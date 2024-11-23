Правительство расширило виды помощи ВПЛ: кто может рассчитывать на нее и как воспользоваться государственной поддержкой

В условиях полномасштабной войны с Россией Украина столкнулась с масштабным кризисом внутреннего перемещения населения. Правительство продолжает совершенствовать систему поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), внедряя новые виды помощи и расширяя существующие программы. В этой статье рассмотрим, кто может рассчитывать на поддержку от государства и как использовать предложенные программы.

Расширен перечень помощи для переселенцев: кому доступна поддержка

Новые виды поддержки для ВПЛ

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, правительство Украины с октября 2024 года ввело ряд инициатив, направленных на улучшение условий жизни внутренне перемещенных лиц. Среди новшеств:

Субсидия на аренду жилья

В рамках экспериментального проекта, утвержденного Кабинетом Министров, введена постоянная субсидия на аренду жилья для ВПЛ, если их доход недостаточен для обеспечения качественных условий проживания.

Первый этап проекта включает 9 областей: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Луганскую, Донецкую и Херсонскую.

Для получения субсидии обязательным условием является заключение договора аренды между арендатором и арендодателем с последующей регистрацией в Пенсионном фонде Украины.

Социальные нормативы:

· На каждого человека – 13,65 кв. м жилья.

· Минимум для семьи – 35,22 кв. м.

Условия назначения:

Субсидию получат те домохозяйства, где расходы на аренду превышают обязательный платеж (30% совокупного дохода).

Как отметила министр социальной политики Оксана Жолнович, это позволит переселенцам быстрее адаптироваться, найти работу и обеспечить себя без необходимости проживания в местах временного пребывания (МТП), нередко имеющих минимальные условия комфорта.

Улучшение программы "Муниципальная няня"

Программа, которая позволяет матерям привлекать нянь по уходу за детьми, теперь включает:

· Повышение уровня оплаты труда нянь.

· Разрешение одной няни ухаживать за тремя детьми одновременно.

Это особенно актуально для матерей в прифронтовых регионах, не имеющих доступа к детским садам. Теперь мамы-переселенки получат возможность трудоустроиться, социализироваться или отдохнуть, особенно если у ребенка есть инвалидность.

Услуга поддержанного проживания для пожилых

Правительством введена услуга стационарного ухода для пожилых людей с поддержкой помощников, которые помогают с базовыми потребностями.

По словам Жолновича, такой подход заменяет привычные интернаты в изолированных местах на жилье, интегрированное в общины. Это способствует социализации людей постарше.

"Мы уже начали процесс закупок таких услуг и активно сотрудничаем с соответствующими организациями. Наша цель – создать условия, которые заменят интернаты в изолированных местах на комфортное жилье в общинах. Мы стремимся, чтобы старики имели возможность жить среди общества, выходить на прогулки, а не быть оторванными от социальной среды", — отметила министр.

Какие изменения в выплатах ВПЛ произошли ранее в 2024 году

В 2024 году государственная поддержка внутренне перемещенных лиц претерпела ряд существенных изменений, направленных на повышение адресности помощи. В частности, правительство решило сократить общий бюджет на эти выплаты до 57 миллиардов гривен, что на 16 миллиардов меньше, чем в 2023 году. Это обусловило необходимость введения новых подходов к оказанию помощи, ориентированных на наиболее уязвимые категории населения. Помощь теперь будет оказываться преимущественно лицам с инвалидностью, малоимущим семьям, многодетным семьям и другим социально незащищенным группам.

Изменился и срок получения помощи: он предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления еще на такой же период. Кроме того, с ноября 2023 выплаты начали назначаться не на отдельных лиц, а на всю семью, что позволяет более эффективно распределять средства. При этом учитывается имущественное положение и доходы домохозяйства, а также наличие финансовых активов. Это решение направлено на то, чтобы поддержка оказывалась тем, кто действительно в ней нуждается, уменьшая риск злоупотреблений.

Также следует отметить, что дети, родившиеся после внутреннего перемещения, теперь имеют право на получение помощи автоматически. Этот шаг особенно важен для молодых семей, часто сталкивающихся с трудностями в новых местах проживания. Благодаря этим нововведениям государство стремится не только оптимизировать расходы, но и обеспечить более действенную помощь попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Кто имеет право на помощь?

Для получения поддержки от государства внутренне перемещенные лица должны иметь статус ВПЛ. Этот статус предоставляется следующим категориям:

· Людям, вынужденным покинуть свое жилье из-за российской оккупации.

· Лицам, чье жилье стало непригодным для проживания в результате боевых действий.

Для второй категории обязательным условием является подача заявления на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье. Это гарантирует, что финансовая помощь будет направлена тем, кто остался без крова.

В список областей, из которых переселенцы могут получить статус ВПЛ, входят: Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская и Николаевская. Список территорий постоянно обновляется.

Как получить статус ВПЛ и выплаты?

Получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) является обязательным условием для доступа к государственной поддержке, включая финансовую помощь. Процедура оформления статуса предусматривает несколько простых шагов, которые можно выполнить как онлайн, так и через обращение в соответствующие учреждения.

Кто может подать заявление:

· Совершеннолетние граждане и подростки от 14 до 18 лет могут подавать заявление самостоятельно.

· Дети до 14 лет, а также лица с ограниченной дееспособностью или недееспособные граждане имеют право оформить статус через законного представителя.

Где подать заявление:

· Онлайн через мобильное приложение "Действие" или вебпортал "Действие".

· Лично в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), органах социальной защиты населения или органах местного самоуправления.

Электронный вариант подачи заявления значительно облегчает процесс для переселенцев, не имеющих возможности посетить офис лично. В то же время, возможность подачи документов через ЦНАПы сохраняет доступность для тех, кто предпочитает традиционные методы оформления.

Сегодня суммы ежемесячных выплат составляют 2000 грн для взрослого лица и 3000 грн для ребенка или человека с инвалидностью.

Внутри перемещенные лица являются важной частью общества, нуждающейся в системной поддержке. Новые инициативы правительства свидетельствуют о стремлении помочь людям не только в финансовой, но и социальной адаптации.

Для получения более подробной информации о программах помощи ВПЛ необходимо обратиться в органы соцзащиты или воспользоваться электронным сервисом "Действие".