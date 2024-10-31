Ненужные лекарства по завышенным ценам – секрет успеха компании продающей государству свои товары на миллиарды гривен

Как писали "Комментарии", всего за 2 военных года государство купило у крупнейших фармкомпаний Украины лекарств на 32 миллиарда гривен. И бытует мнение, что зачастую победы в этих тендерах достигались за счет сговора чиновников с коммерсантами. Например, один из лидеров продаж военного времени – ООО "Медицинский центр М.Т.К." по данным аналитического сервиса YouControl получило 3,28 млрд грн..

Как фармкомпания наживается на госзакупках ненужных лекарств

Что известно о фармкомпании "Медицинский центр М.Т.К."

ООО "Медицинский центр М.Т.К." является частью группы фармацевтических компаний "Юрия- Фарм" из 19 компаний. При этом, основное значение имеют две фирмы:

- ООО "Юрия-Фарм", занимающееся производством лекарств; — ООО "Медицинский центр М.Т.К.", продающее лекарства.

"Юрия-Фарм" о себе с гордостью сообщает, что находится в ТОП-5 фармацевтических компаний Украины, с чем согласны и деловые СМИ. Производя ежегодно 323 млн единиц лекарств, из них 33 млн в Италии, "М.Т.К." 25-30% своего производства отправляет на экспорт, компания расширяет свои мощности, например, через покупку фармкомпании в Узбекистане. В Украине "Юрия-Фарм" контролирует 3,3% рынка лекарств.

Впрочем, и без долей рынка видно, что дела у компаний идут хорошо – к примеру, по итогам 2023-го ООО "Юрия-Фарм" выручило 4,8 млрд грн., что даже больше, чем в довоенном 2021-м (4,56 млрд грн). ООО "Медицинский центр М.Т.К." получило 4,9 млрд и 4 млрд грн в 2023-м и 2021-м годах соответственно.

Заметим, что при общем доходе в 8,2 млрд грн за 2022-2023 года, ООО "Медицинский центр М.Т.К." заработало на гостендерах почти 3,3 млрд грн., тем самым серьезно улучшив финансовые показатели компании. Любопытно, что всего от государства "М.Т.К." получил около 8 млрд грн.

Лекарства не нужны, но их покупают у "Медицинский центр М.Т.К."

В сентябре 2023 года в городе Прилуки местный суд обязал полицию зарегистрировать уголовное производство по заявлению о совершении преступления. Так, весной 2023 года, ООО "Медицинский центр М.Т.К." заключило договор с центральной городской больницей Прилук о поставке медицинских растворов.

Как настаивает заявитель, мало того, что в тендере на 4,75 млн грн. никто не участвовал кроме "М.Т.К.", но и часть проданных им препаратов оказалась больнице просто не нужна. Речь идет 7000 флаконов медицинского раствора "Рингер", производимого ООО "Юрия-Фарм". При этом, купленное число флаконов могло бы обеспечить потребности всех пациентов Прилуцкого района, если бы в этом была потребность. Однако, согласно проколам лечения, данный препарат вообще не используется при лечении пациентов больницы.

Таким образом, руководство больницы потратило деньги на ненужный им препарат, считал заявитель, добившийся внесения в ЕГРДР данных об этом факте. Впрочем, данных о состоянии расследования этого заявления в открытом доступе нет, да и сумма ущерба – 172 тысячи гривен, кажется небольшой. Хотя, возможно, что среди лекарств, купленных на 4,75 млн грн., были и другие "лишние" для больницы препараты.

Однако, это дает некоторое представление о том, как именно "М.Т.К." может зарабатывать на гостендерах, тем более что сомнительных аукционов и претензий у правоохранителей к компании еще немало.

Импорт у своих, и возмещение НДС с государства на десятки миллионов. Деятельность ООО "Медицинский центр М.Т.К."

В июле 2022 года Печерский районный суд столицы рассматривал ходатайство следователей Нацполиции о продлении следствия по уголовному производству № 42021000000000031. В рамках последнего еще с 2021 года следствие подозревает ООО "Медицинский центр М.Т.К." и ООО "Юрия-Фарм" в реализации схем по продаже лекарств государству по завышенным ценам, и необоснованному возмещению НДС.

По версии следователей, зарегистрировав в Сербии подконтрольное себе предприятие — "LU SСІENTIFIC DOO BEOGRAD", ООО "Юрия-Фарм" покупает у него по завышенным ценам препараты. Например, сербская компания приобретает раствор натрия лактата по 12,5 евро за кг в Индии, а "Юрия-Фарм" уже покупает его по 30 евро. Более того, впоследствии эти препараты вновь продаются – тому самому ООО "Медицинский центр М.Т.К." с наценкой в 20-40%, а уже последняя выходит на гостендера с препаратами по завышенным ценам.

Но также "Юрия-Фарм" зарабатывает еще и на импортном налоговом кредите за счет завышения цен на товары. Так, за 2020-й год на сделках с "LU SСІENTIFIC DOO BEOGRAD" украинская фирма получила импортный налоговый кредит в 136 млн грн и возмещение из госбюджета 72 млн грн. Также 2 миллиона гривен, по мнению следствия, заработаны на продажах лекарств по завышенным ценам в бюджетные учреждения в Украине.

Правда, обрисованная схема пока в судебном приговоре не закреплена, а само следствие было продлено до июля 2023 года. Данных о дальнейшей судьбе уголовного производства найти не удалось.

Но что любопытно, СМИ продолжают отмечать, что цены на препараты ООО "Медицинский центр М.Т.К." остаются завышенными. Так, "Наши гроши" заявили, что Кировоградская областная больница переплатила за полученный ею препарат "Эмавейл".

Победа на тендере за "откат"

В марте 2020 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство № 12020000000000301 в отношении должностных лиц ГП "Медицинские закупки Украины". По версии следствия на предприятии нашлись лица, якобы, вступившие в сговор с рядом фирм, позволяя им выигрывать на гостендерах на закупку лекарств с завышенными ценами при условии выплаты им 10-15% от полученной компанией суммы. И в списке этих фирм оказались ООО "Юрия-Фарм" и ООО "Медицинский центр М.Т.К.".

И вновь следствие заявляет, что "Юрия-Фарм", покупая у подконтрольной ей сербской фирмы препараты с наценкой до 300%, еще и продает его "М.Т.К.", опять накручивая цену продажи. Однако, как и с вышеупомянутым уголовным производством № 42021000000000031, суд продлил срок следствия по нему на год – до сентября 2022 года, но что случилось с расследованием дальше – неизвестно.

Любопытно, что менее месяца назад Кабмин выделил "Медицинским закупкам Украины" 300 млн грн для дополнительных закупок. Если версия ГБР верна и должностные лица предприятия не наказаны, они могут заработать на этом до 45 млн грн.

Бенефициары – бизнесмены и академик национальной академии медицинских наук Украины

Официально ООО "Юрия-Фарм" и ООО "Медицинский центр М.Т.К." можно с полным основанием назвать семейным бизнесом — ведь собственниками являются Николай Гуменюк, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, основатель компании, его жена Галина Гуменюк, дочь Наталья Деркач, и зять Дмитрий Деркач.

В то же время издание "Обозреватель" утверждает, что как минимум теневым совладельцем, а то и даже реальным собственником "Юрия-Фарм", якобы, является известный украинский пульмонолог, главный фтизиатр МОЗ, директор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМНУ академик Юрий Иванович Фещенко. В пользу этого говорят один адрес компании и Института фтизиатрии и пульмонологии — Киев, ул. Николая Амосова, 10. А также факт личного знакомства, дружбы и работы Фещенко, чьим подчиненным в Институте в свое время и был Николай Гуменюк.

Сам Юрий Фещенко естественно, подобные заявления отрицают, а успехи "Юрия-Фарм" и "М.Т.К." только подогревают интерес к компании и тому, кто или что помогает им находить общий язык с чиновниками от медицины и побеждать на тендерах. А "останавливать" следствие и затягивать судебное рассмотрение.