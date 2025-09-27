В 2025 году локальные культурные проекты в Украине превращаются в мощный инструмент национального самосознания, социальной сплоченности и экономического восстановления, несмотря на вызовы полномасштабной войны. От реставрации памятников архитектуры до фестивалей современного искусства эти инициативы не только сохраняют культурное наследие, но и формируют художественные комьюнити, привлекая общественное привлечение и международные коллаборации.

Как война рождает культурные чудеса: локальные проекты, меняющие Украину навсегда

По данным Стратегии развития культуры до 2030 г., принятой правительством 28 марта 2025 г., культура позиционируется как базис национальной идентичности, способствующий развитию человеческого капитала и креативных индустрий. Сеть учреждений культуры насчитывает около 30 000 учреждений с 200 000 работниками, но только 50% населения потребляет культурные продукты, что подчеркивает потребность в доступности и цифровизации.

Культурные проекты демонстрируют устойчивость общества, где локальные инициативы, такие как реставрация 100-летней ветряной мельницы из Херсона или фестивали в регионах, достигают охвата более 21 миллиона контактов, стимулируя ценностные коллаборации между государством, бизнесом и общиной. В нашей статье мы проанализируем четыре ключевых тренда, подкрепленные событиями, статистикой и мнениями экспертов, чтобы раскрыть, как культура становится частью системы безопасности и глобальной культурной дипломатии.

Реформирование учреждений культуры: от советской модели до мультидисциплинарных хабов

Один из доминирующих трендов 2025 года – институциональная реформа учреждений культуры, направленная на либерализацию финансирования, мультидисциплинарность и интеграцию в национальную безопасность, которая превращает музеи и библиотеки в центры культурных услуг с фокусом сохранения наследия и образования через культуру. Это направление отражает переход от штатных росписей к государственно-частному партнерству с акцентом на донорскую поддержку и цифровизацию, позволяя локальным проектам адаптироваться к военным реалиям. По оценкам, реформа охватит 30 000 заведений, с пилотными инициативами по созданию гибридных пространств, где библиотеки сочетаются с галереями и сценами, повышая доступность для уязвимых групп, как ветераны и внутренне перемещенные лица.

Ключевым событием, иллюстрирующим этот тренд, стало утверждение Стратегии развития культуры 2025-2030 и Плана мероприятий к 2027 году 28 марта 2025 года, что стало первым системным документом для всех секторов культуры. Эта стратегия учитывает уничтожение культурного наследия русскими войсками, предусматривая механизмы защиты и распространения тысячелетней истории Украины как части мирового наследия. В июле 2025 г. состоялась подготовка к Конференции по восстановлению Украины в Риме, где культура интегрировалась в направление человеческого капитала, с фокусом на обновление школьных программ по изобразительному и музыкальному искусству, а также книжных фондов библиотек. Другое событие – повреждение фасада Софийского собора от российского обстрела 10 июня 2025, что привело к встрече главы Минкульта Николая Точицкого с директором заповедника Нелей Куковальской для осмотра и планирования реставрации, подчеркивая роль культуры в системе безопасности. Эти инициативы стимулировали рост донорской поддержки вместе с проектом RES-POL, запущенным в декабре 2023 г., который стал основой для стратегии и обеспечил финансирование для локальных реформ.

Эксперты отмечают стратегическую важность. "Культура должна стать неотъемлемой частью безопасности", – заявляет Галина Григоренко, первая заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций, в апреле 2025 года получившая Орден искусств и литературы от Франции за вклад в сохранение наследия. "Министерство создает акустику, среду для работы художников, авторов, музыкантов и тому подобное", – добавляет она, подчеркивая, что реформа – не быстрое решение, а системный процесс с анализом и корректировкой. "Сохранить культурное наследие (и это особенно актуально в условиях его целенаправленного уничтожения российскими войсками), развить и распространить, попытаться довести до мирового сообщества осознание тысячелетней истории Украины и ее культуры как неотделимой части мирового наследия", — прокомментировал Николай Точицкий.

Литературные фестивали как катализатор региональной идентичности

Литературные фестивали и книжные события формируют тренд региональных инициатив, объединяющих поэтические чтения, дискуссии и автограф-сессии для укрепления культурной связи, памяти и общности с акцентом на правозащитные аспекты и трансграничное сотрудничество. Это направление стимулирует локальные сообщества через бесплатный доступ, детские программы и презентации, достигая более 300 сопутствующих событий на одном фестивале и способствует развитию современной литературы в условиях войны.

Характерным событием стал фестиваль "Протасов Яр" 4-6 июля 2025 года в Киеве, посвященный памяти активиста Романа Ратушного и его брата Василия, погибшего в феврале 2025 года. Программа включала поэтически-музыкальные выступления, лекции о роли культуры в формировании сообществ, презентацию репортажа "Ратушни. Легенда о Рыцаре и Друиде", обучение по домедицинской помощи, крымскотатарские выступления и театральное представление с участием Ирмы Витовской, с бесплатным входом и охватом тысяч участников. Другое событие – Месяц авторских чтений 23-26 июля 2025 во Львове, десятый трансграничный фестиваль с участием более 60 писателей из Украины, Польши, Чехии и Словакии, включая Галину Крук, Андрея Любку и новых имен как Малгожата Лебда, с 18 авторами во Львове. 25-27 июля 2025 года в Одессе объединил три сцены для концертов, поэтических чтений, перформансов и показов украинского кино без цензуры, поддержанный Международным фондом "Возрождение" и PEN Ukraine, с резидентами как Николай Викнянский и Екатерина Ножевникова. Эти фестивали привлекли 1,3 миллиона участников по всей стране, стимулируя локальные инициативы.

"Роль культуры в формировании сообществ – это не абстракция, а ежедневная практика, где локальные инициативы становятся основой для трансграничного диалога", – отметила организатор фестиваля "Протасов Яр" в прессбрифинге 4 июля. Этот тренд способствует росту книжного рынка на 25% в регионах с фокусом на наследство и ответственность.

Современное искусство и урбанистические инициативы: амбивалентность в пространствах

Современное искусство и экспериментальная музыка определяют тренд урбанистических инициатив, где фестивали исследуют амбивалентность публичных пространств, восстановление и фронтовые территории, интегрируя низовые движения с глобальными платформами как Венецианская биеннале. Это направление акцентирует волонтерство, дискуссии о геополитике и использовании советского наследия для культурных хабов с бесплатным входом и укрытиями для безопасности.

Событием, характеризующим тренд, стал фестиваль "Конструкция IX" 29-31 августа 2025 года в Днепре, девятый по счету, с концепцией "Russian Hardcore: Learning from the Grassroots", повлиявшей на украинский павильон на Венецийской биеннале. об жилищах как уют и уязвимость, сотрудничество с KHARPP для сбора на дом для семьи из прифронтовой Новопавловки, и работу с модернистским наследием через команду "Культура Медиальная". Фестиваль, поддержанный House of Europe и фондами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, имел 10 локаций в 2014 году, но сейчас фокус на качестве, с укрытиями у локаций. "Первая "Конструкция" была яркой вспышкой и подарила надежду, что в этом городе может появиться что-то крутое. Сейчас "Конструкция" укоренилась в Днепре", – комментирует Андрей Палаш, соорганизатор фестиваля. "Одна из целей России – запугать нас, чтобы мы сидели в подвалах. Мы же стремимся развивать существующие пространства", – добавляет Екатерина Русецкая, куратор дискуссионной и визуальной программы фестиваля "Конструкция", соучредительница ОО "Культура Медиальная". Событие привлекло 5000 участников, стимулируя низовые движения, несмотря на эмиграцию и нехватку финансирования.

Корпоративные коллаборации в культуре: от реставрации до медиа-охвата

Корпоративные инициативы как партнерства бизнеса с обществом формируют тренд ценностных коллабораций, где реставрация памятников, документальные проекты и внутренние программы достигают миллионного охвата, укрепляя национальную память и устойчивость. Этот тренд интегрирует культуру в бизнес-стратегии с фокусом на внутреннюю коммуникацию и международные показы.

Примером являются культурные проекты МХП, которые в 2024 году достигли 21 млн. контактов, с Telegram-каналами на 1 млн. читателей ежемесячно. Событиями стали показ документального проекта "Культура vs война" о художниках на фронте в Европарламенте, ЮНЕСКО и на дипломатических встречах; фотовыставка The Will to Win об олимпийцах 2024 в Париже; партнерство с украинским павильоном на Венецианской архитектурной биеннале; реставрация 100-летней ветряной мельницы из Херсона в Музее под открытым небом в Киеве; поддержка журнала "Локальная история" о Василии Стусе; тур "Люди-Титаны" из Kozak System для раненых; внутренняя программа "Знай украинское" с опросами и розыгрышами. "Культура может быть близкой и живой даже в рабочем чате", – отмечает представитель МХП о привлечении работников в качестве послов. Этот тренд обеспечил подготовку первого тома 15-томного собрания сочинений Стуса, с эмоциональными историями как радиоприглашение от ветряной мельницы.

Тренд Ключевое событие Цифры и данные Охват/Влияние Реформирование заведений Утверждение Стратегии 28 марта 2025 30 000 учреждений, 200 000 работников Уменьшение расходов на безопасность на 15-20% к 2030 году Литературные фестивали "Протасов Яр" 4-6 июля 2025 года 300 событий, 60 писателей 1,3 млн. участников по стране Современное искусство "Конструкция IX" 29-31 августа 2025 года 7 стран-спонсоров, 5000 участников Влияние на Венецианский биеннале 2025 Корпоративные коллаборации Реставрация ветряной мельницы МХП 2024 21 млн контактов, 1 млн читателей Telegram Подготовка 15-томного собрания Стуса

Существующие тренды иллюстрируют, как локальные культурные проекты в 2025 году не только выживают, но и преуспевают, интегрируясь в глобальные процессы. "Это идеальный вариант, который решит все задачи и вызовы сферы? Конечно, нет. Но это первый подход, за ним – огромная работа по имплементации", – заключает Галина Григоренко. С фокусом на инклюзию и устойчивость Украина формирует культурную дипломатию, которая обеспечит рост креативных индустрий на 30% к 2030 году, превращая вызовы в возможности для национального возрождения.