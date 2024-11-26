Украинские АЭС: почему нет альтернативы атомной энергии в Украине и как развивают АЭС в мире

Атомная энергетика уже многие годы остается одним из главных источников электроэнергии в Украине. Благодаря мощным АЭС наше государство обеспечивает значительную часть своих энергетических потребностей. Особенно это актуально стало во время полномасштабной войны, которая длится третий год, когда на фоне чрезвычайных вызовов, стоящих перед энергетическим сектором, стало понятно, что альтернативы атомной энергетике для Украины почти нет. Рассмотрим более подробно, почему это так, и как сейчас в мире развивают атомную энергетику.

Украинские АЭС: Есть ли у Украины альтернатива атомной энергетике

Состояние атомной энергетики в Украине

Атомная энергетика в Украине была начата в 1977 году с вводом в эксплуатацию первого энергоблока Чернобыльской АЭС. Сегодня в стране действуют 3 атомные электростанции: Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, Южноукраинская АЭС. Четвертая, Запорожская АЭС, находится под временной оккупацией российских войск. Итого эти станции обеспечивают функционирование 15 ядерных энергетических установок с общей мощностью 13 835 МВт, что составляет около 50% от общего производства электроэнергии в Украине. Сейчас, невзирая на вызовы войны и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, атомные станции продолжают стабильно работать. Это свидетельствует об их важной роли для энергетической безопасности страны.

Экспредседатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков отмечает , что атомные электростанции являются базовым элементом энергетической системы. Маневрировать их мощностями можно, но скорость таких изменений значительно уступает тепловым электростанциям, теплоэлектроцентралям или гидроэлектростанциям. Среди всех украинских АЭС только на Ровенской есть водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР-440), который позволяет более гибкое управление мощностью (440 или 220 МВт). Остальные энергоблоки нуждаются в соблюдении регламента разгрузки, ведь чрезмерная скорость изменений может привести к серьезным последствиям.

Поэтому если атомная энергетика, которая останется единственным стабильным источником электроэнергии, не сможет компенсировать 80% необходимой мощности, страна рискует столкнуться с дефицитом энергии. В таком случае автоматические системы будут отключать потребителей – независимо от того, будь то промышленные предприятия или частные домохозяйства.

Почему Украина полагается на атомную энергетику: преимущества и угрозы

Для нашего государства развитие мирного атома имеет значительные преимущества, среди которых прежде всего следует выделить:

• Независимость от ископаемого топлива. Украина во многом зависит от импорта угля, газа и нефтепродуктов. Использование атомной энергии позволяет снизить эту зависимость.

• Стабильность поколения. АЭС обеспечивают базовую нагрузку, необходимую для работы энергосистемы, даже в критических условиях.

• Экономическая целесообразность. Производство электроэнергии на АЭС экономически выгодно благодаря высокой эффективности реакторов и относительно низкой стоимости ядерного топлива.

Вместе с тем, несмотря на очевидные преимущества, развивая атомную энергетику, Украина сталкивается с несколькими серьезными проблемами:

• Риски войны. Ни одна АЭС в мире не была спроектирована с учетом боевых действий вблизи станции. Потенциальные атаки на атомные блоки несут риск катастрофических последствий.

• Недостаточная маневренность. АЭС не могут быстро изменять объемы генерации, что создает трудности в условиях нестабильного спроса.

• Проблемы с отработанным ядерным топливом. Отработанное ядерное топливо нуждается в специальных условиях хранения и повторной обработки.

Безопасность АЭС

Современная ситуация вокруг Запорожской АЭС подчеркивает уязвимость атомной энергетики в военных условиях. ЗАЭС сейчас находится под контролем окупантов, а большинство энергоблоков переведены в режим холодной остановки. Однако даже в таком состоянии атаки на станцию несут глобальную угрозу. Последствия ракетных ударов по атомным станциям будут катастрофическими для всего региона – от Украины до Европы и даже для страны-агрессора.

Конструкции атомных станций не рассчитаны на противостояние ракетным атакам или ведение боевых действий в непосредственной близости. АЭС выдержат даже удар легкомоторного самолета, но что произойдет при попадании ракет типа С-300 или "Кинжал" – предугадать трудно.

С другой стороны, если не считать фактора войны, то современные АЭС намного безопаснее и наносят меньший вред окружающей среде, чем ТЭЦ или гидроэлектростанции.

Развитие мирного атома в Украине

Украина активно работает над модернизацией своей атомной энергетики. Одним из перспективных направлений есть строительство малых модульных реакторов (ММР). В 2023 году Украина подписала соглашение с американской компанией Holtec International о строительстве до 20 таких реакторов. ММР отличаются компактными размерами, быстрым монтажом и высокой безопасностью.

Кроме того, развитие технологий обращения с отработанным топливом также остается важным вопросом. В частности, Украина рассматривает возможность использования МОХ-топлива, производимого из остатков урана и плутония.

Достройка новых ядерных блоков также является стратегически важным шагом для усиления энергетической безопасности Украины. В условиях продолжающейся войны и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру страны развитие атомной энергетики способно обеспечить стабильность поставок электроэнергии даже в условиях кризиса. Также это открывает новые возможности для экспорта электроэнергии в соседние страны, что может укрепить экономику Украины.

Атомная энергетика в мире

Несмотря на неудачный опыт с тем же украинским Чернобылем или японской Фукусимой, в мире не только не отказались развивать атомную энергетику, но и наоборот, в последние годы многие страны будут активно вести новые АЭС и энергоблоки. Это связано с несколькими причинами:

• Экологичность. Производство электроэнергии на АЭС влечет за собой минимальные выбросы парниковых газов, что отвечает требованиям устойчивого развития.

• Энергетическая независимость. Использование собственного ядерного топлива позволяет снизить зависимость от импорта ископаемого топлива.

Приведем несколько примеров стран, где наиболее активно способствуют развитию АЭС.

Франция. Страна получает около 63% своей электроэнергии из 19 АЭС. В эксплуатации находится 57 энергоблоков разной мощности. Франция является крупнейшим экспортером электроэнергии в мире и продолжает активно работать над модернизацией старых реакторов.

США. Первая экономика мира также занимает первое место по количеству ядерных реакторов – их в стране 93, которые суммарно производят более 95 ГВт. Здесь разрабатывают и внедряют ММР, которые могут стать революцией в энергетике.

Китай. Поднебесная является лидером по построению и вводу в эксплуатацию новых ядерных реакторов за последние 3 десятилетия. Сейчас в КНР сейчас 54 действующих промышленных ядерных реактора на 18 АЭС, 14 блоков находятся в стадии строительства и около 30 запланировано. Одной из главных причин строительства АЭС в стране является стремление снизить зависимость от угля.

Польша. Хотя у ближайшего соседа сейчас отсутствует атомная энергетика, он планирует построить в ближайшие несколько лет свои первые АЭС, чтобы уменьшить зависимость от импорта природного газа.

Будущее атомной энергетики

Атомная энергетика незаменима в условиях глобального перехода к низкоуглеродистой экономике. Новые технологии, такие как ММР, обещают сделать ее еще более безопасной и доступной.

Для Украины атомная энергетика остается основой энергетической системы. В краткосрочной перспективе важно обеспечить безопасность работы существующих АЭС. В долгосрочной – инвестировать в новые технологии и развивать инфраструктуру для обработки отработанного ядерного топлива.