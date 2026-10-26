Ви ненавидите робочі наради не просто так: наука пояснила, коли вони справді корисні

Щодня у світі відбувається близько мільярда нарад, а керівники витрачають на зустрічі значну частину робочого часу. Науковці досліджують, чому одні обговорення допомагають команді, а інші лише виснажують працівників.

Втомлений чоловік за комп'ютером під час робочого дня - ілюстрація до матеріалу про виснажливі наради та продуктивність. Фото: Pixabay / ACWells

Чому наради втомлюють

Дослідження показують: коли робочий день переповнений зустрічами, люди можуть гірше почуватися та втрачати продуктивність, особливо під час виконання складних завдань. Часто проблема полягає у відсутності чіткої мети. Регулярні наради, які проводять просто за звичкою, теж можуть виявитися марною тратою часу.

Однак зустрічі мають і переваги. Дослідження понад 9000 працівників у Норвегії виявило зв'язок між інтенсивністю участі в нарадах, подальшим зростанням зарплати та навчанням на роботі. Імовірно, спілкування з досвідченішими колегами допомагає здобувати нові знання. Водночас це дослідження не доводить, що саме наради спричиняють підвищення зарплати.

Як зробити наради корисними

Науковці радять заздалегідь визначати мету й порядок денний, запрошувати лише потрібних учасників і завершувати зустріч вчасно. Керівникам важливо не домінувати в розмові, а уважно слухати відповіді та давати слово всім.

Коротке неформальне спілкування перед початком може допомогти менш активним учасникам долучитися до обговорення. Ще один прийом — письмовий мозковий штурм: учасники одночасно записують ідеї у спільний документ або чат. Так кожен може висловитися без необхідності перебивати інших.

Після зустрічі слід зафіксувати завдання та відповідальних за їхнє виконання. Отже, користь нарад залежить від організації: чітка мета, активне слухання та конкретні наступні кроки допомагають зробити їх продуктивнішими.

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