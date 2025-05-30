Помощь ВПЛ в 2025 году: выплаты, бесплатное жилье, работа и компенсации

В 2025 году украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, продолжают получать помощь от государства и международных партнеров. По официальным данным Министерства социальной политики, на март этого года в Украине зарегистрировано около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Каждый имеет право на поддержку в виде денежной помощи, компенсаций за аренду жилья, образовательных и социальных услуг, а также трудоустройства.

Иллюстративное фото

Как получить помощь

Основным критерием получения государственной помощи является наличие статуса ВПЛ. Это касается граждан Украины, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства из-за вооруженной агрессии России и переместились в более безопасные регионы. Статус подтверждается соответствующей справкой, которую можно оформить в ЦНАП, территориальном органе соцзащиты или через приложение "Дия".

Процедура оформления помощи остается максимально доступной и состоит из следующих шагов:

• Получение статуса ВПЛ через ЦНАП, управление соцзащиты или приложение "Дия".

• Подача заявления на выплаты — на портале Пенсионного фонда, через "помощь" или лично в УПСЗН.

Важно при оформлении документов указать свой банковский счет (IBAN), так как все денежные средства поступают только на личные счета.

Каждый гражданин со статусом ВПЛ имеет возможность обратиться к обществу для участия в программах жилья, обучения или трудоустройства.

Правительство также работает над созданием единого цифрового портала, где ВПЛ смогут видеть все доступные программы, подать заявление и отслеживать статус.

"Приоритетными в оказании помощи остаются наиболее уязвимые категории населения: дети, люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и родители", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович. Она подчеркнула, что государство продолжает стремиться обеспечить не только материальную поддержку, но и возможности для интеграции ВПЛ в громады.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, готовится новая комплексная программа поддержки переселенцев. Ее цель – "расширение доступа к жилью, здравоохранению и занятости, а также стимулирование общества к приему и интеграции новых жителей".

Денежная помощь: размеры и условия

По состоянию на 2025 год, наиболее распространенной формой поддержки для ВПЛ остается ежемесячная денежная помощь. Согласно правительственному постановлению, суммы выплат составляют:

• 2000 гривен – для взрослых;

• 3000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

Эта помощь назначается сроком 6 месяцев для тех семей, которые обращаются впервые. Деньги поступают на личный банковский счет заявителя. Важно, что при расчете права на пособие учитывается общий доход на члена семьи – он не должен превышать 9444 гривны в месяц.

"Это кризисная выплата для тех, кто больше нуждается в помощи", — отмечают в пресс-службе Минсоцполитики. Там также отмечают, что выплаты не взаимоисключают с другими формами социальной поддержки: ВПЛ могут параллельно получать субсидии, помощь малообеспеченным, выплаты одиноким родителям и т.д.

Жилищные субсидии и программа "Прихисток"

В 2025 году сохранено действие программы "Убежище", предусматривающей компенсацию владельцам жилья, бесплатно разместивших переселенцев. Сумма компенсации составляет 450 гривен в месяц за каждого человека, проживающего в доме.

Программа включает Киевскую, Винницкую, Львовскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Полтавскую области. С 1 марта администрирование программы передано Пенсионному фонду Украины. "Новые участники могут подать заявление на компенсацию через личный кабинет на сайте ПФУ или обратившись в ближайший сервисный центр", — сообщили в пресс-службе фонда.

Кроме того, внутри перемещенные лица имеют право на субсидии для оплаты коммунальных услуг даже без регистрации по месту фактического проживания. Это нововведение существенно облегчило доступ к социальной помощи для переселенцев, временно проживающих в разных уголках страны.

Программа "еВосстановление"

Еще одним важным инструментом поддержки стала программа "еВосстановление". Она позволяет получить компенсацию на ремонт разрушенного жилья, которое являлось единственной недвижимостью переселенца. Главное условие – дом или квартира должны быть расположены на подконтрольной Украине территории.

Компенсация предоставляется в виде электронного ваучера, который может использоваться на строительные материалы или оплату работ. "Мы создали прозрачный механизм для помощи потерявшим жилье. ВПЛ, зарегистрированные в Дие, могут подать заявку непосредственно через приложение", — отметили в Мининфраструктуры.

Эта программа также включает денежную компенсацию за аренду для тех, кто не может восстановить жилье в ближайшее время.

Международная помощь

В 2025 году Украина продолжает активно сотрудничать с международными гуманитарными организациями. ВПЛ могут получать денежную помощь от УВКБ ООН, NRC, Caritas, IOM и других структур. Приоритетными остаются уязвимые категории – люди с инвалидностью, одинокие родители, многодетные семьи.

Помощь оказывается в рамках меморандумов о сотрудничестве с Министерством социальной политики. Деньги зачисляются на банковские карты или выплачиваются через партнерские банки и почтовые службы.

"Поддержка международных партнеров позволяет охватить дополнительные категории и вводить новые форматы помощи — например, единовременную выплату на приобретение теплой одежды, школьных принадлежностей или адаптационных услуг для новых громад", — отметили в фонде Caritas.

Трудоустройство и обучение

Еще одним приоритетом в 2025 году является трудоустройство ВПЛ. Государственная служба занятости предлагает ваучеры на обучение стоимостью до 30 280 гривен. Они покрывают полную или частичную стоимость курсов повышения квалификации, переквалификации или получения новой профессии.

"Наша цель – дать переселенцам инструмент для стабильного дохода, а не только социальную поддержку", – отметили в Государственном центре занятости.

Работодатели, принимающие на работу ВПЛ, могут получить компенсацию заработной платы сроком до 6 месяцев. Условием есть официальное оформление работника и его статус переселенца.

Кроме того, Министерство социальной политики запустило расширение программы "Муниципальная няня", которая теперь доступна и для переселенцев с детьми до 6 лет. Государство компенсирует 100% почасовой минимальной зарплаты няне, но не более чем за 165 часов в месяц.

В 2025 году государство продолжает поддерживать переселенцев и одновременно предоставлять им новые шансы. Денежные выплаты, жилье, обучение, трудоустройство – это не просто социальные инструменты, а база для новой жизни для людей, которым пришлось покинуть свои дома. Поэтому людям со статусом ВПЛ следует воспользоваться всеми возможностями, чтобы лучше адаптироваться на новом месте.