения, даже косвенного", – рассказывал оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.



К счастью, миграционная служба Украины тогда сработала оперативно и выдворила только что заехавших "специалистов по боксу" обратно в Россию. Причем процедуру выдворения из Украины держал на своем контроле сам Кадыров.





Несмотря на полномасштабную войну и военные преступления кадыровцев, Шевченко, вероятно, до сих пор сохраняет связи с провластной верхушкой Чечни. К примеру, похищенный недавно ветеран АТО Михаил Майман прямо заявил: преступление против него организовал Шевченко по заказу Кадырова. По словам военнослужащего, ему угрожали убийством, заставляли копать яму и записывать видео с извинениями перед главой Чеченской Республики. Майман, работавший с Шевченко в Федерации бокса, знает, зачем чеченцы приезжали в Украину, и может быть полезным свидетелем по этому делу. Поэтому Шевченко решил с ним расправиться... По крайней мере, такую версию журналистам озвучил сам пострадавший.

Он также заявил: оружие, которое правоохранители нашли в гостинице "Крещатик", Шевченко вроде бы планировал использовать для провокаций. "В результате обысков были обнаружены сотни единиц незарегистрированного вооружения, которым они торговали. Утверждаю, что Кирилл Шевченко, называющий себя главой Федерации бокса, и его адвокат Цыганков специально накапливали оружие в самом центре Киева, в нескольких сотнях метров от Офиса Президента, с целью передать это оружие ДРГ РФ. В ближайшее время я предоставлю доказательства связи Шевченко с окружением Кадырова", — пообещал Михаил Майман.

Однако, несмотря на всю серьезность дела — похищение человека, связи с РФ и схрон нелегального оружия, — Шевченко до сих пор удается избегать проблем с законом. Возможно, что помощь ему оказывает один из функционеров ФБУ Владислав Биндер, который по отдельным данным был причастен к криминальному миру столицы и имеет судимость. В настоящее время Биндер возглавляет Криворожскую федерацию бокса и является почетным президентом Киевской ФБУ. Именно Биндер может оказаться тем человеком, который помогает Шевченко закрепиться в должности президента ФБУ и спонсирует его деятельность. Не нарушает ли эта деятельность законодательство Украины и не является ли угрозой национальной безопасности страны — вопрос к правоохранительным органам, ответ на который должен появится в ближайшее время.

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