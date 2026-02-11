От блекаутов до миллиардного ущерба: что произошло с украинской энергетикой за 4 года войны

Украинская энергетическая система переживает один из сложнейших периодов за всю историю независимости. Из-за длительной агрессии Российской Федерации, которая началась с полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, инфраструктура энергетики потерпела колоссальные разрушения.

Фото: коллаж comments.ua

По состоянию на февраль 2026 года после очередных массированных ударов в начале месяца ситуация остается критической. Повреждения охватывают все сегменты: от атомных электростанций до тепловых и возобновляемых источников. Общий ущерб превышает десятки миллиардов долларов, а восстановление требует не только значительных средств, но и стратегического подхода к модернизации системы.

Аналитики отмечают, что постоянные атаки не только уничтожают физические объекты, но и подрывают экономику страны, приводя к потерям ВВП на уровне 1-3% ежегодно. Согласно данным Всемирного банка, прямые убытки энергетического сектора достигли $ 20,51 млрд США по состоянию на конец 2024 года, но с учетом ударов 2025-2026 годов эта сумма значительно возросла.

Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру

С сентября 2022 года, когда Россия начала систематическую кампанию против украинской энергосистемы после неудач на фронте в Харьковской области, российские войска нанесли тысячи ударов по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По данным правительства и международных организаций, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 1200 массированных и точечных атак только в первые годы, а общее количество ударов по энергетике превысило десятки тысяч, включая ракеты, крылатые ракеты, баллистические и ударные дроны типа Shahed. Эти действия привели к разрушению или серьезному повреждению около половины мощностей генерации, более 800 котельных, 18 больших теплоэлектроцентралей и значительной части высоковольтных подстанций.

В 2022-2023 годах Россия проводила волны массированных ракетных обстрелов (до 70-100 средств воздушного нападения за раз), что вывело из строя около 40% энергетической инфраструктуры. Самый интенсивный период пришелся на осень-зиму 2022 года, когда зафиксировано 25 массированных атак всего за два года (до сентября 2024 года). Атаки направлялись на тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции и линии передачи, что приводило к многодневным блекаутам в регионах и лишало миллионы людей света и тепла в холодное время.

В 2024-2025 годах тактика изменилась: Россия перешла к массированным дроновым атакам (часто сотни Shahed за ночь), комбинированным с ракетами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону и сети. С марта по август 2024 зафиксировано 9 волн комплексных ударов в 20 областях, а с осени 2025 не было ни дня без обстрелов энергетики. С октября 2025 года Россия совершила более 256 воздушных налетов именно на энергообъекты, что привело к потере еще нескольких гигаватт мощности и переходу в дефицитный режим работы системы.

По состоянию на начало 2026 атаки продолжились с новой интенсивностью. С января Россия уже нанесла более 217 ударов по энергетике, включая несколько массированных волн в месяц. В январе-феврале 2026 г. враг регулярно применял сотни дронов и десятки ракет за одну ночь, целенаправленно поражая тепловые электростанции, подстанции 750 кВ и 330 кВ, а также объекты, обеспечивающие выдачу мощности атомных электростанций. Это привело к каскадным авариям, снижению генерации на атомных станциях, дефициту мощности в пиковые периоды и аварийным отключениям по всей стране.

По оценкам Международного энергетического агентства, с 2022 года Украина потеряла две трети диспетчерской мощности, а доступное поколение упало с 33,7 ГВт в начале вторжения до около 14 ГВт. Международные организации, включая ООН и FIDH, неоднократно квалифицировали эти систематические удары как нарушение международного гуманитарного права, поскольку они направлены на гражданскую инфраструктуру и создают гуманитарный кризис.

Повреждение атомных электростанций

Атомная энергетика является основой украинской энергосистемы, обеспечивая до 50% электроэнергии. Однако из-за атак на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие выдачу мощности, АЭС неоднократно разгружались. По состоянию на февраль 2026 г., после ударов 7 февраля, все подконтрольные Украине АЭС снизили производство. По данным Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", это повлияло на увеличение дефицита мощности.

Хмельницкая АЭС, например, вынужденно снизила мощность из-за повреждений линий связи с потребителями. По словам экспертов, во время диагностики действуют аварийные отключения, а восстановление может занять неделю. В целом с начала войны Украина потеряла четверть атомной мощи из-за оккупации Запорожской АЭС. Ущерб от повреждений оценивается в миллиарды долларов, а риски ядерной безопасности остаются высокими, как отмечает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Убытки тепловой генерации

Тепловая генерация понесла наибольшие потери: по состоянию на февраль 2026 года до 90% мощностей уничтожены или повреждены. Дарницкая ТЭЦ в Киеве, которая обеспечивала тепло для жителей, получила серьезные повреждения 3 февраля. Восстановление потребует значительного времени и ресурсов. В Харькове ТЭЦ-5 повреждена без возможности ремонта, что привело к чрезвычайному положению в регионе.

По данным ДТЭК, с октября 2025 года это уже десятая атака на их ТЭС. Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко предупреждает : "Энергосистема разгружена и работает пока на минимальной мощности – где-то на треть от потребности". Ущерб от разрушений тепловых объектов составляет $14,6 млрд, по оценкам Киевской школы экономики.

Воздействие на возобновляемые источники и гидроэнергетику

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и гидроэнергетика также пострадали. По состоянию на май 2025 50% гидроэлектростанций повреждено, а 40% уничтожено. Атаки на подстанции усложняют интеграцию солнечных и ветровых ферм. МЭА отмечает, что две трети диспетчерской мощности уничтожены с весны 2024 года. Это приводит к дефициту летом, когда спрос на кондиционирование растет.

Общие экономические потери

Согласно четвертой быстрой оценке убытков и потребностей в восстановлении (RDNA4) Всемирного банка, прямые убытки энергетического сектора выросли на 70% с февраля 2024 года, достигая 20,51 миллиарда долларов. Потребности в восстановлении – около 68 миллиардов долларов. Экономическое влияние: дефицит электроэнергии сократит ВВП на 0,5-3% в 2026 году по прогнозам Национального банка Украины и Киевской школы экономики.

Перспективы обновления

Возобновление энергетики требует 13,4-23 миллиарда долларов на децентрализованную систему, по подсчетам МЭА. Украина планирует модернизацию с акцентом на ВИЭ и интеграцию с Европой. Всемирный банк выделяет 40 миллионов долларов на оборудование для стабилизации сети. Однако без прекращения атак восстановление будет усложнено. Аналитики прогнозируют сохранение дефицита до конца 2026 года, что будет сдерживать рост ВВП. Необходима международная помощь, например пакет от Швеции на 1 млрд шведских крон.

Сейчас состояние украинской энергетики на февраль 2026 года демонстрирует устойчивость, но и уязвимость. Ущерб превышает $30 млрд долларов с учетом последних атак, а восстановление – это не только ремонт, но и переход к устойчивой модели. Только политическая воля и международная поддержка определят будущее сектора.