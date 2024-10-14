«єОселя»: как изменилась программа за 2 года и сколько семей приобрели жилье по льготным кредитам



















За последние 2 года программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" стала одной из наиболее успешных инициатив государства, направленных на поддержку населения в вопросах приобретения жилья. "Комментарии" попытались разобраться, как сейчас работает льготная ипотека и какие изменения произошли в ней за последний год.

Как за два года изменилась программа «еОселя»

Этапы запуска и развития программы

На начальном этапе программа "єОселя" была направлена на предоставление льготных ипотечных кредитов для нескольких категорий граждан, в частности военнослужащих, правоохранителей, медицинских работников и ученых. Эти категории могли получить ипотеку под 3% годовых, что существенно облегчало процесс приобретения жилья. Уже через несколько месяцев программа была расширена, и возможность воспользоваться кредитом под 7% годовых получили и другие категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Первое жилье по программе было приобретено уже в октябре 2022 года, когда сотрудник Национальной полиции Украины получила ипотеку от Сбербанка под 3%. Это стало началом массового оформления льготных кредитов в рамках программы, и уже к концу 2023 года более 5 800 семей получили жилье благодаря "єОселя".

Основные достижения программы

По словам первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Юлии Свириденко, благодаря "еОселю", внедренному в октябре 2022 года, по состоянию на октябрь 2024 года, более 13 тысяч украинских семей получили жилье, а общая сумма выданных кредитов превысила 21 миллиард гривен. Более половины из них — семьи военнослужащих и правоохранителей (больше всего кредитов было выдано полицейским, на долю которых приходится 20,7% от общего количества ссуд; военнослужащие Вооруженных Сил Украины получили 2 200 кредитов или 16,8% от общего количества). Программа также пользуется популярностью среди других граждан, не имеющих собственного жилья или желающих улучшить жилищные условия. Так, педагоги и медики получили почти одинаковое количество ипотек: 1100 и 1070 кредитов соответственно.

Наибольшее количество кредитов было выдано в Киевской области (3568 кредитов) и Киеве (2517 кредитов). Остальные регионы также активно участвовали в программе. Например, во Львовской области было выдано 781 кредит, в Одесской — 633, а в Винницкой — 610 кредитов.

Программа помогла поддержать не только украинцев в сложное время, но и строительную отрасль, которая испытала значительный рост. В первом полугодии 2024 года производство строительной продукции увеличилось на 37,1%, что напрямую связано с активностью на рынке жилья благодаря льготным условиям "єОселя".

Интересной особенностью программы есть то, что она не финансируется за счет государственного бюджета. Такая масштабная поддержка стала возможной благодаря сотрудничеству между Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Уставный капитал компании "Укрфинжилло" был сформирован из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а финансирование программы осуществляется за счет дивидендов и привлеченных средств под залог облигаций. Это позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на государство и создает условия для долгосрочной поддержки граждан.

Изменения в условиях ипотеки в 2024 году

Одним из основных изменений в программе стало расширение возможностей приобретения жилья. В 2024 году граждане получили возможность покупать не только квартиры, но и частные дома. Также была введена возможность уплаты первого взноса с помощью сертификатов "Восстановление", позволяющего украинцам, потерявшим жилье из-за войны, скорее решить свои жилищные вопросы.

Значительным изменением явилось увеличение процентных ставок для новых кредитов. С сентября 2024 г. правительство приняло решение о повышении ставок на 3% для каждой категории заемщиков после 10 лет выплат. Например, военнослужащие, которые платили 3% годовых за первые 10 лет, с 11 года будут выплачивать 6%.

Еще одной важной инновацией стало сочетание программы "єОселя" с другой государственной программой "Восстановление". Теперь украинцы, получившие компенсацию за разрушенное жилье в виде сертификатов "Восстановление", могут использовать их в качестве первоначального взноса для приобретения нового жилья по условиям льготной ипотеки. Это значительно облегчает процесс приобретения жилья, особенно для тех, кто потерял свой дом из-за войны.

Правительство продолжает совершенствовать программу, вводя новые условия для разных категорий граждан. С октября 2024 года молодежь до 25 лет сможет воспользоваться льготными условиями ипотеки с первоначальным взносом в 10% вместо 20%, что было ранее. Кроме того, с декабря 2024 для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будет предусмотрена возможность участия в программе их родственников первой степени родства, что позволит решить жилищные вопросы еще большему количеству украинцев.

Особенности оформления льготной ипотеки: мнение эксперта

По словам основательницы Школы финансов Юлии Баткаловой, перед тем, как попытаться получить ипотеку по льготной программе, следует обратить внимание на некоторые моменты:

· Чтобы претендовать на участие в программе, человек должен удовлетворять определенным условиям. В частности, она должна либо не иметь собственного жилья, либо иметь жилье, площадь которого меньше 52,5 м²;

· Претендент на льготный кредит должен предоставить справку о своем доходе, то есть быть трудоустроенным на официальной работе как минимум в течение последнего календарного года, иначе шансы на положительный результат со стороны банков будут практически нулевые;

· Следует учитывать также возраст недвижимости. Чем новее жилье, тем больший процент предлагают банки. Для получения кредита под 3% жилье должно быть не старше 10 лет, а для кредита под 7% жилье должно быть не старше 3 лет;

· Существуют также возрастные ограничения для претендентов при оформлении льготной ипотеки, поскольку продолжительность кредита может достигать 20 лет, в зависимости от возраста заемщика. К примеру, если человеку сейчас 60 лет, он может взять кредит на максимальный срок до 10 лет, поскольку общий возраст на момент погашения ипотеки не может превышать 70 лет.

Баткалова также отметила, что не стоит беспокоиться, когда после одобрения заявки через "Дию", участнику в течение отведенных 30 дней для поиска соответствующего жилья и подготовки всех необходимых документов для банка, не удалось найти соответствующую недвижимость, поскольку заявку можно подавать повторно, когда жилье будет избран.

Программа "єОселя" за 2 года стала эффективным инструментом поддержки украинских семей в приобретении жилья. Постоянное усовершенствование условий программы и расширение ее возможностей позволяет все большему числу граждан воспользоваться льготными условиями ипотеки. Учитывая спрос и успешность программы, можно прогнозировать, что она и в дальнейшем будет играть важную роль в обеспечении жильем наиболее нуждающихся.