Энергетическая система на грани: когда отменят графики отключения света и сколько будет стоить полное восстановление

Энергетическая система Украины находится сейчас в самом сложном состоянии с начала полномасштабной войны. Массированные продолжающиеся с октября 2025 года ракетно-дроновые удары российских войск привели к значительному дефициту генерации, регулярным графикам отключений и необходимости срочного импорта электроэнергии из Европы. Ситуация осложнилась аномальными морозами и повреждениями, не позволяющими полностью восстановить работу тепловых электростанций и подстанций. Аналитики отмечают, что без масштабной международной поддержки и ускоренного обновления дефицит может сохраняться годами, влияя на всю экономику страны.

Фото: коллаж comments.ua

Современное состояние энергосистемы

С февраля 2022 года российские войска нанесли 1933 удара по энергетическим объектам Украины, из них более 911 — с августа 2025 года. Повреждены или разрушены более 700 объектов. В результате доступная генерация упала ниже 11 гигаватт, в то время как пиковое зимнее потребление достигает 19 гигаватт. Дефицит составляет 5–7 гигаватт, особенно ощутимый на левом берегу Днепра. За последние месяцы с октября 2025 по январь 2026 повреждено около 8,5 гигаватт генерирующих мощностей. Группа "Нафтогаз" подверглась 229 атакам только в 2025 году — больше, чем за три предыдущих года вместе. Самым трудным стал октябрь, когда зарегистрировано 25 комбинированных ударов.

Из-за потерь добычи компания "Нефтегаз" вынуждена импортировать дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона. НЭК "Укрэнерго" ежедневно фиксирует аварийные отключения из-за боевых действий и непогоды.

Эксперты Директората энергетических реформ DiXi Group подчеркивают, что система работает в условиях, хуже пессимистических сценариев. В частности, генеральный директор Елена Лапенко отметила : "Фактически сейчас энергосистема работает даже в более сложных условиях, чем предполагал пессимистический сценарий. Даже при максимальном привлечении доступной генерации внутренний спрос в пиковые часы превышает возможности системы, что и приводит к дефициту и применению графиков ограничений".

Потери мощностей и экономический ущерб

Общие потери генерации составляют 13 гигаватт — уничтожены, повреждены или оккупированы. Это примерно половина довоенной маневровой мощи. По оценкам эксперта Юрия Корольчука, к 2014 году доступная мощность достигала 24 гигаватт в час, ныне – менее 11 гигаватт. Экономические последствия ощутимы: в январе 2026 года реальный ВВП сократился на 1,4% по сравнению с январем 2025-го именно из-за обстрелов энергетики. Производство, распределение электроэнергии и газа упали на 16%. Бюджет уже потерял 12 млрд гривен из-за снижения деловой активности.

Группа ДТЭК, которая испытала наибольшие разрушения тепловой генерации, оценивает стоимость восстановления своих объектов в 300 миллионов евро. Генеральный директор Максим Тимченко заявил: "До мая мы должны на уровне правительства полностью понимать: вот перечень оборудования, которое нам нужно, вот источник финансирования, и мы размещаем заказы на производство. В вопросе восстановления разрушенных подстанций и генерации май является крайним термином". Компания планирует восстановить 4 гигаватты, половина средств — собственные, остальные — от партнеров. Это позволит стабильно пройти отопительный сезон 2026-2027 годов.

Продолжительность отключений: прогнозы экспертов

Графики почасовых отключений введены во всех регионах и продлятся по меньшей мере до конца отопительного сезона. Эксперты прогнозируют, что ограничения будут сохраняться еще год, а летом ситуация может несколько улучшиться из-за снижения потребления, но вернется из-за жары и ремонта на атомных станциях. Генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко объяснил: за пять очередей отключения могут продолжаться более 16 часов в сутки.

Энергетический эксперт Александр Харченко считает, что полностью отказаться от графиков удастся всего за 3–7 лет, оптимально – до 2030-го. Бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (в декабрьском комментарии) оптимистично отметил: "Если бы сейчас прекратились обстрелы украинской энергосистемы, то я думаю, что через месяц-полтора можно было бы ситуацию восстановить". Однако реальность другая: без остановки атак восстановление затянется. В Киеве энергетики ввели индивидуальные графики для микрорайонов, чтобы дать прогнозируемость, но любая новая атака приводит к экстренным отключениям.

Потребность в восстановлении: масштабные цифры

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в январе 2026 года заявил, что на первоочередные работы — генерацию, мобильные подстанции и оборудование — требуется около $1 млрд. 8 м лрд евро.

Государственный бюджет на 2026 год предусматривает 50,7 млрд гривен в поддержку экономики, включая энергетическую устойчивость. Однако этих средств недостаточно без внешней помощи. Эксперт Геннадий Рябцев отмечает: "Может, есть смысл не отстраивать все на том же пристрелянном месте, а что-то рассредоточивать".

Основные показатели потерь и потребностей восстановления энергосистемы (на февраль 2026 года)

Показатель Значение Общие потери генерации 13 ГВт Поврежден с октября 2025 по январь 2026 8,5 ГВт Стоимость восстановления 13 ГВт по меньшей мере $ 39 млрд Потребность в новой генерации 9,5 ГВт Инвестиции в новую генерацию свыше 8 млрд евро Стоимость восстановления ДТЭК 300 млн евро (4 ГВт) Первоочередная потребность $ 1 млрд

Международная поддержка: объемы и примеры

С апреля 2022 года в Фонд поддержки энергетики Украины 36 партнеров перечислили более 1,6 млрд евро. В январе-феврале 2026 года пришли новые транши. Программа развития ООН (ПРООН) выделила дополнительно 230 миллионов долларов на закупку оборудования. Швеция предоставила 1 млрд шведских крон (около 94 миллионов евро). Нидерланды увеличили вклад до 100 миллионов евро (35 миллионов). Ирландия – 25 миллионов евро. Австралия — 6 млн евро. Европейский инвестиционный банк прибавил 50 млн евро Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Мини стер энергетики Денис Шмигаль отмечает : "В общей сложности это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования. Уже сегодня Фонд поддержки энергетики Украины получил 6 млн. евро грантовой поддержки от Министерства иностранных дел и торговли Австралии.". За последние недели партнеры направили более 82,5 миллионов евро дополнительных взносов. Эти средства уходят на аварийные ремонты, защиту объектов и децентрализацию генерации.

Наиболее пострадавшие регионы

Самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве, Одесской и Днепропетровщине — именно там после ударов 12 февраля восстановительные работы продолжаются дольше. Фронтовые области – Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская страдают от ежедневных атак. По данным эксперта Геннадия Рябцева, "проблемен восточный регион, речь идет о Харькове, также о Днепре, о других крупных населенных пунктах, которые расположены вдоль линии фронта полумесяцем, начиная с Сумской и Черниговской областей и завершая Одесской областью. Для них тяжелее всего, по существу, всегда было, потому что туда прилетает не время от времени, а, например, Харьков обстреливают чуть ли не каждый день".

В январе бизнес в Днепропетровской области потерял 36% рабочего времени из-за отключения, в Житомирской – 25%. Повреждение зафиксировано как минимум в 17 областях плюс Киев.

Государственные компенсации и программы поддержки

Правительство запустило несколько механизмов компенсаций. Для физических лиц-предпринимателей действует программа энергонезависимости: единовременная помощь от 7500 до 15 000 гривен в зависимости от количества работников (при уплате единого социального взноса). Средства могут быть потрачены на генераторы, аккумуляторы или инверторы. Для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов – компенсация до 50% тела кредита на генераторы и до 70% – на солнечные станции или тепловые насосы. Программа "Светдом" позволяет ОСМД устанавливать автономные источники с государственной поддержкой.

Для пострадавшего от перепадов напряжения бизнеса действует механизм возмещения убытков через облэнерго (по решению суда или комиссии). Государство также компенсирует часть расходов на оборудование в рамках программ Сделано в Украине. В 2026 году на такие инициативы предусмотрены десятки миллиардов гривен.

Перспективы обновления

Аналитики сходятся: без прекращения атак полное восстановление невозможно, но децентрализация – солнечные станции, когенерация, накопители – уже спасает критическую инфраструктуру. Эксперт Геннадий Рябцев подчеркивает: "Забудьте об энергетическом перемирии. Забудьте. Нет его, не будет его". В то же время, Елена Лапенко призывает: "Одновременно необходимо продолжать работать над усилением локальной энергонезависимости общин. Речь идет о резервном питании для водоканалов, котельных, больниц и школ, об установке малых когенерационных установок, газовых турбин, солнечных станций с накопителями".

Украина импортирует рекордные 1,9–2,5 гигаватта из Европы, но это временная мера. Только сочетание внутреннего обновления, международной помощи и инвестиций в новое поколение позволит вернуться к стабильным поставкам. По оптимистичным прогнозам, графики могут исчезнуть весной, но до полной энергетической независимости – годы напряженной работы. Экономика уже платит высокую цену, так что каждый вклад в восстановление – это вклад в будущее страны.