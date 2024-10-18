Мобильная связь подорожает в течение 2025 года на 50%: в чем причина

В 2025 году мобильная связь в Украине может подорожать на 50%, и это не просто прогноз, а серьезный вызов, с которым столкнутся как операторы, так и потребители. Повышение стоимости мобильной связи является результатом ряда факторов, среди которых инфляция, повышение налогов, изменение требований к инфраструктуре связи и необходимость крупных инвестиций в автономные системы питания. "Комментарии" попытались разобраться, почему происходит столь существенный рост тарифов и что это значит для украинских пользователей мобильных услуг.

Тарифы на мобильную связь в 2025 году вырастут на 50%

Энергетическая независимость и технические вызовы

Одной из основных причин удорожания мобильной связи есть необходимость значительных инвестиций в техническую инфраструктуру мобильных операторов. После длительных отключений электроэнергии и возможных энергетических кризисов, переживших страну во время войны, было принято решение о модернизации систем автономного питания базовых станций (БС). На сегодняшний день, согласно распоряжению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), операторы обязаны обеспечить работу БС в течение 10 часов без электроснабжения с 1 февраля 2025 года. Это требует установки дополнительных аккумуляторов и генераторов, на что операторы уже потратили миллиарды гривен.

По данным трех крупнейших операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell, – по состоянию на 1 августа 2024 года на эти мероприятия было израсходовано более 3 миллиардов гривен. Операторы приобрели более 370 тысяч аккумуляторов и 5400 генераторов, но это всего лишь часть необходимого оборудования. Дополнительные инвестиции в техническую модернизацию будут продолжаться, а их финансирование будет заложено в тарифы на услуги мобильной связи.

Для поддержки работы сетей в 2025 году мобильным операторам потребуется около 2,8 гигаватт-часов электроэнергии в сутки только для зарядки аккумуляторов. Это эквивалентно мощности одного энергоблока атомной электростанции. При этом операторы отмечают, что рынок не готов к такому количеству необходимых технических средств. Аккумуляторы и генераторы закупаются за границей, что добавляет времени и затрат на их импорт, к тому же есть проблема с законодательными ограничениями на их установку на крышах зданий.

"Источники бесперебойного питания (ИБП) на точках доступа в многоквартирных домах после 4 часов отключения электроэнергии требуют до 8 часов для полной перезарядки. Чрезмерные нагрузки сокращают их ресурс, и через полтора года необходима замена. То же касается мобильных генераторов, которые из-за частых нагрузок быстрее выходят из строя и нуждаются в более частом обслуживании", – объяснил Александр Комаров, СЕО компании Киевстар.

Еще один важный аспект – это кадровый вопрос. Для обслуживания такого большого количества оборудования необходимо привлечь дополнительных технических специалистов, которых в Украине не хватает. Изменения в законодательстве о бронировании военнообязанных работников позволят мобильным операторам оставлять 100% технического персонала на работе, однако обучение новых специалистов и подготовка дополнительных специалистов требует времени.

Инфляция и девальвация гривны

Рост стоимости мобильной связи также связан с общим экономическим давлением. Инфляция в Украине на уровне 5% (по состоянию на август 2024 года), рост курса доллара на 8,5%, а также увеличение расходов на закупку импортного оборудования, горючего для генераторов и электроэнергии — все это приводит к повышению тарифов на услуги мобильной связи. связи. Учитывая, что мобильные операторы уже повышали тарифы в 2024 году из-за увеличенных затрат на поддержку и восстановление сетей, дальнейшее повышение тарифов в 2025 году неизбежно.

Налоговое давление

Изменение налогового законодательства, в частности, увеличение акцизов на топливо с 1 сентября 2024 года, также влияет на рост расходов мобильных операторов. Горючее используется для работы генераторов, и увеличение его стоимости оказывает непосредственное влияние на расходы компаний.

Кроме того, мобильные операторы вынуждены вкладывать значительные средства в обновление оборудования, поскольку аккумуляторные батареи и генераторы изнашиваются из-за повышенной нагрузки при отключении электроэнергии. К примеру, батареи ИБП (источники бесперебойного питания) в многоквартирных домах требуют замены через 1,5 года работы, что также повышает эксплуатационные расходы.

Реакция мобильных операторов

Киевстар, Vodafone и lifecell уже сообщили о необходимости пересмотра тарифов на мобильную связь. Они аргументируют это необходимостью продолжать инвестировать в энергонезависимость своих сетей и техническое обновление. Операторы прогнозируют постепенное повышение тарифов в течение всего 2025 года.

"Операторам придется инвестировать значительные средства в обеспечение энергонезависимости сетей, – подчеркнула Татьяна Попова, глава Телекоммуникационной палаты Украины. – Если государство не предоставит необходимую поддержку, это обязательно отразится на тарифах для потребителей".

На сегодняшний день операторы мобильной связи заявляют о том, что новые требования по работе автономных источников питания приводят к росту расходов, которые они вынуждены переводить на потребителей. Однако операторы надеются, что государство найдет возможности для поддержки телекоммуникационного сектора, чтобы снизить давление на пользователей мобильных услуг.

Перспективы для потребителей

Для украинских потребителей мобильной связи повышение тарифов станет значительным финансовым бременем. Особенно это касается пользователей, которые активно пользуются услугами мобильного интернета и большими пакетами трафика. Рост тарифов на 50% означает, что абоненты будут вынуждены пересматривать свои расходы на связь и можно искать более выгодные тарифные планы или переходить на менее затратные пакеты.

"В следующем году тарифы будут увеличиваться постепенно, однако графики операторов пока остаются неизвестными. Не исключено, что рост может достигать 50%, – сообщил Тарас Загородний, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы". – Это вполне логично, учитывая, что большинство оборудования импортируется, а курс доллара поднялся более чем на 50% с момента начала войны. Многие инфраструктуры были уничтожены или повреждены, что также влияет на повышение стоимости услуг. Кроме того, есть требования к автономной работе оборудования, а это дополнительные затраты для операторов. Учитывая важность связи в критических ситуациях, государство должно оказать поддержку и эти вопросы необходимо решать совместно с операторами".

Однако, как отмечают эксперты, повышение тарифов оправдано с точки зрения сохранения стабильности связи в условиях кризисных ситуаций. Операторы продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и обеспечения энергонезависимости своих сетей, что критически важно для поддержания связи в условиях военного положения и возможных отключений электроэнергии.

Мобильные операторы делают все возможное для того, чтобы обеспечить стабильную связь для своих абонентов, но без государственной поддержки избежать роста стоимости услуг невозможно. Потребителям следует готовиться к постепенному повышению тарифов и искать оптимальные варианты для уменьшения расходов на связь.