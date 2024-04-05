Дело Артема Шило: кто может быть еще причастен

"Тектонический сдвиг" — так антикоррупционные активисты и журналисты-расследователи назвали перспективы дела Артема Шило. Сотрудника СБУ, экссоветника Офиса президента НАБУ и САП подозревают в хищении средств при закупке трансформаторов для "Укрзализныци" в составе организованной группы. В СИЗО Шило не провел даже суток – вышел под залог. Это не удивительно, ведь с начала этой истории было понятно, что привлечь его к ответственности будет крайне сложно: слишком большую рыбку выловили правоохранители в мутной воде.

Артем Шило в суде. Фото: ЦПК

На чем Шило "прокололся"

Шило инкриминируют сразу несколько эпизодов преступной деятельности, касающейся закупок на Укрзализныце. По данным следствия, он мог помочь обеспечить нужного победителя при закупках трансформаторов для УЗ. Схема поражает прямолинейностью. В письме СБУ за подписью Шило Укрзализныцю проинформировали, что один из участников торгов – фирма "Стан-Комплект" – имеет российский след. При этом СБУ не обратила внимание на другие признаки, которые могли бы свидетельствовать о причастности к России: руководитель завода-производителя трансформаторов систематически посещал Россию, а конечный бенефициар победившей фирмы вообще является гражданином Беларуси. В остальном "победитель" торгов через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал их УЗ по увеличенной почти вдвое цене. Ущерб государству – 94,8 млн грн.

Также обращает на себя внимание. По данным главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, Шило уже вручили подозрение в деле закупки кабелей для УЗ . Ущерб там составил 117 млн грн. Об этом НАБУ и САП стало известно в марте этого года.

Кто может быть "в доле"

В суде прокурор заявил, что в разговорах фигуранты дела о трансформаторах часто упоминали "громкие" фамилии. Среди них действующий руководитель Укрзализныци Евгений Лященко, вице-премьер-министр – предыдущий руководитель УЗ Александр Камышин, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители Офиса президента.

По инсайдерской информации, Шило ходил не только к ним. "Решать дела" помогали фамилии, на которые фигурант постоянно ссылался. Кроме вышеперечисленных, это также глава СБУ Василий Малюк, лично пригласивший Шило возглавить главное управление "И" – управление контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. Более того, Виталий Шабунин сообщил, что защита Шило просила суд о закрытом режиме судебного разбирательства на основании письма от Малюка.

"Просили судью не зачитывать, потому что разглашение сведений может навредить деятельности СБУ и национальной безопасности", — написал Шабунин.

Ссылался обвиняемый и на премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также на Михаила Федорова – вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации. Поговаривают, что именно Федоров способствовал трудоустройству Шило в ОПУ и нес за него неформальную ответственность.

Когда и почему сгустились тучи над Артемом Шило

Влиятельные фамилии в арсенале Шило повысили его статус в кругу крупных бизнесменов. Они видели в нем окно возможностей для решения проблем, ведь "телефон Шило способен творить чудеса". Но проблемы по факту не решались. По слухам, между бывшими партнерами начал вызревать конфликт: они стали искать возможность повлиять на неконтролируемого Шило, в правоохранительных органах появилась соответствующая информация. Государственное бюро расследований якобы еще в сентябре 2023 года инициировало в отношении Шило негласные следственные действия, а Офис президента – увольнение из СБУ. Кроме того, из инсайдерских источников известно, что ГБР готовит Шило еще одно подозрение.

Похоже, фигурант просто заигрался, ведь свои "обязательства" перед бизнес-партнерами не выполнял, видя в них, прежде всего, источник для обогащения. Это подтверждают записи разговоров, которые есть в распоряжении следствия.

В середине 2022 года проинформированные источники из окружения бывшего СБУшника говорили, что Шило по возвращении к работе в структуру Укрзализныця больше не интересна. Ему якобы стала более интересна оборонка и "разбывание игровых площадок". И это также нашло подтверждение – сразу же после отстранения обвиняемого с высокой должности появилась петиция о запрете в Украине онлайн-казино, которая в тот же день набрала необходимое количество голосов и стала одной из тем в ежедневном обращении президента.

Кто после Шило

Когда стало известно о задержании Шило, основатель и главный редактор издания "Наши деньги" Юрий Николов выразил надежду, что его показания прольют свет на многие интересные вещи.

Пока неизвестно, что он рассказывает. Но кресла, до сих пор считавшиеся очень стойкими, зашатались. Прежде всего под Александром Кубраковым. По данным Николова, его планируется отстранить от должности, заменив Юлией Свириденко, которая является министром экономики Украины и первой вице-премьер-министром.

"Кубраков, который недавно был президентским фаворитом и даже входил в шорт-лист кандидатов на премьерскую должность, выпал из доверия Банковой", – написал журналист.

Дела Шило создают еще больше неудобств и для его негласного куратора Михаила Федорова, к которому и без того накопилось немало претензий. Вспомнить хотя бы резонансный коррупционный эпизод в Госспецсвязи, сомнения в освоении денег на армию дронов, а также российских резидентов Дія. City.