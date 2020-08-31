Снесите это немедленно: легко ли переписать историю с помощью сноса памятников

"Демонтажная" лихорадка охватила полмира. Статуи расистов и работорговцев летят с постаментов везде: начиная от Лондона и до Сан-Франциско. Как проходит эта массовая акция в мире, как реализовывалась в Украине, и какие она может иметь последствия – разбирались "Комментарии".

"Конфедератопад" в США

Прошло уже несколько месяцев как в США стартовал масштабный процесс сноса памятников, напоминающих о рабовладельцах и колониальном прошлом. Похожие настроения витали в воздухе еще накануне президентских выборов в 2016-м году, когда отдельные городские советы, неожиданно вспомнив о бойне в афроамериканской церкви в Чарльстоне годом ранее (убийца Дилан Руф был расистом и приверженцем КША), начали принимать решения о демонтаже памятников конфедератам. Тогда, если отбросить события в Шарлотсвилле, все прошло более или менее мирно, однако после недавнего резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда пламя протестов разгорелось с новой силой.

Первой от рук борцов с расизмом пострадала статуя генерала Конфедерации Уильямса Картера Уикхема в Ричмонде (штат Вирджиния). Монумент стороннику рабовладельческого Юга был повален и облит фекалиями. Следом за этим последовали сносы памятников всех, кого хоть как-нибудь можно было заподозрить в симпатиях к рабовладельцам. В их числе оказались не только представители КША (на чьей стороне, честно говоря, сражалось и немало чернокожих) и владельцы невольников, но и несколько президентов США. При этом фронт работ у антирасистов огромный – по состоянию на 2016 год в Штатах только исторических памятников и наименований в честь лидеров Конфедерации было зарегистрировано около 1,5 тыс.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Из исторических деятелей, имеющих к расизму только косвенное отношение, больше всех пострадал первооткрыватель континента Христофор Колумб. Памятников ему было поставлено много, свыше нескольких десятков, и их планомерным уничтожением занимаются до сих пор. Досталось и католическому проповеднику Джуниперо Серра, крестившему индейцев и ставшему одним из основателей Сан-Франциско – его статуя была демонтирована в калифорнийской Вентуре, а также легендарному вождю племени коренных американцев Гайавата, чей памятник в национальном Риверсайд-парке (Висконсин) посчитали чересчур "стереотипным изображением индейца". Были повреждены и просто подвернувшиеся под руку монументы автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки и статуя оленя в Портленде, поставленная в 1900 году в память о животных, ранее обитавших в этих местах.

До сих пор едва ли не единственным снесенным памятником в стране считалась статуя английского короля Георга III в Нью-Йорке, которую в июле 1776 года снесли после провозглашения независимости солдаты под командованием капитана Оливера Брауна. Отпиленную голову монарха подняли на пики и торжественно пронесли по улицам, после чего отправили ее на родину – в Великобританию. Тогдашние власти США инициативу военных официально осудили, а сам Браун впоследствии считал это самым постыдным поступком в своей жизни. Будут ли жалеть о содеянном сегодняшние сторонники движения Black Lives Matter – вопрос открытый, но пока останавливаться они не собираются.

Даже несмотря на введение президентом Дональдом Трампом уголовной ответственности за осквернение памятников в конце июня текущего года, их по-прежнему сносят, но уже с обязательного разрешения местных властей. Охотнее всего санкции на демонтаж выдают представители ныне оппозиционной партии демократов, желающие угодить потенциальному электорату накануне очередных президентских выборов.

К слову, движение BLM уже успело обзавестись собственными монументами: статуя женщины, которая протестует (с поднятой вверх рукой) появилась в середине июля на месте статуи филантропа-работорговца Эдварда Колстона. Правда, произошло это в английском Бристоле, да и сам памятник простоял чуть больше суток – власти признали его установку незаконной и оперативно демонтировали.

Открытие "ящика Пандоры"

Сносом памятников и уничтожением наследия предшественников люди занимаются примерно с тех пор как это наследие научились накапливать, а памятники – будь то величественные храмы, дворцы, барельефы или постаменты – строить. Однако если в древности это, как правило, касалось стирания с лица земли любых напоминаний о вражеских фракциях или религиозных оппонентах, то, начиная с революции во Франции в конце XVIII века стало модно бороться со своим собственным прошлым. Именно тогда, благодаря бурной деятельности восставших революционных толп, с упоением "умножавших на ноль" все, что хоть как-то напоминало о свергнутых монархах, и появился термин "вандализм". Ограничиваться борьбой с живущими членами королевской семьи и дворянством строители "нового мира" не стали. Кроме умерщвления свыше 20 000 соотечественников, они занялись разграблением гробниц покойных королей, "децерковизацией" и свержением статуй в промышленных масштабах, параллельно возводя новые символы и переименовывая все, вплоть до топонимов и системы летоисчисления, по-новому, революционному. Казалось, что последовавшее за этим восстановление династии Бурбонов все повернет вспять, но захлопнуть "ящик Пандоры" оказалось уже невозможно, и время от времени памятники знаменитостям во Франции нет-нет да и валили. Причем досталось не только увековеченным государственным деятелям, но и писателю Виктору Гюго.

В 1917-м году революционному примеру Робеспьера и Сен-Жюста с не меньшим пылом последовали большевики во главе с Владимиром Лениным. Уже весной следующего года Совет народных комиссаров РСФСР (куда входили также Владимир Ленин с Иосифом Сталиным) подписал декрет "О памятниках Республики", в котором шла речь об уничтожении памятников, "воздвигнутых в честь царей и их слуг", что фактически давало карт-бланш на снос любого сооружения. Хотя в поставленные двухнедельные сроки уложиться не получилось, это решение дало старт к сносу сотен статуй, часть из которых располагалась и на территории Украины как, например, памятник княгине Ольге в Киеве. Пережить "царепад" смогли далеко не все. Больше всего повезло постаментам Петру I и Екатерине II, часть из которых коммунисты по какой-то странной логике решили не трогать. На месте сваленных вырастали памятники новым героям – революционерам: Спартаку, Робеспьеру, Карлу Марксу.

В чем большевики действительно превзошли своих французских учителей, так это в преследовании религии. Прекрасно понимая, что церковь с ее хорошо развитой сетью монастырей и приходов по силе пропаганды населения превосходит газеты и только зарождающееся кино, они решили переключить эти потоки на себя, проводя антирелигиозную политику на государственном уровне. По сути, вместо старой православной веры была основана новая, "коммунистическая религия" с "церковью" в лице КПСС, собственной инквизицией – НКВД, и "священниками" – комиссарами и политработниками. Появление нетленных "святых мощей" тоже не заставило себя ждать – тело Ленина в мавзолее до сих пор остается своеобразным объектом паломничества.

Ирония судьбы или иногда они возвращаются

До обещанного коммунистического рая на земле оказалось так же далеко, как и до библейских райских кущей. Не прошло и ста лет после Октябрьского переворота, как советская империя с треском развалилась, а тысячи памятников ее лидерам, стоявших по всей территории бывшего СССР и его сателлитов, были разрушены или демонтированы. Только в нашей стране в рамках "ленинопада" из 5500-та статуй вождя пролетариата почти ни одной не осталось. Больше всего повезло "Ильичу" из Припяти – до него демонтажники пока не добрались, а вот остальным, чтобы избегнуть сноса, понадобились "пластические операции". Так, например, в Одессе памятник Ленину был переделан в фантастического злодея Дарта Вейдера, в Запорожье – в Петра Порошенко, а в селе Зализничное Болградского района – в знатного болгарского винодела.

Покончив с коммунистическими лидерами, Украина, следуя примеру постсоветских Польши и Латвии, занялась демонтажем памятников Великой Отечественной войны. Так, весной 2019-го года во Львове с третьей попытки был снесен 30-метровый Монумент славы советским солдатам. В центре Киева снесли памятник командующему 1-м Украинским фронтом генералу Ватутину, а в феврале этого года в Одессе демонтировали барельеф маршалу СССР Георгию Жукову.

Впрочем, обратная тенденция тоже имеет место. Совсем недавно на Полтавщине в небольшом населенном пункте Карловка был восстановлен декоммунизированный памятник известному уроженцу поселка – Николаю Подгорному, одно время считавшемуся по уровню влиятельности вторым человеком в СССР после генсека Леонида Брежнева. "Возвращением" Подгорного уже заинтересовались местные активисты, назвавшие произошедшее "опасным прецедентом", так что велики шансы его повторного сноса.

По иронии судьбы, в то время как в Украине у памятника Ленина почти нет никаких шансов удержаться на постаменте, в центре американского Сиэтла ему, в отличие от тысяч других американских монументов, уж точно ничего не грозит. Ненадолго оказавшись в самом эпицентре протестного движения – самопровозглашенной автономной зоне Капитолийского холма – он, наоборот, пользовался симпатией сторонников BLM, среди которых было немало левых.

Кроме того, посотрудничать с конфедератами исторический прототип памятника не успел, а предложение упразднить полицию выдвинул еще задолго до момента рождения нынешних протестующих. Сиэтлский "Ильич" был куплен по цене цветного лома в Словакии в 90-е годы и перевезен через океан местным жителем Льюисом Карпентером для привлечения внимания к своему кафе. Для этого Карпентеру даже понадобилось заложить собственный дом. После внезапной смерти нового хозяина статуя долгое время была никому не нужна, пока местный городской совет не одобрил ее установку в районе Фремонт, где она периодически стала участвовать в гей-прайдах в качестве декорации.

Впоследствии власти хотели памятник снести, а наследники Карпентера – продать. Но воплощению первого варианта мешало то, что статуя была установлена на частной территории, а второго – полное отсутствие покупателей.

Еще один "отставной" бронзовый "Ильич", также вывезенный из Чехословакии, совсем недавно "прописался" в немецком городе Гельзенкирхен, где он был установлен по инициативе местной марксистско-ленинской партии. Ее адепты поставили вождя перед своей штаб-квартирой на частной территории, тем самым отведя от себя попытки помешать установке со стороны властей и местных организаций правого крыла.

Восстанавливаются монументы и другим коммунистическим лидерам. Причем происходит это синхронно с возведением памятников свергнутым большевиками монархам. Так, в России за последние 15 лет по частной инициативе было установлено не менее 100 бюстов Сталина, памятники которому в рамках развенчания культа личности (в 60-х годах прошлого века) практически уничтожили, попутно вынеся из мавзолея самого "отца народа". Забавно, но как и все заграничные памятники "Ильичу", статуи Сталина были поставлены, в первую очередь, благодаря частному капиталу – явлению, с которыми коммунистические лидеры так яростно боролись при жизни.

История не терпит не только сослагательного наклонения, но и подведения окончательных итогов. То, что вчера казалось непререкаемой истиной, завтра может быть оспорено, втоптано грязь и наоборот. Поэтому сложно расценивать снос памятников как что-то эпохальное, ведь нет никаких гарантий, что разрушенное не "воскреснет" вновь. Скорее, эту тенденцию можно расценивать как самый простой и недорогостоящий символ перемен, а также как возможность для радикально настроенной группы людей выпустить пар. При том данная тенденция не служит консолидации общества, а, наоборот, разъединяет его по принципу "кто не с нами, тот против нас". А здесь уже рукой подать до серьезного гражданского противостояния. Пару тысяч лет назад это прекрасно понимали строители Римской империи, занимаясь не уничтожением религиозных культов на захваченных территориях, а присоединением чужих богов к собственному пантеону. Снести монумент можно, но нельзя точно так же поступить с идеей, которую он символизирует.

Интересно, что совсем недавно на родине вандализма – во Франции, очень негативно отозвались о волне борьбы с памятниками, развернувшейся в США и по инерции захватившей некоторые страны Западной Европы. Глава пятой республики Эммануэль Макрон назвал подобные попытки "подчистить" историю такими же опасными, как и любые другие "чистки", и заявил, что впредь не позволит снести ни одного монумента в стране. В похожем ключе высказался и президент США Дональд Трамп, отметивший, что нельзя изменить историю, нужно учиться на ней.

Ранее "Комментарии" писали, что американский лидер Дональд Трамп решил защитить памятники. Согласно президентскому указу, участникам беспорядков, которые разрушают скульптуры, грозят "длительные тюремные сроки". О том, что указ уже подписан, Трамп сообщил у себя в Twitter. Президент также уточнил, что указ вступает в силу незамедлительно.

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