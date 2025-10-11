В 2025 году урбанистический ландшафт Украины переживает драматические трансформации, где города становятся магнитами для инвестиций и талантов, а села сталкиваются с депопуляцией и упадком. По данным Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), в Центральной Европе, включая Украину, урбанистический бум сопровождается сокращением сельского населения на 15–20% за последнее десятилетие с прогнозом дальнейшего дисбаланса до 2030 года. Эта тенденция, освещенная на Весеннем семинаре 2025 г. от WIIW "Растущие города и сокращение сельской местности в Центральной Европе", подчеркивает вызовы для регионального развития: с одной стороны, рост городских бюджетов на 18% благодаря децентрализации, с другой — миграция 30% сельского населения в города, что усугубляет экономические неравенства.

Города процветают, села пустеют: как урбанистический выбор Украины определит ее будущее до 2030 года

Реформа децентрализации: рост городских бюджетов и региональная автономия

Децентрализация, начатая в 2014 году на Украине, стала ключевым инструментом для выравнивания регионального дисбаланса, но ее эффекты в 2025 году проявляются неоднозначно. По данным White Book of Reforms 2025 от VoxUkraine, реформа охватила 1469 общин, покрывающих более 90% территории страны, с обязательным объединением до конца 2020 года и сокращением районов с 490 до 136. Это привело к росту местных бюджетов, где города получили 60% налога на доходы прибыль, что делает невозможным легкое изъятие средств центральным правительством.

В 2025 году городские бюджеты выросли на 18%, достигнув общего объема 194,3 млрд грн для образования и науки, с акцентом на урбанистические проекты, например модернизацию инфраструктуры в общинах. "Децентрализация предоставила местным органам власти ресурсы, улучшив качество публичных услуг", — отмечает аналитический отчет VoxUkraine, ссылаясь на перераспределение субвенций на здравоохранение и образование с 2015 года, где средства распределяются по количеству пациентов или студентов.

Политические изменения, включая Закон о децентрализации от марта 2014 года и изменения в Бюджетный кодекс 2015-го, стимулировали урбанистическое развитие: общины получили полномочия на регистрацию предприятий, административные услуги и ко-финансирование дорог.

В 2020 году выборы с рекордно низкой явкой 37% позволили новым лицам, включая больше женщин благодаря гендерным квотам, войти в советы, что усилило локальную демократию. Однако полномасштабная война усилила централизацию: в 2023 году военный НДФЛ перераспределили на оборону, ограничив автономию, хотя в конце 2024-го парламент разрешил советам закупать для воинских частей.

По опросу KIIS в ноябре 2022 года, 76% украинцев поддерживали продолжение реформы, считая ее ключом к устойчивости с улучшением доверия к местным властям на 20–25% с 2014 года. Украинские города, такие как Киев и Львов, воспользовались децентрализацией для привлечения €500 млн грантов ЕС на восстановление, но сельские общины получили лишь 4% земельных налогов от общих доходов, что усугубляет дисбаланс. Эти реформы, по оценкам Центра Разумкова, повысили прозрачность через онлайн-аукционы по продаже земли с 2021 года, но 62% граждан скептически относятся к способности местных властей управлять дополнительными полномочиями.

Экономические последствия миграции: 30% сельского населения в поисках городских возможностей

Миграция 30% сельского населения в города — ключевое экономическое последствие урбанистического бума, угрожающего устойчивости регионов. По данным CSIS, рабочая сила Украины сократилась более чем на 25% в 2023 году по сравнению с 2021-м, с безработицей 12,7% в конце 2024-го, где ветераны имеют показатель 30% — вдвое выше гражданского.

"Население Украины упало до 35,8 млн по состоянию на июль 2024-го, или 31,1 млн на подконтрольных правительству территориях, с прогнозом сокращения до 28,9 млн к 2041 году", — предупреждает анализ CSIS, ссылаясь на Национальную академию наук Украины, при этом рождаемость ниже. 1,3-1,8 в Восточной Европе. Это усиливает миграцию: из 5,4 млн ВПЛ в январе 2023-го 55% — женщины и девушки, 6,8 млн беженцев за границей.

Экономически это приводит к дефициту рабочей силы: Международная организация труда (МОТ) прогнозирует потребность в 8,6 млн. дополнительных работников к 2032 году для поступательного роста ВВП, с 60% в услугах, 27,4% в промышленности и 12,6% в агросекторе, где 35,4% — высококвалифицированные работники. В сельских районах, по данным VIIES, сокращение населения на 15% привело к упадку инфраструктуры, с потерей 3 млн. рабочих мест с 2022 года и бедностью 24,2%. Города, напротив, привлекают инвестиции: в 2025 году урбанистические проекты привлекли $486 млрд от Всемирного банка, с гендерным разрывом в зарплатах более 30%, где более 50% новых бизнесов начаты женщинами.

"Когда люди долго не работают, их умения теряют ценность, что влияет на их эффективность и заработки", — объясняет CSIS, опираясь на реальные исследования. из-за войны производительность труда в Украине может упасть на 7% к 2035 году. По опросу Института экономических исследований в октябре 2024 года, более 60% компаний жалуются на нехватку квалифицированных работников, ведь в 2020 году 10 миллионов трудоспособных украинцев не участвовали в рынке труда. Это образует замкнутый круг: села теряют 30% жителей, города перегружены, а гендерное неравенство в работе, которое до войны составляло 15%, выросло до 30% в зарплатах.

Показатель Города (урбанистический бум) Село (спад) Рост бюджета 18% в 2025 году (194,3 млрд грн) 4% от земельных налогов Миграция населения Приток 30% из сел Утрата 15–20% за десятилетие Рабочая сила 60% новых рабочих мест в услугах 12,6% в агросекторе, дефицит 8,6 млн к 2032 году Инвестиции $486 млрд от Всемирного банка Упадок инфраструктуры, 3 млн потерь мест Производительность -7% к 2035 году от войны Бедность 24,2%

Как технологии меняют города: пример Винницы

Технологии становятся важным инструментом для гармонизации развития городов и сел, помогая планировать просторы с учетом потребностей всех жителей. В Виннице этот подход воплощается через Программу информатизации и цифровой трансформации, запущенную на 2024–2026 годы в рамках инициативы ReBuild Ukraine 2025. Благодаря поддержке Швейцарии через проект EGAP город обновляет оборудование, программное обеспечение и устанавливает солнечные станции, что делает управление городом более эффективным.

"Цифровизация муниципального пространства – это основа нашей Стратегии развития до 2030 года", – отмечают в концепции Интегрированного развития Винницы, подчеркивая важность технологий для будущего. К примеру, системы GIS и SCADA помогают модернизировать очистные сооружения, перерабатывая стоки и создавая энергию, а значительные инвестиции в инфраструктуру поддерживают эти усилия.

Винница, где проживает более 399 тысяч человек, включая почти 43 тысячи внутренне перемещенных по состоянию на август 2025 года, также запустила инновационный парк "Crystal". Этот проект, с бюджетом в несколько миллионов евро, объединяет усилия международных партнеров, таких как GIZ и UNDP и местных ресурсов, чтобы объединить бизнес, образование и науку в одном пространстве.

Среди конкретных примеров – проект "Rethinking Cities" от GIZ, использующий данные для создания доступных маршрутов протяженностью 12 километров, оборудованных удобными бордюрами и тактильной навигацией для людей с инвалидностью. Кроме того, тепловые насосы, установленные в рамках этого проекта, обеспечивают тепло тысяч жителей.

Другая инициатива, Safe City от BMZ и GIZ, фокусируется на безопасности, разрабатывая укрытия и модернизируя очистные сооружения с использованием биогаза и солнечной энергии. Транспортный хаб, связанный с ключевыми европейскими маршрутами, также модернизирует аэропорт, делая его более удобным для миллионов пассажиров.

Эти технологии не только улучшают жизнь, но и уменьшают пробки, а также помогают ветеранам адаптироваться, принося значительную пользу обществу. По оценкам Министерства по делам ветеранов, инвестиции в подобные проекты окупаются в шесть раз благодаря реабилитации. В более широком контексте Винница показывает, как интеграция данных с системами типа DREAM может стать основой для планирования после войны, привлекая поддержку от международных фондов, таких как Swedfund, чтобы сделать развитие устойчивым и всеобъемлющим.

Прогноз к 2030 году: баланс развития и роста ВВП

К 2030 году урбанистика может оказать существенное влияние на экономику Украины, прибавив от 10 до 15 миллиардов долларов к росту ВВП, если удастся достичь баланса между развитием городов и сел. Это предполагает разумные инвестиции в сельские регионы, а также использование цифровых инструментов планирования, подобных системам GIS, уже применяемым в Виннице. Для реализации такого сценария стране понадобится значительное количество рабочей силы — около 8,6 миллионов работников, среди которых почти половина должна иметь средний уровень квалификации в сфере услуг.

Научные модели, такие как разработанные Международной организацией труда (МОТ), предлагают разные сценарии: например, если в городах будет более трети высококвалифицированных специалистов, это может прибавить 4% к росту ВВП, а программы переподготовки типа ReSkillUA помогут адаптировать людей к новым реалиям.

По оценкам VoxUkraine, децентрализация вместе с кадастровыми системами может повысить эффективность послевоенного обновления Украины на четверть, привлекая гранты от ЕС на сумму в сотни миллионов евро. Общий прогноз выглядит так: если баланс будет достигнут, например, через распределение инвестиций, где села получат треть от городских средств, то ВВП вырастет на значительную сумму, а большинство мигрантов – более 60% – вернутся домой, как показывают опросы Gradus. Без такого подхода риски высоки: потери могут достичь более миллиарда долларов к 2030 году.