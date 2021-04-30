Пасха, пожалуй, главный христианский праздник у православных. Воскресение Иисуса Христа — это Великий день для всех верующих людей, не зря в украинском языке Пасха именуется именно как Великдень. Также этот праздник называют Светлым воскресением или Христовым днем. И хотя с древнееврейского языка слово "Пасха" имеет перевод – "прохождение мимо, избавление" – в христианской культуре оно приобрело иное значение. Верующие подразумевают под этим словом воскресение из мертвых, победу человека над смертью, поскольку считается: Иисус воскрес после смерти, одолев ее, а значит – добро победило зло.



Пасха. Фото из открытых источников

В Светлое Воскресенье Пасхи обычно люди идут на праздничную службу в церкви и освящают там обрядовые блюда — куличи и яйца-крашанки.

Дата религиозного праздника меняется каждый год. Когда наступает дата в том или ином году можно узнать с помощью пасхалия – это календарь, где даты празднования Пасхи расписаны на многие годы вперед.

Как известно, православная церковь использует александрийскую пасхалию, а католическая церковь – григорианскую. Интересно, что разница между датами католической и православной Пасхи иногда достигает около полутора месяцев.

Портал "Комментарии" в преддверии этого праздника публикует поздравления с Пасхой в прозе и стихах, длинные и короткие — на любой вкус. Вы можете совершенно бесплатно ими воспользоваться и, например, отправить близким в смс-сообщениях или написать на открытке.





Поздравления с Пасхой в прозе

Спешу поздравить тебя с Христовым Воскресением! Пусть в этот прекрасный день все заботы и невзгоды остаются позади, а доброта и светлость торжествуют. Желаю тебе быть вдохновленным и любить жизнь не только в эту прекрасную дату, а и всегда! Пусть не подводит здоровье, а в душе круглый год царит гармония весны!

Позвольте поздравить вас с самым важным и удивительным праздником, конечно же, с Пасхой! Пусть в вашей жизни всегда будет место настоящим чувствам – доброте, искренней любви и безусловной радости! Желаю вам крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии и веры в людей и жизнь!

Христос Воскрес! Пусть Пасха поселит в твой светлое и уютное гнездышко добро, а Бог преобразит рутинную повседневность в яркую картинку! В такой замечательнейший день разреши мне тебе пожелать только сил, позитивного настроя, гармоничных чувств и светлых эмоций! Пусть не гаснет свет твоей души и никогда не покидает вера в самое доброе и прекрасное.

Спешу с сердечными поздравлениями в день Светлого воскресения. Пусть Небеса никогда не оставляют тебя одного и будут охраной от горести, а Божья Мать защитит от всех неурядиц и бед. Ведь ты этого достоин! Будь здоровым, сильным и жизнерадостным!

С Пасхой! Пусть не только этот праздничный день, а и все мгновения в вашей жизни будут теплыми, светлыми и уютными, а рядом будут люди, которые делают вас счастливым!

Мои пламенные поздравления с Пасхой! Пускай сбываются все хорошие пожелания (и чтобы их было еще очень много) и самые дерзкие мечтания. Пусть здоровье, удача, вера, достаток, жизнелюбие никогда не покидают. Мира и доброты!

Красивые поздравления с Пасхой в стихах

С воодушевлением тебя поздравляю

С праздником, Христос Воскрес!

В миг Святого Вознесения желаю,

Радости, сказки, чудес!

Славим, славим Пасху величавую!

Христос наблюдает с небес,

Как празднуют, радуются православные!

Христосуйтесь – "Христос воскрес!"

Пасха пришла – ее все встречают!

Христос Воскрес! Всем на радость!

Пусть жизнь вашу не покидают

Уют, гармония и святость!





Поздравления с наступающей Пасхой

От всей глубины души разреши мне поздравить тебя с наступающей Пасхой. Пусть этот воистину самый главный праздник добра и света не оставит даже намека на печаль в твоем сердечке. Всего самого хорошего! С наступающим!

Наступает самый светлый, чистый и радостный из всех дней в году – Пасха. Желаю вашей семье не терять веру в добро ни при каких-либо обстоятельствах, наслаждаться жизнью и встречать с надеждой каждый день. Мира, душевных и физических сил, позитива и благополучия!

Совсем скоро Пасха придет,

Что же предвещает она?

Пусть праздник тебе принесет,

Свет, любовь, добра сполна!

Прикольные поздравления с Пасхой

А вот и Пасха! Доставай кулич и крашанки – пришло время наедаться до отвала! Разве не для этого придумали праздники?

Эх, яйцо, да об яйцо! Улыбка на все лицо! Это вам не сказка, ведь скоро придет Пасха!

Раз Христос Воскрес когда-то, то и ты завтра сможешь! Верю в тебя! С праздничным днем!

Вот и Пасха! Ура!

Бьет яйца детвора!

Праздновать пришла пора!

Отведай сладкий куличок,

И выпей горький коньячок

Под самый вкусный шашлычок!





Поздравление с католической Пасхой

Все католики сегодня отмечают светлую дату – Пасху! Пусть этот чудный праздник одарит вас бесконечным счастьем и искренними улыбками, пусть пройдут теплые, душевные встречи с родными и близкими, а подарки будут самыми вкусными. Да пребудет с вами вера, а Господь защитит от всех неурядиц и каждый миг оберегает вас!

В католическую Пасху я тебе желаю

Не знать горестей и невзгод!

С Христовым днем поздравляю!

Пусть тебя сбережет Господь!

С католической Пасхой, мой любимый друг! Пусть твои дом, душу и жизнь никогда не оставят Надежда, Вера и Любовь. С самыми лучшими и душевными пожеланиями.

С католической Пасхой! Пусть пасхальный кролик подарит благоденствие, гармоничность и добродушие. Желаю радостного трепета в сердце, неиссякаемого света в душе и кристальной чистоты в мыслях!





Душевные поздравления с Пасхой

Пасха – это величайший день спасения, победы добра над злом и торжества света над тьмой. В этот трепетный праздник я желаю, чтобы Господь был защитой для тебя от всех невзгод и трудностей и бережно хранил твою жизнь. Пусть все заботы и сомнения уходят прочь, тревоги и печали исчезают, а в душе остается только легкость и свет!

В День Святого Вознесения примите мои искренние и теплые слова в честь Великого дня – Пасхи! Пусть в вашем громадном чистом сердце когда бы ни было цветет и благоухает весна. Пусть вокруг вас будут люди только с чистыми мыслями и незлыми намерениями. В общем, будьте здоровы и приумножайте духовные и материальные богатства!

Мой дорогой друг, спешу к тебе с самыми искренними, светлыми и добрыми пожеланиями! Христов день настал! Бесконечно счастлив тому, что в моем окружении есть такой человек. От всей души желаю тебе и твоим дорогим людям радостных и светлых событий, приятных известий и добрых воспоминаний!

Пусть Пасха наполнит твою жизнь множеством счастливых, возвышенных и трепетных мгновений. Пусть будет мир (как вокруг, так и внутри), благосостояние и успех (как ты их видишь). Конечно же, пусть будет здоровье (хотя бы просто будет). Ну, а рядом — лучшие в мире люди. Пусть все эти составляющие счастья сложатся в одну замечательную картину – твоей жизни.

С праздником всех, кто сегодня отмечает Пасху! И пусть в ваших душах, в ваших сердцах всегда будет вера: вера в лучшее, вера в себя, вера в чудо, которое обязательно сбудется!

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