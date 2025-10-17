Во время продолжающейся гибридной войны России против Украины манипуляции с родственниками пленных стали одним из ключевых инструментов дестабилизации украинского общества. Эти действия не ограничиваются физическим пленом военных и гражданских, а распространяются на психологическое давление на их семьи с целью подстрекательства к протестам и распространения дезинформации. Украинские активисты и неправительственные организации, такие как Центр прав человека ZMINA активно противодействуют этим угрозам, разрабатывая стратегии, направленные на усиление психологической устойчивости общества.

Манипуляции РФ с родственниками пленных: как украинские активисты противодействуют гибридной войне

Механизмы российских манипуляций: от шантажа до пропаганды

Согласно данным Amnesty International, тысячи украинских граждан сейчас содержатся в плену в России и на оккупированных территориях, где они подвергаются пыткам, длительному изолированному содержанию и принуждению к признанию, квалифицируемому как военные преступления.

Российские спецслужбы систематически применяют тактики психологического давления на родственников украинских пленных, пытаясь превратить их в инструмент гибридной войны. По данным расследования NV, опубликованного 8 сентября 2025 года, Россия принуждает семьи пленных к участию в пропагандистских кампаниях, угрожая исключением их родных из обменов пленными. Это включает в себя принуждение к распространению дезинформации, где родственники вынуждены записывать видео или делать заявления, дискредитирующие украинское правительство.

К примеру, украинская разведка выявила классифицированные российские документы, детализирующие инструкции для обработки семей пленных, с целью создания атмосферы недоверия к государственным структурам. В отчете Amnesty International от 4 марта 2025 года отмечается, что украинские пленники подвергаются пыткам и принудительному исчезновению, что усиливает уязвимость их семей: преступления и преступления против человечности."

Эти манипуляции часто происходят через социальные сети или телефонные звонки, где неизвестные, выдавая себя за российских чиновников, требуют от родственников конкретных действий. По словам спикера Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, такие действия направлены на "посев недоверия, раздора и перегрузки государственных структур дезинформацией".

Анализируя данные из OSCE, цитирующие исследования ZMINA, Россия устраивает показательные суды над украинскими пленными, где их принуждают к фальшивым признаниям, которые затем используются для давления на семьи. Согласно отчету Государственного департамента США о правах человека в Украине, условия содержания в российских тюрьмах остаются ужасающими, с физическими издевательствами и отсутствием медицинской помощи, что влияет на психологическое состояние пленных и их семей. Эти тактики не новые: еще в 2023 году Politico сообщало, что после месяцев молчания семьи вдруг получали звонки от пленных, где те поощряли протесты против украинского правительства, утверждая, что "Киев не хочет нас вернуть". Такой подход позволяет России усиливать внутренний раскол, используя эмоциональное состояние родственников.

Тип манипуляции Описание и примеры Количество задокументированных случаев (по отчетам) Шантаж из-за звонков от пленных Пленные вынуждены звонить родственникам и поощрять протесты против правительства, утверждая о "безразличии Киева". Более 100 семей получили подобные звонки после месяцев молчания. Предложения "информации" в обмен на преступления Контакты через соцсети с предложениями о пленных за распространение дезинформации или организацию акций. Документированы десятки попыток шантажа родственников пропавших. Исключение из обменов пленными Угрозы исключить пленников из обменов, если семьи не участвуют в пропаганде. Классифицированные документы фиксируют системное давление на семье. Психологическое давление через показательные суды Принуждение пленных к фальшивым признаниям, транслируемым для дестабилизации семей. Тысячи POW подвергаются таким судам.

Истории семей: от плена до сопротивления

Истории реальных семей иллюстрируют глубину проблемы. Возьмем случай Марьяны Чечелюк, 24-летней украинки из Мариуполя, проведшей более 2 лет в российском плену. После полномасштабного вторжения она вместе с сестрой Алиной пряталась в бункерах "Азовстали". 1 мая 2022 г. во время эвакуации через гуманитарный коридор россияне отделили Марьяну от сестры, заставив пройти фильтрацию, где проверяли татуировки и телефоны. Алина вспоминает: "Они светили лампой в лицо. Угрожали отправить меня в детдом и убить родителей, если я не расскажу о связях Марьяны с ВСУ." Семья обращалась в разные организации более 2 лет, чтобы вернуть Марьяну, что подчеркивает психологическое давление на родственников.

Для того чтобы склонить пленных к сотрудничеству, их удерживают в крайне невыносимых условиях. По словам политзаключенного Дениса Петренова, который обратился к международному сообществу по поводу бесчеловечных условий содержания украинцев в российских тюрьмах, "еда и вода имеют очень низкое качество; многим заключенным не хватает нижнего белья и постельного белья. Почти у всех нет доступа к средствам гигиены и защиты от насекомых, а заключенные сталкиваются с нехваткой основных лекарств.".

Еще одна история касается семей из Херсонщины, где, по данным ZMINA, оккупационные власти используют шантаж для подстрекательства. Татьяна, дочь незаконно заключенного оккупантами гражданского пленника Александра (имена изменены из соображений безопасности), столкнулась с шантажом российских спецслужб, присылавших ей голосовые сообщения и видео с отцом, требуя сотрудничества в обмен на его увольнение. Женщина сообщила о давлении на СБУ, которая посоветовала ей придумывать отговорки во избежание выполнения требований врага, в частности предоставления информации о военных объектах. "Я понимала, чем это может для меня закончиться", – вспоминает Татьяна, отказавшаяся сотрудничать, несмотря на психологическое давление и угрозы прекратить общение. В конце концов, когда россияне поняли, что шантаж бездействует, они удалили свой аккаунт в Telegram, оставив Татьяну в состоянии паники, но с твердым решением сопротивляться.

Стратегии НГО: противодействие от ZMINA и других

Украинские неправительственные организации, в частности, ZMINA, разрабатывают комплексные стратегии противодействия российским манипуляциям. ZMINA советует родственникам не поддаваться шантажу, а обращаться в официальные структуры, такие как Координационный штаб и СБУ, для проверки информации.

В отчете американского аналитического центра RAND об украинском сопротивлении российской дезинформации отмечается, что украинская неправительственная организация StratCom Украины активно противодействует пропаганде, освещая условия содержания POW, чтобы предотвратить сдачу в плен. ZMINA фокусируется на образовательных кампаниях: "Не контактируйте с подозрительными лицами, сообщайте о попытках шантажа, используйте официальные каналы".

Другие НГО, как Save Ukraine, проводят спасательные операции, например, эвакуируя семьи с оккупированных территорий. В феврале 2024 года они спасли три семьи с четырьмя детьми, где родители отказывались от российских паспортов, сталкиваясь с бомбардировками и давлением. Эти стратегии включают психологическую поддержку: семинары по резилиенсу, где родственники учатся распознавать манипуляции.

В 2021 году Украина создала Центр противодействия дезинформации, координирующий усилия с коммуникациями. Отчет независимого аналитического центра CIGI о гибридной войне подчеркивает, что эффективное использование соцсетей президентом Зеленским помогло противодействовать российским нарративам. Эти меры усиливают общественную устойчивость, превращая уязвимость в силу.

Психологическая устойчивость общества: ключ к победе

Фокус на психологической стойкости является центральным в противодействии гибридной войне. По данным ZMINA, манипуляции направлены на эрозию доверия, но активисты успешно противодействуют этому посредством образования и поддержки семей. Так, по данным RAND, кампании против пропаганды снизили влияние российских нарративов на 47%. ZMINA призывает воспринимать людей с оккупированных территорий как ресурс, а не усиливающую единство угрозу.

В итоге противодействие манипуляциям через образование, поддержку и официальные каналы не только защищает семьи, но и укрепляет психологическую оборону нации, делая гибридную войну менее эффективной. Эти усилия показывают, что устойчивость – это не пассивность, а активная борьба за будущее.