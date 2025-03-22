Компенсация по программе "еВосстановление": сколько украинцев уже получили средства за разрушенное жилье

С момента запуска программы "еВосстановление" в мае 2023 года значительное количество украинских граждан смогло получить финансовую помощь для восстановления или замены своих домов. Общая сумма выплат по этой инициативе составила 18,5 млрд. гривен, что позволило тысячам семей начать новый этап в жизни. Эта программа стала важным шагом в восстановлении жилищного фонда страны, поврежденного в результате российской вооруженной агрессии.

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

Объемы компенсаций и количество получателей

По словам председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елены Шуляк, компенсацию уже получили около 89 тысяч украинцев. Среди них 83 тысяч семей получили средства на восстановление поврежденного жилья, а более 5,5 тысяч семей смогли приобрести новое жилье вместо потерянного благодаря жилищным сертификатам. Общая сумма выплат за восстановление составляет 8,2 млрд гривен, в то время как на приобретение нового жилья было израсходовано 10,3 млрд гривен.

"Мы уже выплатили компенсации на сумму 18,5 млрд. гривен. Это реальные средства, которые помогли людям вернуться к нормальной жизни. Мы видим значительный спрос на программу и работаем над дальнейшим развитием", – отметила Елена Шуляк.

Как работает система жилищных сертификатов

Жилищные сертификаты являются важным механизмом в рамках программы "еВосстановление", позволяющей гражданам, чье жилье было разрушено, получить финансовую помощь для приобретения нового. По информации Елены Шуляк, по состоянию на 24 февраля 2024 года сертификаты на общую сумму 4,3 млрд. гривен получили почти 3,5 тысячи внутренне перемещенных лиц. Однако их еще нужно использовать для покупки нового жилья. Только 138 семей смогли полностью реализовать свои сертификаты, совершив операции купли-продажи на общую сумму более 223 млн гривен.

Программа предусматривает приоритетное право на получение компенсации для определенных категорий граждан, в том числе внутри перемещенных лиц. Закон №4114-IX, принятый парламентом, определяет, что такие граждане могут в первую очередь претендовать на государственную поддержку в приобретении жилья.

Проблемы и вызовы программы

Несмотря на положительную динамику реализации программы, существует ряд проблем, требующих решения. Одной из главных является невозможность получить компенсацию для граждан, жилье которых находится на временно оккупированных территориях. Елена Шуляк отмечает, что эта проблема должна быть решена на уровне правительства, поскольку законодательные механизмы уже предусмотрены для этого.

"Переселенцы с территории, находящиеся под временной оккупацией, фактически не могут воспользоваться программой. Выделенные средства для них есть, но доступ к ним нет. Правительство должно срочно решить этот вопрос, ведь для этого даже не нужно принимать новые законы", – подчеркнула она.

Кроме того, процесс получения компенсации достаточно сложен и требует значительных бюрократических усилий. Граждане должны регистрировать свои потери через портал или приложение "Дия", ждать решения комиссии, а затем бронировать средства и заключать соглашения о купле-продаже у нотариуса. Все эти этапы занимают время и требуют четкой координации между разными государственными органами.

Источники финансирования программы и перспективы развития

Программа "еВосстановление" реализуется Министерством развития общин и территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.

Финансирование программы "еВосстановление" осуществляется за счет государственного бюджета и международных доноров. Она действует при поддержке международных партнеров, включая USAID, UK Dev и Фонд Восточной Европы. Значительный вклад в этот процесс внесли Банк развития Совета Европы и Всемирный банк, которые выделили более 11 млрд гривен на реализацию программы. Кроме того, недавно было принято решение о выделении дополнительных 100 млн. евро для поддержки программы в 2024 году. Правительство постоянно работает над расширением финансирования, чтобы помочь еще большему числу украинцев получить достойное жилье.

Также в Украине идет всеукраинская инвентаризация жилья, которая позволит создать единую информационно-аналитическую систему для поиска вариантов жилья для ВПЛ. Параллельно в 10 областях продолжается пилотный проект по строительству социального жилья, в рамках которого планируется строительство 6200 квартир. Это позволит значительно расширить возможность получения жилья для внутренне перемещенных лиц.

Как воспользоваться программой "еВосстановление"

Программа "еВосстановление" направлена на поддержку украинцев, потерявших свое жилье из-за военных действий. Она позволяет получить компенсацию по ремонту поврежденных домов или приобретению нового жилья вместо уничтоженного. Для того чтобы воспользоваться программой, граждане должны соответствовать определенным критериям и выполнить установленную процедуру оформления компенсации.

Граждане, желающие получить помощь, должны быть внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и иметь статус, подтверждающий потерю жилья. Важно, чтобы утраченное имущество было единственной жилой недвижимостью заявителя и располагалось либо на подконтрольной территории Украины, либо в зоне активных боевых действий.

Чтобы подать заявку на получение компенсации, необходимо зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе через приложение или портал Дия . После этого следует подать заявление на компенсацию и дождаться рассмотрения комиссии. В случае одобрения выплат, лицо получает жилищный сертификат, который является основанием для получения финансовой помощи.

Если заявитель уже получил жилищный сертификат, но еще не забронировал средства, ему необходимо подать заявку на бронирование через платформу Дия или обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). В течение 5 рабочих дней должно прийти подтверждение о наличии финансирования. Далее в течение 30 дней заявитель должен найти соответствующее жилье, прекратить право собственности на разрушенное имущество и заключить сделку купли-продажи у нотариуса.

Для тех, кто уже забронировал средства, остается завершить последний этап – в течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и приобрести новое.

Очередь на получение помощи формируется на основе данных из справки ВПЛ. Если человек отвечает всем критериям, но не получил уведомления о бронировании, ему следует проверить актуальность своих данных в ближайшем Управлении социальной защиты населения (УСОН) и обновить их при необходимости.

Итоги

Программа "еВосстановление" стала важным шагом в обеспечении жильем граждан, пострадавших от войны. В то же время остается ряд вызовов, в частности, ограниченный доступ к программе для переселенцев с временно оккупированных территорий и сложные бюрократические процедуры. Несмотря на это, государственные органы вместе с международными партнерами работают над дальнейшим расширением программы. Разрешение существующих проблем позволит еще большему числу украинцев получить жилье и вернуться к нормальной жизни после потери своих домов.