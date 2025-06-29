В 2025 году ряд европейских стран пересматривают правила приема украинских беженцев, вводя новые ограничения и изменяя условия защиты. В центре внимания — раздел регионов Украины на "безопасные" и "опасные", сокращение социальной помощи и ужесточение требований к заявителям. "Комментарии" попытались разобраться, что изменится в ближайшее время в странах Европы и как это повлияет на украинцев.

Новые правила для украинских беженцев в Европе: в каких странах больше не будут принимать

Швейцария: защита только для жителей прифронтовых регионов

В 2025 году Швейцария готовится ввести новую систему защиты украинским беженцам. Согласно планам статус S больше не будет предоставляться автоматически всем гражданам Украины. Государственный секретариат по миграции (SEM) подтвердил, что Федеральный совет готовит решение, согласно которому право на защиту будут иметь только лица, прибывшие из регионов активных боевых действий или оккупации. К числу таких относятся Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.

Паскаль Шмид, представитель правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP), заявил в комментарии SRF: "Это правильный шаг, но почему Федеральный совет не ввел ограничения раньше, остается непонятным". В то же время Швейцарский совет по делам беженцев предостерегает, что разделение Украины на "безопасные" и "опасные" регионы сомнительно ввиду постоянного изменения ситуации. Если модель вступит в силу, то не будет касаться украинцев, уже находящихся в стране: их защита останется в силе. Приблизительно треть беженцев в Швейцарии, по официальной статистике, прибыли из регионов, которые могут быть признаны "безопасными".

В 2024 году Норвегия уже ввела раздел территории Украины на "безопасные" и "опасные" регионы, что стало основой для принятия решений о предоставлении статуса защиты. По этому подходу только жители опасных регионов могут претендовать на получение убежища. Аналогичную систему планирует внедрить Швейцария, что фактически означает начало сегментации прав украинцев в Европе в зависимости от места их проживания до войны.

Согласно информации Миграционной службы Норвегии, к опасным регионам относятся те же девять областей, что и в Швейцарии. Хотя Норвегия продолжает принимать украинцев, новые заявления тщательно рассматриваются, и особое внимание уделяют индивидуальному обоснованию угроз. Таким образом, ситуация все больше склоняется к системе, опирающейся на подробную проверку обстоятельств, а не автоматическое предоставление статуса.

Германия: новая система выплат в 2025 году

Федеральное правительство Германии намерено пересмотреть систему социального обеспечения для украинцев. Начиная с 1 апреля 2025 года, только прибывающие в страну беженцы из Украины больше не имеют права на Bürgergeld — основной вид пособия для безработных. Они будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища (Asylleistungen).

Изменения не касаются прибывших в Германию ранее в рамках действующей системы. В то же время точная сумма новых выплат пока не разглашается, однако ожидается, что она будет ниже Bürgergeld. Представители социал-демократов настаивают на сохранении гуманного подхода, но признают, что система нуждается в обновлении.

Чехия: вместо помощи — условия для заработка

В Чехии украинцы, проживающие в стране более 2 лет и не получавшие госпомощь с июля 2024 года, могут претендовать на новый тип разрешения на долгосрочное проживание. Но при условии, что их доход превышает 440 000 крон в год (около 17 551 евро).

Как сообщает издание "iDNES.cz", новые требования направлены на интеграцию украинцев в чешское общество и рынок труда. В то же время, неправительственные организации указывают на потенциальный риск дискриминации: не все беженцы имеют возможность достичь такого уровня дохода, особенно женщины с детьми или пожилые люди.

Сумма ежемесячного пособия для новоприбывших составляет 5000 крон (200 евро) на первые 5 месяцев. Однако для получения нового вида удостоверения украинцам придется доказать свою финансовую состоятельность, что, по мнению правозащитников, нарушает принципы равного доступа к защите.

Бельгия: остановка финансирования хостелов

Во Фландрии, нидерландскоязычном регионе Бельгии, с 1 января 2025 прекратили государственное субсидирование частных общежитий для украинских беженцев. Вместо этого местные власти получают фиксированную помощь в размере 1000 евро на одного беженца при условии, что они принимают не менее пяти человек и официально зарегистрированы как принимающая сторона.

Это решение было принято для оптимизации расходов и упрощения системы размещения, но вызвало беспокойство среди благотворительных организаций. Как сообщает De Standaard, такая политика может привести к нехватке жилья для новых прибывших. На практике украинцы с меньшей сетью социальных контактов могут оказаться без крова.

Испания: продление защиты до 2026 года

Испания, напротив, продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года. Об этом идет речь на официальном сайте Министерства внутренних дел Испании. Тем, кто уже имеет статус, не нужно повторно подавать заявление – пролонгация происходит автоматически. Временная защита дает право на проживание, работу, образование и медицинское обслуживание.

Малообеспеченные украинцы могут получать финансовую помощь: одиноким лицам – от 500 до 800 евро, а семьи с детьми – от 1200 до 2000 евро в месяц. Украинцев также размещают в хостелах на срок до 18 месяцев, часто с участием благотворительных организаций. Испанская модель считается одной из самых гуманных среди стран ЕС и направлена на долгосрочную интеграцию беженцев.

Италия: поддержка ограничена во времени

В Италии временная защита также остается в силе. Украинцы имеют доступ к медицинским услугам, образованию, трудоустройству. Однако выплаты ограничены трехмесячным периодом: €300 на взрослого, €150 — на ребенка. Если семья самостоятельно находит жилье, то имеет право подать право на гостеприимство и получить выплаты. Об этом говорится в публикации ANSA

Общеевропейский контекст: меньше заявлений, но больше беженцев

По данным Eurostat на апрель 2025 года в странах ЕС находилось 4,26 млн украинцев со статусом временной защиты. Это на 140 тысяч. больше, чем в январе. За 2024 год статус временной защиты получили 780 тыс. украинцев — на 26% меньше, чем в 2023 году.

Данные свидетельствуют о том, что, хотя темпы новых заявлений уменьшаются, общее количество украинцев под защитой растет. Наибольшую нагрузку несут Чехия (7,1 человека на 1000 жителей), Словакия (4,8) и Польша (4,5). В лидерах по количеству заявлений в убежище — Кипр, Греция, Ирландия и Испания. При этом уровень признания статуса приюта для украинцев — 87,2%, что значительно выше среднего показателя в 51,4%.

Европейские страны постепенно переходят от режима чрезвычайного реагирования к долгосрочной интеграции. Однако новые правила все больше зависят от экономических, политических и факторов безопасности. Для украинцев это значит необходимость внимательно следить за изменениями в законодательстве и адаптировать свои планы к новой реальности.