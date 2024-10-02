Цены на продукты питания в Украине бьют рекорды и уже выше, чем во многих странах Европы

Одной из болезненных для украинского населения тем является рост цен на продукты питания, ведь в уставшей войной стране значительной части наших граждан приходится буквально выживать, ограничивая свой рацион. О том, почему этой осенью украинцы в очередной раз столкнулись со значительным подорожанием и что повлияло на рост цен на продукты, пойдет речь в материале "Комментариев".

Стоимость продуктов в Украине установила новые рекорды

Продукты питания стремительно дорожают

На фоне войны и экономического кризиса цены на продукты питания в Украине продолжают стремительно расти, и этот рост уже превысил показатели многих европейских стран. Так, в августе текущего года, по данным Госстата , оптовые цены на продукцию украинских производителей выросли на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На внутреннем рынке рост составил 35%, тогда как на экспортные поставки – всего 6,7%. Это означает, что большинство продуктов, потребляемых внутри страны, подорожали значительно больше, чем идущие на экспорт.

Наибольший рост цен наблюдается на молочные продукты. За год цены на них выросли на 17,8%, в том числе внутри Украины – на 16,7%. На втором месте по росту стоимости – мясо и мясные продукты, которые подорожали на 16,4%.

Хлебобулочные изделия тоже подверглись заметному росту. За год цены на хлеб поднялись на 9,2%. Внутри страны повышение составляет 9,3%, а на экспортных рынках – 6,9%. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост составил 10,5%, при этом для внутреннего рынка – 10,8%, а на экспорт – 9,2%. Однако не все продукты подорожали. Цены на сахар, например, напротив, снизились на 10,3%.

Украинские цены по сравнению с европейскими

Цены на некоторые продукты питания в Украине уже превышают аналогичные во многих европейских странах, особенно это касается молочных продуктов. Для сравнения, возьмем цены на молочную продукцию в соседних Польше и Румынии, а также в странах Балтии – Латвии и Эстонии. Несмотря на то, что эти страны не богаты в Европе, стоимость продуктов там часто ниже, чем в Украине, где средняя заработная плата остается значительно ниже, чем в этих государствах. Даже в сравнительно более богатой Германии, продукты питания кое-где дешевле, чем в Украине.

К примеру, пачка сливочного масла приобрести за 2.19 евро или 98 грн. Это показывает поразительную разницу в ценах даже на базовые продукты.

Кефир в Украине стоит около 52,23 грн, в то время как в Польше – 45,74 грн, в Латвии – 43,32 грн, а в Эстонии еще меньше – 38,05 грн. в Германии цена популярного молочного продукта составляет 57,5 грн, что не намного выше, чем в Украине.

Такое же отношение относится и к другим молочным продуктам. Цены на сыр твердый в украинских супермаркетах начинаются от 310 грн за 1 кг, а в Польше – от 177,8 грн. В Эстонии цена чуть ниже — 255,65 грн, но и это значительно дешевле, чем в Украине.

Причины высоких цен в Украине

Одной из главных причин высоких цен на продукты в Украине низкий уровень производства в военное время. Производственные мощности уменьшились из-за временной оккупации части территорий и разрушения инфраструктуры. Например, раньше значительная часть риса выращивалась на юге Украины, в Херсонской области и в Крыму. Однако после начала войны импорт риса стремительно вырос, что привело к росту его стоимости на внутреннем рынке.

Также значительную роль в ценообразовании играет инфляция и логистические проблемы, вызванные войной. По словам экспертов, война создала сложности в перевозке товаров, что привело к задержкам и росту расходов на транспортировку. К примеру, бананы в Украине стоят почти вдвое дороже, чем в Эстонии или Румынии. Это объясняется блокировкой границ, очередями на польско-украинской границе и повышением страховых сборов на перевозку товаров.

Еще одним фактором является разница в объемах производства. Во многих европейских странах, как Польша, Латвия и Эстония, продукты производятся в значительно больших объемах, что позволяет снизить их себестоимость. Например, в Польше, где более активно развивается молочная промышленность, цены на молочные продукты значительно ниже, чем в Украине.

Значительное удорожание продуктов в Украине также обусловлено войной. По словам экспертов, цены на продукты включают так называемые "военные риски", а именно расходы на дополнительные меры безопасности, повышенные страховые сборы и сложную логистику. Из-за постоянных обстрелов и опасностей на транспортных путях стоимость перевозок растет, что влияет на конечную стоимость товаров.

Кроме того, импорт многих продуктов стал дороже из-за усложненной логистики и блокировки портов. Например, яблоки, ранее поставлявшиеся из Польши — одного из крупнейших производителей в Европе, — теперь становятся дороже из-за проблем со снабжением.

Почему резко подорожали молочные продукты в Украине.

Что касается группы молочных продуктов, наиболее подорожавших за последние месяцы, то одной из ключевых причин роста цен в Украине является влияние европейских тенденций на внутренний рынок. В частности, удорожание сливочного масла в Европе уже привело к повышению цен на этот продукт и в Украине. В августе 2024 года цены на масло в ЕС достигли очередного рекордного уровня, что оказало непосредственное влияние на украинский рынок. Это подтверждают данные аналитиков "Infagro", отмечающие, что тенденция роста цен на экспортное масло приводит к повышению внутренних цен с определенным отставанием.

Кроме того, ситуацию обостряет дефицит молока-сырья на внутреннем рынке. Хотя в 2023 году молочно-товарные фермы смогли добиться довоенных показателей надоев, этого все равно недостаточно, чтобы компенсировать сокращение производства молока в хозяйствах населения. Эта нехватка сырья приводит к удорожанию не только масла, но и других молочных продуктов, таких как твердые и кисломолочные сыры.

"Конечно мы наблюдаем рост цен практически на все товары из-за подорожания топлива, дорогостоящих и альтернативных источников энергии из-за отключения света. Но на молочном рынке взошли еще несколько факторов, повлекших за собой повышение цен осенью", — объясняет заместитель гендиректора Ассоциации производителей молочной продукции в Украине, Елены Жупинас.

"Например, в Европе наблюдается сокращение производства молочного сырья, и это влияет не только на ценообразование в странах ЕС, но и в Украине из-за привязки к экспорту. В частности, украинские молочные заводы начали продавать пастеризованное молоко в Германию. Из-за существенного удорожания молочных продуктов в Европе, у нас есть серьезный дефицит молока, срабатывает рыночный механизм, и цены растут".

Вид на будущее

Пока прогнозы экспертов не дают оснований для оптимизма. Они ожидают, что цены на продукты питания в Украине будут расти и дальше. Особенно это касается продуктов, импортируемых или зависящих от импортных составляющих, таких как рис или бананы. Кроме того, возможно дальнейшее подорожание молочных продуктов, ведь, несмотря на возможный ценовой обвал на мировых рынках осенью 2024 года, спрос на них продолжает расти, а внутреннее производство пока не способно удовлетворить все потребности рынка.

Поэтому, в ближайшее время не следует ожидать существенного снижения стоимости базовых продуктов, и это станет серьезным вызовом для многих украинцев, особенно на фоне экономических трудностей и снижения доходов.